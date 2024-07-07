Россиянам пообещали новые погодные рекорды

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет +40-42 градуса, в Краснодарском крае будет +39-41», - сказал он.

Вильфанд отметил, что несмотря на высокие температуры, в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается сильный дождь. А также гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что во многих регионах России на этой неделе температуры били рекорды и стояла небывалая жара. Он добавил, что такая погода сейчас наблюдается по всей Москве. На этой неделе в столице России погода соответствовала климатической июльской норме в Астрахани.