Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ранее в регионе вводили режим повышенной готовности.
«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», - написал Голубев.
В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Резкое похолодание сильно сказалось на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах. Минсельхоз задумался о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера.