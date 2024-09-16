16 сентября 2024, 14:48

Россияне смогут посетить более 20 действующих предприятий по обращению с ТКО в сентябре

РЭО
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Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» проведет марафон экскурсий на объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 17 субъектах РФ в сентябре 2024 года.

«Предприятия по обработке и утилизации отходов являются неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО. С запуском реформы отрасли началось активное строительство таких объектов. Но также важна экопросветительская составляющая реформы. Совместно с нашими партнерами - Движением „Экосистема“ мы запускаем марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, вовлеченной в экоповестку. Экоактивисты смогут детально ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках акции с 16 по 26 сентября пройдет более 20 экскурсий на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенных на территории, в том числе, таких субъектов Российской Федерации, как Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, город Севастополь, Красноярский край, Московская, Псковская области, Республика Удмуртия, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Челябинская области.

«Наши региональные представители регулярно являются организаторами и участниками акций РСО, проводят мастер-классы по сортировке отходов и просветительские занятия. Поэтому посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением их деятельности, чтобы наглядно познакомиться с современным процессом обращения с отходами в России. Всего в экскурсиях планируется участие более 300 экоактивистов из 17 регионов», - поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Попасть на экскурсии можно, став участником движения «Экосистема».

16 сентября 2024, 00:06
Москвичам пообещали скорое похолодание
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Метеорологическая осень вернется в Москву через неделю. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что метеорологическое лето продержится до четверга, 19 сентября. При этом ночью уже будет достаточно прохладно - столбик термометра опустится до 10 градусов. Дневная температура не превысит 25 градусов.

«В пятницу произойдет условный провал холодного фронта, поэтому пойдет уже 20 и в следующие выходные - 16… 21. То есть мы через неделю начнем возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени», - заявил Тишковец.

По его словам, в понедельник на Земле могут возникнуть магнитные бури средней и сильной активности.

До этого Тишковец сообщал о новом температурном рекорде в пятницу, 13 сентября, в столице, отметив, что такой жары не было последние 115 лет.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что температура воздуха в столице начнет снижаться после 20 сентября.

Прогноз погоды Москва
15 сентября 2024, 17:35
Сирень зацвела в европейской части России из-за аномального тепла
РИА «Новости»
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Задержавшаяся до середины сентября жаркая погода в европейской части России привела к цветению сирени. Распустившиеся бутоны заметили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По данным Первого канала , сирень расцвела в Серебряном бору. По словам специалистов, погода выше 26 градусов и теплые ночи «запутали» растение, которое посчитало, что пришла весна.

Кадры цветущей сирени увидели журналисты редакции петербургского издания 78.ru и на площади Победы в Московском районе города, а также в Выборгском районе.

О ярких бутонах сирени в Подмосковье сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Насладиться яркими цветами еще можно. Температура начнет спадать на следующей неделе. Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, после 20 сентября в столичном регионе столбики термометра больше не поднимутся выше 20 градусов днем.

Он добавил, что это все равно считается превышением сентябрьской нормы на шесть градусов.

Россия Погода
14 сентября 2024, 21:49
На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек за последние 7 лет
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Четвертая по силе вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

«Это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», - уточнили в сообщении.

Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3, однако в будущем эти данные могут быть еще уточнены. Мощность вспышки оценили в X4.5, а ее продолжительность составила 33 минуты.

Также из-за местоположения вспышки существует небольшая возможность касательного удара по Земле. Предварительные модели показали, что вероятность такого события составляет от 5 до 10%.

Ранее ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы, которые спровоцируют на Земле магнитные бури и полярные сияния.

Исследования Планета Земля Солнце Астрономия
13 сентября 2024, 15:20
Четвертый глобальный форум Ecumene откроется в Москве 16 сентября
Телеканал «360»
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Четвертый Глобальный форум Ecumene пройдет в Москве с 16 по 18 сентября. Генеральным партнером мероприятия по традиции стал Газпромбанк. О главных темах форума в интервью 360.ru рассказала первый вице-президент банка Екатерина Салугина-Сороковая.

Устойчивое развитие «Устойчивое развитие - это такая социально-экономическая и даже культурная концепция, которая работает на то, чтобы благополучие сегодняшнего поколения не отнимало это благополучие у поколений будущих», - рассказала топ-менеджер Газпромбанка.

По ее словам, именно устойчивое развитие экономики сегодня становится точкой приложения усилий всех государств и бизнеса. Она подчеркнула, что внедрение такой концепции немыслимо без современных технологий. Поэтому главной темой форума заявлена технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Технологии и их финансирование Банк организует две партнерские сессии - по технологической нейтральности и переходному финансированию.

«Технологии сегодня играют определяющую роль для достижения глобальных целей устойчивого развития, поэтому необходимо стремиться к безбарьерному трансграничному обмену технологиями, которые позволяют решать экологические, социальные и экономические проблемы», - объяснила она.

Говоря о переходном финансировании, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала, что в России, как и в странах БРИКС, например, существенная доля экономики приходится на отрасли со значительными выбросами парниковых газов. При этом страны пока не могут от них отказаться, так как они нужны для развития экономики и комфортного существования человека.

«На сессии с партнерами из Китая, Индии, ЮАР и ОАЭ мы поговорим о справедливом энергопереходе и мерах, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для перехода на рельсы низкоуглеродного производства, и о том, как привлекать инвестиции в такие проекты.

В этом году Газпромбанк в рамках председательства России в БРИКС инициировал разработку Концепции переходного финансирования для объединения с целью оформить рамки и критерии таких финансовых инструментов. Концепция уже согласована на площадке Делового совета БРИКС и на уровне министров экономики», - отметила Салугина-Сороковая.

Значение форума Говоря о задачах, исходя из которых банк поддерживает Форум, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала о важности развития международного диалога.

«Форум - это один из элементов вовлечения участников ключевых секторов экономики в повестку. Основной своей задачей мы видим помощь клиентам в определении устойчивой стратегии и участии в новых рынках, которые возникают в рамках повестки. Собирая на своей площадке ведущих экспертов из огромного количества стран, мы, по сути, формируем партнерства и укрепляем позицию России на мировой арене в контексте глобальной повестки устойчивого развития», - заявила первый вице-президент банка.

Все сессии форума будут записываться, идти в онлайн-режиме, а посмотреть их можно будет бесплатно, подключившись к трансляции на сайте ecumeneforum.com.

Спикеры форума Идейным вдохновителем мероприятия стал председатель Всероссийского общества охраны природы, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

«Уникальность форума, прежде всего, в том, что в нем участвуют признанные эксперты из множества стран - это те люди, которые формируют повестку, оказывают на нее влияние и глубоко в ней разбираются. Такой концентрированной международной представленности спикеров по теме устойчивого развития нет ни на одной другой площадке», - добавила Салугина-Сороковая.

По ее словам, форум служит платформой для налаживания межстранового сотрудничества, и вопросы, прорабатываемые на площадке Ecumene, впоследствии ложатся в основу системной работы международных объединений, таких как БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

Сама первый вице-президент Газпромбанка выступит модератором одной из сессий форума.

Мероприятие состоится при поддержке ООН на площадке МИСИС.

Программа форума включает 18 дискуссий по четырем трекам: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений. В обсуждениях примут участие более 140 спикеров из 30 стран мира.

Экология Технологии Москва

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