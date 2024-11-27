27 ноября 2024, 13:17

Россия и Бразилия договорились о совместном развитии экономики замкнутого цикла

РИА «Новости»
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Специалисты Российского экологического оператора провели рабочую встречу с сотрудниками экономического отдела Посольства Федеративной Республики Бразилия, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

«В свете развивающихся процессов глобализации сотрудничество со странами БРИКС на сегодняшний день носит приоритетный характер в международной повестке нашей страны, а характер отношений между Россией и Бразилией давно сложился дружественным и партнерским. На прошедшей встрече наших экспертов с коллегами из Бразилии мы продемонстрировали опыт России в сфере обращения с ТКО и ЭЗЦ. Особенно бразильскую сторону заинтересовали достижения в области рекультивации полигонов и ИТ-сферы», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО выступили с презентацией компании, в ходе которой рассказали о задачах РЭО, а также представили ряд проектов для возможного взаимодействия.

Представители посольства рассказали о разработках в области возобновляемых источников энергии, производстве биотоплива, переработки стекла.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития взаимоотношений и в научной сфере, в частности по направлению развития ЭЗЦ. В этой связи стороны договорились о возможности создания совместного центра по подготовке специалистов двух стран.

26 ноября 2024, 09:20
РЭО и Красноярский край утвердили дорожную карту для создания объектов обращения с ТКО
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели 22 ноября рабочую встречу и обсудили детали инфраструктурных проектов. По итогам была утверждена дорожная карта по созданию объектов обращения с ТКО.

«Срок ввода всех объектов обозначен на конец 2027 года. Стоимость инфраструктурных проектов оценивается в 25 млрд рублей. РЭО окажет льготное финансирование через льготный займ. Концессионные соглашения на создание всех объектов будут заключены в первой половине следующего года. Новые объекты позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“. При этом с учетом обширной территории регион при поддержке экспертов РЭО разработал наиболее оптимальный состав объектов со сбалансированной инвестиционной емкостью», - сообщил Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Красноярский край.

Все инвестпроекты по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края будут реализованы на основе концессионных соглашений. Согласно новой дорожной карте Проектирование объектов планируется окончить в течение 2025 года. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году.

Также планируется реконструкция полигона АО «Автоспецбаза». Она должна быть завершена до конца 2025 года. Проект будет реализован за счет средств региона.

23 ноября 2024, 16:21
Центральную Россию засыпало снегом из-за циклона «Каэтано»
РИА «Новости»
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Под влиянием активного циклона «Каэтано» снег выпал в Московском регионе, а также в Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областях. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ в Москве составила два сантиметра.

«На других метеостанциях столицы высота снежного покрова составляет от одного до четырех сантиметров, столько же снега - четыре сантиметра - и в Новой Москве», - отметил эксперт.

В Подмосковье больше всего снега выпало на западе. В Волоколамске высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, в Клину - 14 сантиметров, в Можайске - 17 сантиметров.

Специалист подтвердил, что много снега выпало и в других регионах. В Тверской области высота снежного покрова достигает 16 сантиметров, в Смоленской - 20, а в Калужской и Брянской областях - 26.

«С большой долей уверенности можно сказать, что мы наблюдаем формирование постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны», - добавил Леус.

Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» спрогнозировали, что зима во всех российских регионах и мегаполисах будет относительно теплой. Температура поднимется выше климатической нормы. Больше всего снега ожидается в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Прогноз погоды Россия Погода Снегопад Погода в Москве
22 ноября 2024, 09:34
Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти на 14 млрд рублей
РЭО
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Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил льготное финансирование инвестиционного проекта КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Протокол 8 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«В Ленобласти реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами КПО „Островский“. На комплекс будет направляться 600 тысяч тонн ТКО в год. Наблюдательный совет РЭО принял положительное решение о предоставлении финансирования в объеме 14,606 млрд рублей. На объекте строители уже приступили к устройству основных фундаментов зданий и сооружений», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект получит финансирование от РЭО через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, утилизации - 120 тысяч тонн, компостирования - 240 тысяч тонн.

Проект реализует АО «Невский экологический оператор». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.

Прогноз погоды Россия Погода Снегопад Погода в Москве
20 ноября 2024, 17:04
РЭО: претенденты на миллионный денежный приз Зеленой Премии публично защитят свои проекты
РЭО
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Очный этап конкурса «Зеленая Премия» Российского экологического оператора впервые пройдет в Москве. На нем претенденты поборются за денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Мероприятие состоится 9 декабря 2024 года в Национальном центре «Россия».

«Четыре номинации Зеленой Премии будут представлены на очном этапе, который призван дополнительно мотивировать участников через денежные призы. Впервые такой на конкурсе будет такой большой призовой фонд: в этом году он составит 9 млн рублей. Очень большую роль в развитии отрасли и формировании экономики замкнутого цикла играют именно экологические активисты. На своем примере они показывают, что внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, будь то неравнодушный житель маленького города, студент или предприниматель. Мы хотим дать им возможность заявить о себе и своих проектах, а лучших - поддержать деньгами. Экоактивисты смогут вложить их в развитие инициатив», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри определит трех победителей в номинации «Экологическое предпринимательство», каждый получит по 500 тысяч рублей, трех - в номинации «Экологические центры» (также по 500 тысяч рублей), 10 - в номинации «Студенчество» (по 150 тысяч рублей), трех - в номинации «Экологические лидеры» (по 1 миллиону рублей).

Всего в очном этапе премии примут участие 78 человек - 74 претендента из шорт-листов и 4 амбассадора.

«Амбассадоры - это те, кто рассказывал о Зеленой Премии в течение года, самых активных мы позвали на конкурс, потому что очень благодарны им за информационную поддержку. Каждый из тех, кто как-то принял участие в конкурсе, для нас важен. Именно поэтому так было сложно выбрать претендентов в шорт-листы, а теперь и победителей. Конкурсы и соревнования всегда вызывают бурю эмоций, радость для победителей, грусть - для проигравших. Но мы хотим призвать тех, кто не дойдет до финала, не отчаиваться, сам факт участия уже говорит о многом, и мы уважаем каждого за вовлеченность. Продолжайте быть активными и вы обязательно получите приз, если не в этом, то в следующей году - точно», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, для конкурсантов мы запланировали экскурсию в экологические центры Москвы и образовательную программу с лекциями по ораторскому мастерству и лидерских компетенциях.

В 2024 году РЭО получил более чем 13,5 тысячи заявок, из которых по 13 номинациям отобрал шорт-листы. Отдельно на Зеленой Премии представлена закрытая номинация «Рейтинг регионов», эксперты РЭО оценят реформу обращения с отходами в субъектах РФ и составят «зеленый рейтинг».

Церемония награждения состоится 10 декабря в Москве, место проведения РЭО объявит позже.

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