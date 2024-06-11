11 июня 2024, 20:16

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Pxhere
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Ранее в регионе вводили режим повышенной готовности.

«По оценкам специалистов, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи донские аграрии могут потерять до 30% урожая», - написал Голубев.

В России от заморозков погибли посевы на территории в 830 тысяч гектаров. Это около 1% от всей засеянной площади. Резкое похолодание сильно сказалось на плодовых деревьях, особенно на яблонях в центральных регионах. Минсельхоз задумался о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера.

Сельское хозяйство Россия
11 июня 2024, 11:00
В Москве за ночь выпало 10 миллиметров осадков
РИА «Новости»
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Количество осадков после прошедших в Москве ночных ливней превысило месячную норму. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что ночью регион пересекал теплый атмосферный фронт, который отметился дождями и грозами. В Можайске к дождю примешался град, в Серпухове и Домодедово был сильный - до 16 метров в секунду - ветер. Самый интенсивный дождь прошел в Наро-Фоминске - выпало 12 миллиметров осадков.

Во вторник, 11 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град. При этом будет тепло - в Москве до 25, а в Московской области до 27 градусов.

Похолодает к 13 мая, когда холодный атмосферный фронт пересечет Подмосковье. Затем вновь прогнозируется потепление.

«За ночь [на 11 июня] на ВДНХ выпало 10 миллиметров дождей, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена», - написала она.

Погода Погода в Москве
10 июня 2024, 09:02
Дождь с грозой настигнет москвичей в первый рабочий день недели
РИА «Новости»
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Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дожди пройдут в Москве во второй половине дня 10 июня, местами с грозами. Воздух прогреется до 24 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии, которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии. Он заявил, что в регионе установится облачная с прояснениями погода. Подует порывистый юго-западный ветер скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по прогнозу Леуса, опустится ниже нормы, до 743 миллиметров ртутного столба.

«Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в мегаполисе 22… 24 градуса, в области - от 20 до 25 градусов», - сказал он.

В середине рабочей недели на Москву обрушится тропический мегаливень. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что объем осадков побьет рекорд 1995 года.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
04 июня 2024, 03:56
Россиян предупредили об угрозе клещей-монстров из Европы
Freepik
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России угрожает проникновение с европейской территории огромных и агрессивных клещей Hyalomma lusitanicum, мигрировавших из жарких регионов Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала директор Департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина.

Специалист отметила, что среди клещей самые опасные - это иксодовые, аргасовые и гамазовые. При этом ареал распространения первого вида в России каждый год расширяется.

Если говорить о клещах-монстрах Hyalomma lusitanicum , то они тоже относятся к этому виду. При этом они крупнее и активнее своих собратьев, обитающих в лесах и тайге.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», - подчеркнула Шипулина.

Врач добавила, что для человека опасны взрослые особи. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, в частности, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку и сибирский клещевой тиф.

В Россию они могут попасть из-за климатических изменений и миграции перелетных птиц.

Ранее россиян предупредили об активизации клещей в Москве и Подмосковье с приходом тепла, а также рассказали, как обезопасить себя и близких от их укусов.

Африка Врачи Европа Россия Азия
04 июня 2024, 01:43
Сильная магнитная буря накроет Землю 4 июня
Freepik
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Мощная магнитная буря уровня G3 накроет Землю во вторник, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Астрофизики уточнили, что в ночь с 1 на 2 июня на Солнце выбросило облако плазмы. При этом специалисты спорили о том, в какую сторону оно двигалось - от Солнца к Земле или в противоположную.

Некоторые ученые считали, что произошли сразу две вспышки, но в РАН заявили, что была только одна.

«Приход плазмы к Земле, исходя из текущего представления о том, что же произошло на Солнце в ночь с 1 на 2 июня, ожидается завтра, во вторник, около 19:00 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Ранее ученые сообщили о магнитной буре, которая с начала года стала третьей по силе. Ее текущий индекс составил около семи. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний, которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Планета Земля Ученые Магнитные бури

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