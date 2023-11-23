23 ноября 2023, 11:56

Росатом завершил утилизацию плавтехбазы «Лепсе» в Мурманской области

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Госкорпорация «Росатом» завершила утилизацию плавучей технической базы «Лепсе» в Мурманской области в рамках масштабной экологической программы по ликвидации опасного ядерного и химического наследия. История утилизации ПТБ, обеспечивавшей работу первых атомных ледоколов, длилась более 10 лет.

По словам Никипелова, Росатом более 20 лет планомерно очищает побережье Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. В рамках проекта госкорпорация утилизирует списанные атомные подлодки и суда обеспечения.

Радиационное и инженерное обследование судна, а также разработка проекта утилизации начались в 2005 году. К 2012 году эту часть проекта завершили, а плавтехбазу отбуксировали к набережной судоремонтного завода «Нерпа».

В реализации проекта участвовали разные организации из атомной отрасли и предприятия Северо-Западного региона. Фрагменты «Лепсе» больше не представляют опасности. Снаружи на них устанавливают дополнительную биозащиту, обеспечивающую безопасность при долговременном хранении.

Главным источником радиоактивной опасности «Лепсе» было ее хранилище отработавшего ядерного топлива. В процессе выгрузки и вывоза ОЯТ с плавтехбазы за пределы региона потребовались особые технические решения от специалистов атомной отрасли. Часть из 639 топливных сборок ПТБ имела повреждения, поэтому их нельзя было изъять с судна обычными способами.

Для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специальный наземный участок-укрытие. Это исключило воздействие погодных условий, в том числе атмосферных осадков и волнения моря. Специалисты придумали технологию выгрузки топлива вместе с оболочкой ячеек хранения, не дающую тепловыделяющим сборкам разрушиться в процессе. Для этого сконструировали и произвели специальный инструмент и оснастку. При проведении работ использовали робототехнический, дистанционно управляемый комплекс.

В Мурманской области планово вывозят отработавшее ядерное топливо. С 2002 по 2023 годы объем ОЯТ в регионе снизился в два раза. Из хранилища в Гремихе вывозят оставшееся отработавшее ядерное топливо, полностью завершить работы собираются в 2025 году. С объекта в губе Андреева уже вывезли более половины ОЯТ, закончить работу должны к 2028 году.

До 2017 года «Лепсе» постепенно демонтировали, утилизируя металлолом и отправляя ОЯТ для переработки на «Маяк». Последняя партия отработавшего ядерного топлива ушла туда в апреле прошлого года. В ноябре 2023-го на свое место в пункте долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе встала последняя, носовая, блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна.

Завершению проекта посвятили торжественное мероприятие, которое посетил заместитель гендиректора Росатома по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

«Госкорпорация берет на себя решение сложнейших экологических задач: мы занимаемся ликвидацией ядерного наследия и наследия токсичных промышленных производств, создаем в стране инфраструктуру для обращения с радиационными и химическими отходами», - рассказал он.

«И в этом смысле сегодня для нас особенный день: завершился один из знаковых экологических проектов госкорпорации - ликвидация плавтехбазы „Лепсе“. В Арктике стало на один опасный объект меньше»», - отметил замгендиректора Росатома.

«Лепсе», построенную в 1934 году как обычный лесовоз, переделали в плавучую техбазу для нужд атомного флота в 1961-м. После этого судно оказалось в Мурманском пароходстве. В 1988 году «Лепсе» вывели из эксплуатации, а в 1990-м поставили на якорь возле Мурманска. Хранилище отработавшего ядерного топлива ПТБ много лет создавало большой экологический риск для региона.

Росатом продолжает очищать акватории Арктики и Дальнего Востока от радиационно опасных объектов. На сегодняшний день в России уже утилизировали 202 атомные подлодки, которые вывели из эксплуатации. С Дальнего Востока вывезли все накопившееся отработавшее ядерное топливо.

