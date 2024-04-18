18 апреля 2024, 09:50

Российский экологический оператор подвел итоги 5 лет мусорной реформы

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Мусорной реформе в России — пять лет. Российский экологический оператор отчитался о промежуточных итогах работы.

«Несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по переработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с семи до 53%», - рассказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Еще пять лет назад 96% из 61 миллиона тон мусора захоранивали на полигонах. Отходы буквально закапывали в землю. С 2019 года в России удалось с нуля отстроить новую отрасль, определив вектор будущего развития.

Работа с ТКО - это не только сортировка и вывоз. Это около 60 новых законов, которые касаются каждого производителя в стране, а также создание прозрачной и понятной системы, в которую включены жители.

«Мы получили инструментарий для отслеживания всего пути отходов от их образования до утилизации. Услуги региональных операторов оплачиваются жителями. Это значит, что их работа должна быть прозрачной и эффективной», - говорит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Чтобы избавиться от свалок, которые создавались еще в 70-е годы прошлого века, в отрасль вложили больше 230 миллиардов рублей. Цель - создать экономику замкнутого цикла, в которой доля мусора, уходящего в захоронения, будет стремиться к нулю.

«Мы по всем показателям превышаем те целевые, которые были указаны в федеральном проекте. В некоторых случаях - существенно. На мой взгляд, отрасль развивается планомерно», - отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Помимо заводов и прочей инфраструктуры важность работы с мусором пытаются донести до населения. Экологическое образование - одна из целей РЭО. Ставка делается на молодежь.

К 2030 году в России должно быть уже 400 объектов по работе с отходами, которые смогут сортировать 100% мусора. Судя по тому, как пройдена первая часть пути - финал видится именно таким, какой и запланирован.

РЭО Переработка Экология Мусор
18 апреля 2024, 07:15
Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Утром 18 апреля река Тобол в районе Кургана поднялась до 968 сантиметров. За сутки уровень воды увеличился на 118 сантиметров, сообщила администрация города.

Если 17 апреля в 06:00 (04:00 по московскому времени) вода в реке Тобол поднялась до отметки в 850 сантиметров , то ровно через сутки зафиксировали уровень в 968 сантиметров. За последние два часа она повысилась еще на четыре сантиметра. Власти призвали жителей уезжать в безопасные районы заранее, не дожидаясь подтопления.

«В случае если интенсивный рост воды продолжится, нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу», - заявила пресс-служба.

Дамбу в Кургане нарастили до 11,5 метра.

В зону подтопления попали пять мостов, около 670 жилых и более 2300 дачных домов.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 14:34
Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Кургана выехали в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать брошенных домашних животных. Волонтер показал «360» спасение собаки в садовом товариществе «Тепловик».

Жилой сектор находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Территорию СТ «Тепловик» затопило. Вывезти животных помогли добровольцы.

На видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке. Она упиралась, но в конце концов спаслась. Животному надели намордник и увезли на «большую землю».

Вода в Кургане продолжила прибывать. К полудню уровень реки Тобол составил около девяти метров.

RT сообщил, что правобережные районы с многочисленными садовыми товариществами ушли под воду. Жители рассказали о большом количестве воды около шоссе Тюнина , в микрорайоне Глинки и районе Малое Чаусово.

Курган Паводки Курганская область Собаки Животные Экология Реки
17 апреля 2024, 10:59
«Проехать уже нельзя». Жительница Кургана назвала самые подтопленные районы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Река Тобол в окрестностях Кургана поднялась выше опасного уровня, власти призвали не медлить с эвакуацией. Жительница пригородного поселка Теплый Стан рассказала «360», что вода продолжила прибывать, и в некоторые районы уже не проехать.

«Вода поднимается. От шоссе Тюнина до Керамзитного люди проезжают, там, говорят, немного осталось. Если вода еще на метр поднимется, затопит», - сказала она.

Сильней остальных от паводка пострадали шоссе Тюнина, вся пойма реки Тобол, район Малое Чаусово и микрорайон Глинки. Женщина заявила, что некоторые участки ушли под воду за считанные часы.

«Вчера я проехала по поселку Глинки. Сегодня его затопило, и проехать уже нельзя. Улицу Титова затопило. Вода поднялась на метр, и люди утром могли выйти только в воду», - рассказала местная жительница.

К утру 17 апреля река Тобол поднялась до 865 сантиметров.

В микрорайоне Тополя объявили срочную эвакуацию.

Из села Кетово за ночь спасли жителей почти 50 улиц.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки
17 апреля 2024, 08:35
Жителей микрорайона Тополя в Кургане призвали срочно эвакуироваться
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Кургане повысился уровень реки Тобол. Вода в микрорайоне Тополя продолжила прибывать, паводок приблизился к местной школе. Жителей эвакуируют в ближайшие пункты временного размещения, сообщила горадминистрация.

«Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления! <…> Собирайте вещи, документы, лекарства и срочно покидайте опасную зону», - заявила пресс-служба.

Ближайшие пункты временного размещения открыли в микрорайонах Увал и Керамзитный. Жителей Тополя увезут туда на автобусах, которые подъедут к остановке «Школа».

Власти продолжили эвакуацию из затопленных микрорайонов Челноково, Храпово и Затобольный, а также близлежащих садовых товариществ. Жителей увезут в ПВР на территории микрорайонов Глинки и Керамзитный.

Утром 17 апреля река Тобол в окрестностях Кургана поднялась до 865 сантиметров и преодолела опасную отметку. Жителей подтопленных районов столицы и Кетовского округа призвали уехать в безопасные районы.

Курган Паводки Курганская область Экология Реки

Новости по теме