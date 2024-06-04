Россиян предупредили об угрозе клещей-монстров из Европы

Специалист отметила, что среди клещей самые опасные - это иксодовые, аргасовые и гамазовые. При этом ареал распространения первого вида в России каждый год расширяется.

Если говорить о клещах-монстрах Hyalomma lusitanicum , то они тоже относятся к этому виду. При этом они крупнее и активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», - подчеркнула Шипулина.

Врач добавила, что для человека опасны взрослые особи. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, в частности, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

В Россию они могут попасть из-за климатических изменений и миграции перелетных птиц.

Ранее россиян предупредили об активизации клещей в Москве и Подмосковье с приходом тепла, а также рассказали, как обезопасить себя и близких от их укусов.