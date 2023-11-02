02 ноября 2023, 15:41

Россиян предупредили о переменчивой погоде зимой

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Погода этой зимой в стране будет переменчивой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщили «Известия».

Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы. Россиян ждут как морозы, так и оттепель.

«Экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов. <…> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», - подчеркнул он.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в пятницу, 3 ноября. В столице пройдут интенсивные дожди. В вечернее время температура начнет понижаться. Из-за этого может образоваться гололедица. Днем 3 ноября в Москве ожидается -1 градус.

По словам синоптика Михаила Леуса , 2 ноября в столице снова побит рекорд. Температура воздуха превысила климатическую норму.

Погода
01 ноября 2023, 07:33
Аномально теплый ноябрь спрогнозировали в 5 федеральных округах России
Unsplash
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В ноябре в большинстве регионов России установится теплая погода, в пяти федеральных округах выше нормы. Дефицит осадков произойдет только в Якутии и на Чукотке, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень большая территория, где температура будет существенно выше нормы, - это большая часть Центрального федерального округа, весь Приволжский федеральный округ, Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, южная половина Уральского федерального округа, север Якутии и северо-запад Чукотки», - сказал он.

В остальных регионах столбик термометра покажет обычные для ноября значения. Роман Вильфанд заявил, что в среднем по России установится относительно теплая погода.

Количество осадков превысит многолетние значения в 21 регионе России. Синоптик сообщил, что дожди и снегопады накроют Смоленскую, Брянскую, Амурскую, Курскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую, Воронежскую, Иркутскую, Магаданскую области, запад Новгородской и Тверской областей, юг Красноярского и Камчатского краев, юго-запад Якутии, Хакасию, Хабаровский край, Тыву, Сахалин, Приморье и Бурятию. Дефицит осадков спрогнозировали только на побережье Якутии и Чукотки.

В Москву 1 ноября придет потепление.

Роман Вильфанд заявил, что дождь смоет остатки выпавшего снега.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода
26 октября 2023, 07:33
Погода в Москве поставила новый рекорд холода
Unsplash
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В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени 2023 года. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала -2,4 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила -2,4 градуса - это самая низкая температура, зафиксированная в Москве с начала холодного сезона», - сказал он.

Предыдущий минимум зафиксировали ночью 11 октября, когда похолодало до -2 градусов. Михаил Леус сообщил, что в Подмосковье температура воздуха опускалась еще ниже. Самой морозной точкой на карте стал Клин, где подморозило до -5,7 градуса. В Дмитрове, Сергиевом Посаде и Талдоме столбик термометра показал -5 градусов и ниже.

В ближайшие дни в столичном регионе потеплеет. Вечером 26 октября снег пойдет в Подмосковье, ночью - в Москве. В пятницу осадки усилятся.

Погода Погода в Москве
25 октября 2023, 01:01
Москвичам пообещали первый снег на этой неделе
РИА «Новости»
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В Москве первый снег выпадет в четверг, 26 октября. Он будет наблюдаться до конца недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега, а в пятницу днем они станут уже заметными. Заметными они будут в субботу и воскресенье, и это приведет к тому, что в выходные сформируется временный снежный покров», - отметил он.

По словам синоптика, снег растает уже в начале следующей недели. В Москве ожидается потепление, поэтому на дорогах будет заметная гололедица.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в Москву придет долгожданное тепло. В первых числах ноября температура воздуха может подняться до 8… 10 градусов.

Однако ждать потепления москвичам придется будут целую неделю. Сначала столицу накроет снегом. В четверг и пятницу большую часть дня температура будет минусовой.

Прогноз погоды Погода Москва 2023
24 октября 2023, 12:29
Овчинский: система сбора электронного лома для утилизации заработала в Москве
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Центр сбора электронного и электротехнического оборудования начал работу в Москве в октябре. Проект реализуют в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере экологии. Пункт сбора уже получил первую партию вышедшей из строя техники, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в конце 2021 года город заключил соглашение в сфере экологии со столичным заводом. Частный партнер бесплатно принимает и утилизирует электронное и электротехническое оборудование, находящееся в собственности Москвы, отметил министр столичного правительства. Городские предприятия уже направили на открывшийся пункт приема 3,5 тонны техники, потерявшей потребительские свойства, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Столица стала одним из первых регионов России, использующих различные механизмы ГЧП. Формат сотрудничества определяется целями и задачами, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.

На сегодняшний день в Москве находится более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч работников. Ежегодно в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Эти компании производят самые разнообразные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и многое другое.

Для реализации партнерства 14 февраля 2023 года правительство Москвы подписало распоряжение, по которому с 1 октября все органы госвласти, бюджетные предприятия и учреждения города должны системно и по единым стандартам поставлять электронный лом на утилизацию на завод «Экотехпром».

Экологическое соглашение заключили на 20 лет. Инвестором выступил завод «Экотехпром», входящий в корпорацию «Экополис».

По условиям соглашения Москва передала компании два объекта на Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе, куда будут свозить старую технику. После переработки из нее начнут изготавливать рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Благодаря этому в столице сформируется экономика замкнутого цикла.

«Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», - обратил внимание Сидоров.

Реализация соглашения о государственно-частном партнерстве несет важное экономическое и экологическое значение, отметил генеральный директор корпорации Игорь Сидоров. По его словам, этот проект посодействует исполнению указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения количества отходов, направляемых на полигоны.

«Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: город существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а предприятие сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство», - пояснил Овчинский.

Экология Промышленность Москва 2023

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