Россиян предупредили о переменчивой погоде зимой

Не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях страны столбики термометра будут колебаться в значениях около и выше нормы. Россиян ждут как морозы, так и оттепель.

«Экстремальные значения будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов. <…> Более детально этот анализ можно будет сделать в начале следующего месяца», - подчеркнул он.

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала о погоде в пятницу, 3 ноября. В столице пройдут интенсивные дожди. В вечернее время температура начнет понижаться. Из-за этого может образоваться гололедица. Днем 3 ноября в Москве ожидается -1 градус.

По словам синоптика Михаила Леуса , 2 ноября в столице снова побит рекорд. Температура воздуха превысила климатическую норму.