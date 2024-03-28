Россиян предупредили о морозах до -40 в девяти регионах

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», - сказал он По словам эксперта, что период с 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и Республике Коми температура воздуха будет на 7–10 градусов ниже нормы и составит –27…–28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на шесть–девять градусов ниже нормы, до –32. В Ханты-Мансийском автономном округе будут морозы до –20…–23 градусов, а в Красноярском крае - до –35.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее с 25 марта в Москве периодически будут наблюдаться дожди с примесью мокрого снега.