Россиян предупредили об аномальном похолодании

По его словам, в Центральном федеральном округе в период с 14 по 16 февраля температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, а в Костромской области даже на 15. В Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской и Московской областях столбики термометра покажут отметки -18…-25 градусов, а в Рязанской и Тамбовской областях похолодает до -22.

В Приволжском федеральном округе температура будет ниже нормы на 7-14 градусов, а в субъектах Северо-Западного федерального округа - на 8-16 градусов ниже нормы, причем в Карелии и Коми такие морозы продержатся до 18 февраля.

Жителей Урала и Сибири погода тоже не порадует. Здесь ожидается очень холодный пятидневный период. В Иркутской области температура опустится до -44 градусов, а в Магаданской - до -47.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о сильном похолодании в середине недели.