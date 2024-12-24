«Ресурс» и Союз стекольщиков договорились совместно развивать технологии применения вторсырья

«Когда говорят о принципах циклической экономики применительно к стеклу, у большинства сразу возникают картины с оборотной тарой, стеклобоем от банок и бутылок различного цвета и формы. Но этим повестка не ограничивается. Главный финансово-административный инструмент экономики замкнутого цикла - расширенная ответственность производителей (РОП) - включает в себя большой перечень стекольной продукции. И среди этих товарных позиций есть очень проблемные. Например, автомобильный триплекс. Озабоченные исполнением своей ответственности, импортеры и производители настроены на подбор и тестирование технологий переработки, на взаимодействие со сборщиками. В этом Ассоциация „Ресурс“ имеет хорошие компетенции. Пока, к сожалению, нужен фактически штучный, ручной подбор цепочки для исполнения РОП. Будем помогать коллегам», - сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

«Производители транспортных стекол и всех зеркал крайне заинтересованы в реальной переработке своей продукции после утраты ею потребительских свойств. Подписывая соглашение с Ассоциацией „Ресурс“, мы надеемся найти в ее лице надежного партнера в решении этого вопроса», - отметил исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин.

Соглашение направлено на развитие раздельного сбора отходов строительства, ремонта, реконструкции и сноса, а также ремонта и утилизации автомобилей, применение вторсырья при производстве стройматериалов, изделий, элементов благоустройства.

В рамках соглашения планируется скорректировать государственные стандарты и правила, сформировать предложения по отраслевым госпрограммам для развития промышленной инфраструктуры, строительной и жилищно-коммунальной отрасли.

Члены «Ресурса» и ССП изучат отечественные и международные практики по обращению с отходами стекла, производству и использованию вторсырья, в том числе листового стекла и отходов стекла, изучат также российские и зарубежные разработки, технологии и оборудование по производству строительных материалов с использованием стекла.

Пилотные проекты будут направлены на изучение и внедрение практик по обращению с вторичными ресурсами из стекла, образующимися в строительном секторе и при ремонте и утилизации автомобилей.