Режим ЧС ввели в Якутии

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», - сказал он.

Николаев поручил правительству заняться восстановлением пострадавших от подтоплений населенных пунктов, оказать жителям социальную и материальную помощь.

Паводок в Якутии связан с ледоходом на реке Лена. Особенно сложная ситуация сложилась в Намском районе. Николаев сообщил 19 мая, что вода пошла на спад. Повышение воды прогнозировали в Кобяйском и Вилюйском районах.

МЧС Якутии заявило, что в зону подтопления попали 647 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Омской области. Вода в реке Иртыш у села Усть-Ишим, по данным на 19 мая, поднялась до 946 сантиметров, в реке Ишим у села Орехово - 1546 сантиметров.