Россиянам пообещали теплую зиму

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы <…> преобладать будет более мягкая погода», - уточнил синоптик.

По его словам, это касается европейской части страны. На 5-10 градусов выше нормы температура ожидается в Сибири. Теплая погода будет преобладать особенно на севере региона. Однако Вильфанд подчеркнул, что по столичным меркам это все равно будут сильные морозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что для начала декабря нынешняя температура в Москве считается высокой.