Россиян предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году

По его словам, 2024-й будет годом максимальной солнечной активности.

«Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», - объяснил ученый.

При этом невозможно точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле. По мнению Богачева, пик солнечной активности и магнитных бурь ожидается в мае–июне. К концу года этот процесс может пойти на спад.

Но американские коллеги Богачева наоборот считают, что 2024 год в этом плане будет довольно умеренным, а пик солнечной активности придется на следующий год.

Ранее сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка , которая продлилась 32 минуты.

В конце прошлого года климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева заявила, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.