Также госкорпорация применяет свою экспертизу для ликвидации токсичных промышленных производств. Например, в этом году Росатом завершил демонтаж всех опасных зданий на площадке «Усольехимпрома» в Иркутской области. Идет работа по ликвидации объектов накопленного вреда на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, а также на территории «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» в Иркутской области.

Госкорпорация создает инфраструктуру для обращения с опасными отходами I и II классов. Кроме того, экологические инициативы стали частью волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Росатома.

Россия Экология Росатом
23 ноября 2023, 03:12
Единые правила компенсационного озеленения появятся в России
Freepik
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В федеральном законе «Об охране окружающей среды» могут появиться изменения. Госдума планирует установить единые общероссийские правила правового регулирования компенсационного озеленения. Такие нормы обязывают высаживать новые деревья взамен вырубленных и погибших.

Российская экологическая партия «Зеленые» направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложения по совершенствованию законодательства. Среди них: усиление ответственности за нарушение правил компенсационного озеленения, установление денежной формы возмещения вреда, если высадка невозможна, создание цифровой карты зеленых насаждений и другие. Также экологи предложили сделать компенсационное озеленение обязательным условием при выдаче разрешений на строительство.

В сентябре Минэкологии Подмосковья предложило внести в федеральный закон «Об охране окружающей среды» статью об обязательном компенсационном озеленении. Авторы поправки считают, что компенсировать уничтоженные или погибшие деревья необходимо на участках с любым видом собственности.

Природа Россия Экология
20 ноября 2023, 12:40
Итоги международной премии «Экология – дело каждого» подведут в Москве 22 ноября
Unsplash
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В МИА «Россия сегодня» пройдет итоговая конференция международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Мероприятие состоится 22 ноября.

Премию учредил Росприроднадзор в 2021 году для экологического просвещения детей и молодежи, а также поощрения наиболее талантливых. В 2023 году поступило более 80 тысяч заявок, что в 14 раз больше по сравнению с 2021-м. Свыше 2,8 тысячи заявок пришло от участников с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и интернатов.

В целом в мероприятии уже приняли участие дети и подростки из 70 стран, в том числе из всех 89 регионов России.

В 13:45 состоится пресс-подход главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Для участия в мероприятии СМИ потребуется аккредитация. Информацию можно подать до 21 ноября до 16:00 по электронной почте info@rosprirodnadzor.info или по телефону 8 (905) 562 22 56 (Капустина Ольга).

Конференция пройдет по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 4.

Природа Россия Экология
20 ноября 2023, 07:14
Южный циклон принесет в Москву снегопад
Unsplash
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В Москве 20 ноября под действием южного циклона выпадет снег. Из-за отрицательной температуры он не растает, а сформирует снежный покров, заявил радиостанции «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

«Может быть даже в ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то значит он и ляжет», - допустил он.

Специалист объяснил это прохождением южного циклона с теплым относительно водяного пара воздухом. Александр Кислов спрогнозировал осадки в Москве и к востоку от нее.

К концу недели в столице потеплеет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, к выходным атмосферное давление опустится, холода отступят, и температура воздуха приблизится к нулевой отметке.

Прогноз погоды Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 08:41
Названы регионы России, в которых на днях резко похолодает
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В ближайшие дни резкое похолодание придет в Красноярский край, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, Якутию и Хакасию. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ряде регионов температура воздуха отклонится от нормы на семь и более градусов, прогнозируются «волны холода». С 19 по 22 ноября в Ненецком автономном округе будет до –25, в Мурманской области - до –22, в Карелии - до –16 градусов, а в Коми и вовсе до –29 градусов, что примерно на 10 ниже нормы.

«В Томской области в понедельник температура опустится до –10 градусов, ночью будет до –27–30 градусов», - продолжил Вильфанд.

В Хакасии и Якутии столбик термометра к середине недели опустится до –30 и –40 градусов соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Москве и Московской области с воскресенья, 19 ноября, будет до –7 градусов днем и до –12 ночью. По его словам, погода будет «уже январской».

Прогноз погоды Погода

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