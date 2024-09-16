Россияне смогут посетить более 20 действующих предприятий по обращению с ТКО в сентябре

«Предприятия по обработке и утилизации отходов являются неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО. С запуском реформы отрасли началось активное строительство таких объектов. Но также важна экопросветительская составляющая реформы. Совместно с нашими партнерами - Движением „Экосистема“ мы запускаем марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, вовлеченной в экоповестку. Экоактивисты смогут детально ознакомиться с тем, как работает экономика замкнутого цикла и как устроена система обращения с отходами», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках акции с 16 по 26 сентября пройдет более 20 экскурсий на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенных на территории, в том числе, таких субъектов Российской Федерации, как Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, город Севастополь, Красноярский край, Московская, Псковская области, Республика Удмуртия, Рязанская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Челябинская области.

«Наши региональные представители регулярно являются организаторами и участниками акций РСО, проводят мастер-классы по сортировке отходов и просветительские занятия. Поэтому посещение объектов по обращению с ТКО станет логичным дополнением их деятельности, чтобы наглядно познакомиться с современным процессом обращения с отходами в России. Всего в экскурсиях планируется участие более 300 экоактивистов из 17 регионов», - поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Попасть на экскурсии можно, став участником движения «Экосистема».