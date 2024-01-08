08 января 2024, 03:25

Россиян предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году

РИА «Новости»
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Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По его словам, 2024-й будет годом максимальной солнечной активности.

«Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», - объяснил ученый.

При этом невозможно точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле. По мнению Богачева, пик солнечной активности и магнитных бурь ожидается в мае–июне. К концу года этот процесс может пойти на спад.

Но американские коллеги Богачева наоборот считают, что 2024 год в этом плане будет довольно умеренным, а пик солнечной активности придется на следующий год.

Ранее сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка , которая продлилась 32 минуты.

В конце прошлого года климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева заявила, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури
07 января 2024, 17:56
Аномальный холод задержится в Центральной России еще на два дня
РИА «Новости»
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Новая неделя не принесет жителям центральных регионов России ожидаемого потепления. Последний день новогодних каникул и рабочие будни начнутся с аномальных холодов. Об этом с ссылкой на синоптиков сообщили региональные главки МЧС.

Управление по Воронежской области предупредило жителей, что столбики термометра опустятся до -17...-22 градусов. Людей попросили одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений. Водителям посоветовали в дальние поездки взять дополнительный запас горючего.

Курский главк МЧС предупредил, что температура в предстоящие два дня к климатической норме не вернется и останется на уровне -15...-21 градуса. Как уточнили спасатели Орловской области , это на 8-13 градусов ниже нормы.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами», - призвали они.

Морозы также задержатся в Смоленской, Рязанской и Липецкой областях. Спадать холода начнут только с середины следующей недели.

Об опасности температуры ниже -10 градусов предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что аллергическая реакция на холод может проявиться у любого человека, даже у тех, кто раньше не испытывал подобных проблем.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода
05 января 2024, 21:50
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
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Оранжевый уровень погодной опасности продлили в московском регионе до воскресенья, 7 января. Такое решение в Гидрометцентре приняли из-за сильных морозов, сообщили на сайте организации.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», - пояснили метеорологи.

Оранжевый уровень опасности действует не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Смоленской и Владимирской областях.

О сильном похолодании в Москве ранее сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил москвичей и гостей города о температуре воздуха до -23 градусов с 5 по 8 января. Сравнительно теплым днем, по его словам, станет суббота, 7 января.

О сильных морозах в столице предупреждали и в московском МЧС. В ведомстве отметили, что с 6 по 8 января в городе будет аномально холодная погода.

Те, кого не пугают морозы, смогут согреться безалкогольным глинтвейном в специальных пунктах раздачи горячих напитков. Они работают под контролем городского департамента культуры парков и созданы для создания комфортной атмосферы в холодную погоду.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 января 2024, 01:08
Утечка газовой смеси с метанолом произошла в Сыктывкаре
Википедия
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Выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на территории промышленной зоны «Сыктывкарского ЛПК». Прокуратура Республики Коми организовала проверку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, выброс загрязняющих веществ произошел в четверг, 4 января.

«Прокуратура Республики Коми во взаимодействии с Печорским управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС по региону сообщило об утечке газовой смеси с содержанием метанола. По данным ведомства, авария произошла из-за прорыва диафрагмы на пятой выпарной станции Сыктывкарского ЛПК.

«Утечка силами предприятия устранена в течение 10 минут. Автоматические датчики предприятия превышения предельно допустимой концентрации метанола не зафиксировали. Сложившиеся погодные условия способствуют удержанию смеси в приземных слоях атмосферы», - добавили в МЧС.

В среду, 3 января, четыре человека насмерть отравились угарным газом в Люберцах.

Газ Заводы Экология
04 января 2024, 23:28
Рекорд минимальной температуры побит в Санкт-Петербурге
Freepik
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Морозы в Санкт-Петербурге побили температурный рекорд 1950 года. Об этом сообщил главный метеоролог города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге утром 4 января температура воздуха опустилась до отметки -25,3 градуса. До этого самым морозным в истории наблюдений считалось 4 января 1950 года - тогда градусники показывали температуру -25,1 градуса.

«Кстати, -25 градусов сейчас на территории всего Санкт-Петербурга, в окрестностях на юге и востоке города -27…-28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области снова до -36 градусов», - сообщил Колесов.

Метеоролог добавил, что температура в Санкт-Петербурге начнет повышаться под влиянием циклона с 5 на 6 января. Но не очень значительно: петербуржцев ждут морозы до -15…-20 градусов и небольшой снег.

Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года: столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января.

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