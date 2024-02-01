01 февраля 2024, 03:58

Россиянам рассказали о погоде в феврале

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой, причем почти на всей территории страны. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Интерфакс».

«Исключение - только самый восток страны - Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», - уточнил синоптик.

Метеоролог добавил, что температура выше нормы прогнозируется в Архангельской области, Коми и западной части Якутии, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

Если говорить о количестве осадков, то оно будет близким к норме. Дефицит прогнозируется только на севере Якутии, в Забайкалье, Чукотке и в Магаданской области.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальное тепло ожидает жителей Европейской части России до конца недели. Это связано с переносом теплых воздушных масс из умеренных регионов акватории и южной акватории Атлантики. При этом синоптик пояснил, что под теплой погодой он понимает природные аномалии, отклонения от нормы.

Гидрометцентр РФ Россия Погода
30 января 2024, 23:21
Радиационный шторм обрушился на Землю
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На Землю обрушился радиационный шторм, способный спровоцировать сильные магнитные бури до восьми баллов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Причиной этому стала вспышка на Солнце с выбросом плазмы. У метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, они почувствуют слабость и головную боль.

Поэтому в этот период лучше воздержаться от занятий, требующих максимальной концентрации. Также не исключены сбои в работе систем связи и навигации, включая спутники.

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце наблюдалась с 06:54 до 08:15.

Сильная магнитная буря накрыла Землю 27 января. Американские исследователи присвоили ей красный уровень магнитной опасности.

Планета Земля Шторм Магнитные бури Солнце
26 января 2024, 18:06
Москвичи отдали на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья в 2023 году
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В 2023 году москвичи отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн устаревшей или неработающей техники и предметов интерьера. Это на 37% больше, чем годом ранее, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Около 85% утилизированных вещей были переработаны и получили вторую жизнь. Они стали матрасами, автомобилями, техникой и многим другим. С вывозом мебели или крупногабаритной техники москвичам помогает сервис «Вывоз ненужных вещей».

«С момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья», - рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Так, в 2023 году на переработку отправили более 26 тысяч единиц крупногабаритной техники.

Большая часть вещей грузчики вывезут бесплатно. Со списком доступных для этого вещей можно ознакомиться на странице сервиса. С момента запуска москвичи подали свыше 60 тысяч заявлений на утилизацию.

Переработка Москва
23 января 2024, 17:55
«Курс на понижение». Слабый снег и похолодание спрогнозировали в Подмосковье
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Сильный снегопад в Москве и Подмосковье закончится уже вечером 24 января, и далее в течение недели снег будет слабым. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Основной снег будет идти сегодня вечером, ночью - слабый, не дотянет до умеренного, но продолжится. Завтра вечером снег закончится, скорее всего, и в течение недели будет уже небольшим совершенно. Что касается температуры, в ближайшие дни придет оттепель», - сообщил он.

По словам Ильина, днем 24 января столбик термометра может подняться до 1 градуса, 26-го ожидается около нуля градусов, «тоже все время с небольшим снежком». Снег будет идти даже при нулевой температуре, возможен мокрый снег, в отдельных районах Московской области - снег с дождем.

«В пятницу температура начнет устойчиво брать курс на понижение, о плюсе уже говорить не придется», - продолжил метеоролог.

Днем 26 января будет до –2 градусов, ночью примерно так же, а в ночь на субботу в Москве и Подмосковье похолодает до –7… –12. Днем будет от –3 до –8. В воскресенье, 28 января, температура опустится еще на пару градусов.

Атмосферное давление в среду, 24 января, составит около 745 миллиметров ртутного столба, «то есть будет понижаться с сегодняшнего дня», подчеркнул Ильин. В четверг оно останется на уровне около 735–737 миллиметров ртутного столба, а после этого начнется рост, и примерно к 28 января атмосферное давление вырастет приблизительно до 769 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
22 января 2024, 06:47
Судоходная бухта во Владивостоке из-за аномальных морозов покрылась льдом
РИА «Новости»
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Во Владивосток пришли аномальные морозы, которые продержатся несколько дней. Судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом. Такое уже случалось, но только на короткое время, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

«Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», - сказал он.

Специалист объяснил, что частичное промерзание Золотого Рога случалось почти ежегодно, но только на короткий период. Для того, чтобы бухта покрылась льдом, нужны длительные морозы, как в этом году - во Владивостоке резко похолодало после 17 января. По словам собеседника агентства, обычно суда разбивали корку льда, он не успевал стать слишком крепкой.

Бухта Золотой Рог в начале 2023 года промерзла впервые за пять лет. Толщина льда достигла 20 сантиметров, приостановилось судоходство.

В начале января в столице Приморья произошел порыв тепловой сети. Без отопления остались 18 домов.

Приморье Погода Владивосток

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