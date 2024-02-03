03 февраля 2024, 03:46

Россиян призвали не спешить радоваться прогнозам о теплом феврале

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Хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, ждать устойчивого тепла не стоит. Погода обещает быть крайне изменчивой, с резкими потеплениями и похолоданиями. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости».

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца - экстремально холодная, а вторая - экстремально теплая», - объяснил метеоролог.

Вильфанд также призвал не ждать скорого прихода весны и напомнил, что снежный покров обычно сходит только в первой декаде апреля.

Ранее стало известно, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на выходные 3–4 февраля. Ожидается, что в эти дни в столице будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
01 февраля 2024, 03:58
Россиянам рассказали о погоде в феврале
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой, причем почти на всей территории страны. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Интерфакс».

«Исключение - только самый восток страны - Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края. Там не холодная погода, там температура около нормы, но на отрицательном фоне», - уточнил синоптик.

Метеоролог добавил, что температура выше нормы прогнозируется в Архангельской области, Коми и западной части Якутии, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири.

Если говорить о количестве осадков, то оно будет близким к норме. Дефицит прогнозируется только на севере Якутии, в Забайкалье, Чукотке и в Магаданской области.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальное тепло ожидает жителей Европейской части России до конца недели. Это связано с переносом теплых воздушных масс из умеренных регионов акватории и южной акватории Атлантики. При этом синоптик пояснил, что под теплой погодой он понимает природные аномалии, отклонения от нормы.

Гидрометцентр РФ Россия Погода
30 января 2024, 23:21
Радиационный шторм обрушился на Землю
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На Землю обрушился радиационный шторм, способный спровоцировать сильные магнитные бури до восьми баллов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Причиной этому стала вспышка на Солнце с выбросом плазмы. У метеозависимых людей могут наблюдаться проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, они почувствуют слабость и головную боль.

Поэтому в этот период лучше воздержаться от занятий, требующих максимальной концентрации. Также не исключены сбои в работе систем связи и навигации, включая спутники.

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце утром 29 января. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН, вспышка высокого балла М6.7 на Солнце наблюдалась с 06:54 до 08:15.

Сильная магнитная буря накрыла Землю 27 января. Американские исследователи присвоили ей красный уровень магнитной опасности.

Планета Земля Шторм Магнитные бури Солнце
26 января 2024, 18:06
Москвичи отдали на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья в 2023 году
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В 2023 году москвичи отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн устаревшей или неработающей техники и предметов интерьера. Это на 37% больше, чем годом ранее, сообщили на официальном портале столичного правительства.

Около 85% утилизированных вещей были переработаны и получили вторую жизнь. Они стали матрасами, автомобилями, техникой и многим другим. С вывозом мебели или крупногабаритной техники москвичам помогает сервис «Вывоз ненужных вещей».

«С момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья», - рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Так, в 2023 году на переработку отправили более 26 тысяч единиц крупногабаритной техники.

Большая часть вещей грузчики вывезут бесплатно. Со списком доступных для этого вещей можно ознакомиться на странице сервиса. С момента запуска москвичи подали свыше 60 тысяч заявлений на утилизацию.

Переработка Москва
23 января 2024, 17:55
«Курс на понижение». Слабый снег и похолодание спрогнозировали в Подмосковье
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Сильный снегопад в Москве и Подмосковье закончится уже вечером 24 января, и далее в течение недели снег будет слабым. Об этом «360» рассказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Основной снег будет идти сегодня вечером, ночью - слабый, не дотянет до умеренного, но продолжится. Завтра вечером снег закончится, скорее всего, и в течение недели будет уже небольшим совершенно. Что касается температуры, в ближайшие дни придет оттепель», - сообщил он.

По словам Ильина, днем 24 января столбик термометра может подняться до 1 градуса, 26-го ожидается около нуля градусов, «тоже все время с небольшим снежком». Снег будет идти даже при нулевой температуре, возможен мокрый снег, в отдельных районах Московской области - снег с дождем.

«В пятницу температура начнет устойчиво брать курс на понижение, о плюсе уже говорить не придется», - продолжил метеоролог.

Днем 26 января будет до –2 градусов, ночью примерно так же, а в ночь на субботу в Москве и Подмосковье похолодает до –7… –12. Днем будет от –3 до –8. В воскресенье, 28 января, температура опустится еще на пару градусов.

Атмосферное давление в среду, 24 января, составит около 745 миллиметров ртутного столба, «то есть будет понижаться с сегодняшнего дня», подчеркнул Ильин. В четверг оно останется на уровне около 735–737 миллиметров ртутного столба, а после этого начнется рост, и примерно к 28 января атмосферное давление вырастет приблизительно до 769 миллиметров ртутного столба.

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