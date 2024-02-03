Россиян призвали не спешить радоваться прогнозам о теплом феврале

«Метеорологи прогнозируют, что февраль будет теплее нормы, это действительно так, но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца - экстремально холодная, а вторая - экстремально теплая», - объяснил метеоролог.

Вильфанд также призвал не ждать скорого прихода весны и напомнил, что снежный покров обычно сходит только в первой декаде апреля.

Ранее стало известно, что в Москве объявили желтый уровень погодной опасности на выходные 3–4 февраля. Ожидается, что в эти дни в столице будет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.