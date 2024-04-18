Российский экологический оператор подвел итоги 5 лет мусорной реформы

«Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по переработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с семи до 53%», - рассказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Еще пять лет назад 96% из 61 миллиона тон мусора захоранивали на полигонах. Отходы буквально закапывали в землю. С 2019 года в России удалось с нуля отстроить новую отрасль, определив вектор будущего развития.

Работа с ТКО - это не только сортировка и вывоз. Это около 60 новых законов, которые касаются каждого производителя в стране, а также создание прозрачной и понятной системы, в которую включены жители.

«Мы получили инструментарий для отслеживания всего пути отходов от их образования до утилизации. Услуги региональных операторов оплачиваются жителями. Это значит, что их работа должна быть прозрачной и эффективной», - говорит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Чтобы избавиться от свалок, которые создавались еще в 70-е годы прошлого века, в отрасль вложили больше 230 миллиардов рублей. Цель - создать экономику замкнутого цикла, в которой доля мусора, уходящего в захоронения, будет стремиться к нулю.

«Мы по всем показателям превышаем те целевые, которые были указаны в федеральном проекте. В некоторых случаях - существенно. На мой взгляд, отрасль развивается планомерно», - отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Помимо заводов и прочей инфраструктуры важность работы с мусором пытаются донести до населения. Экологическое образование - одна из целей РЭО. Ставка делается на молодежь.

К 2030 году в России должно быть уже 400 объектов по работе с отходами, которые смогут сортировать 100% мусора. Судя по тому, как пройдена первая часть пути - финал видится именно таким, какой и запланирован.