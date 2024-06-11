Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Количество осадков после прошедших в Москве ночных ливней превысило месячную норму. Об этом в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог сообщила, что ночью регион пересекал теплый атмосферный фронт, который отметился дождями и грозами. В Можайске к дождю примешался град, в Серпухове и Домодедово был сильный - до 16 метров в секунду - ветер. Самый интенсивный дождь прошел в Наро-Фоминске - выпало 12 миллиметров осадков.

Во вторник, 11 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и град. При этом будет тепло - в Москве до 25, а в Московской области до 27 градусов.

Похолодает к 13 мая, когда холодный атмосферный фронт пересечет Подмосковье. Затем вновь прогнозируется потепление.

«За ночь [на 11 июня] на ВДНХ выпало 10 миллиметров дождей, и месячная норма осадков оказалась перевыполнена», - написала она.