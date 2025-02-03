Россиянам предрекли аномально жаркий 2025 год

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», - сказал он.

Вильфанд добавил, что пока не стоит серьезно к ним относиться, так как расчеты уточнят в середине года.

До этого глава Гидрометцентра сообщил о возникновении природного явления Ла-Нинья , которое может перейти в нейтральную фазу уже в апреле. Этот климатический феномен связан со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По этой причине на некоторых территориях устанавливается холодная погода.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что с 3 февраля в столице ожидается небольшое похолодание. Могут выпасть осадки в виде мокрого снега.