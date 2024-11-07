07 ноября 2024, 10:05

РЭО выступит информационным партнером Дня качества

РЭО
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Российский экологический оператор стал информационным партнером Дня качества, который пройдет 14 ноября. Организатором мероприятия в России является Роскачество.

«Повышение качества обращения с отходами - ключевой приоритет для устойчивого развития. Мы стремимся создать эффективную систему, основанную на принципах экономики замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом, способствуя сокращению зависимости от импорта и развитию отечественных технологий переработки. Это не только шаг к экологически чистой стране, но и важный вклад в укрепление экономической безопасности и поддержку отечественного бизнеса, работающего с вторсырьем», - сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Роскачество проведет 11–15 ноября Международный форум «Всемирный день качества - 2024», на котором эксперты обсудят вопросы, связанные с качеством и устойчивым развитием. Темой этого года стали «Горизонты развития».

День качества в России направлен на привлечение внимания к ключевым аспектам качества жизни: экологии, социальной сфере, здравоохранению, семейным ценностям и традициям. Он также служит платформой для открытого взаимодействия между производителями российских товаров, представителями сферы услуг, торговыми сетями и потребителями, которые во многом определяют состояние рынка благодаря своему выбору.

Всемирная неделя качества отмечается в мире на второй неделе ноября каждый год. В 2024-м она пройдет с 11 по 17 ноября, День качества - 14 ноября.

06 ноября 2024, 12:06
РЭО: 60 компаний вошли в реестр утилизаторов отходов
РЭО
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В реестр утилизаторов вошли 60 компаний после проверки их документации и выездов на предприятия для оценки их мощностей по переработке отходов. Теперь эти компании смогут оказывать услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В проверках принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«С 2024 года в рамках реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла стартовала работа по включению предприятий, которые занимаются утилизацией отходов от использованных товаров, в реестр утилизаторов. Уже 60 организаций успешно прошли документарную проверку и выездную оценку на предмет соответствия заявляемых сведений. Все они попали в реестр утилизаторов. Суммарная мощность данных предприятий составляет 4,8 миллиона тонн в год», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компании, которые вошли в реестр, перерабатывают отходы от различных видов товаров - аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, дерево, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, электротехнику, электронику.

Процесс включения в реестр утилизаторов представляет собой проверку заявления и комплекта документов организации, а также последующую выездную оценку, если пройдена документарная проверка.

«Качество подготовки документов заявителями для включения в реестр заметно улучшилось после проведенных РЭО и Росприроднадзором семинаров и вебинаров для заинтересованных лиц, а также публикации рекомендаций по порядку заполнения заявления и содержания прикладываемых документов. Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», - подчеркнул директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В рамках действующего законодательства переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.

31 октября 2024, 23:24
Проект доклада о состоянии окружающей среды в 2023 году одобрили в Минприроды РФ
Pixabay
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Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Для доклада собирали аналитическую информацию о состоянии окружающей среды в прошлом году, также эксперты обсудили экологические проблемы и перспективные инициативы в сфере защиты окружающей среды.

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», - заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

Директор департамента Минприроды Роман Мальцев отметил, что доклад готовили в сотрудничестве с различными федеральными органами. Глава общественного совета Александр Закондырин подчеркнул, что необходимо повышать достоверность используемых в докладе данных. В совете предложили сделать три версии доклада для различных категорий пользователей.

Природа Александр Мальцев Экология
30 октября 2024, 10:41
Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку
РЭО
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Приложение «Уберу» (Uberu) и сервис Ubirator открыли новый город для услуги «Экотакси». Теперь жители Волгограда могут заказать экотакси, водитель которого заберет и отвезет на переработку ПЭТ-бутылки, алюминий, макулатуру и черные металлы.

«В России 53% жителей сортируют отходы, поэтому крайне важно поддерживать вовлеченность людей в тему раздельного сбора отходов, развивать и создавать новые возможности для сдачи вторичных ресурсов на переработку. Это одно из важных направлений для формирования экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Услуга «Экотакси» действует по единому тарифу для семи городов-участников пилотного проекта приложения Uberu, поэтому объем вывоза вторичных ресурсов может быть любой. Стоимость единого тарифа составляет 1600 рублей. Это позволяет вывозить вторичное сырье в то время и в том месте, которое удобно жителям.

«Не всегда есть возможность самому сдать вторичное сырье - пункт может располагаться далеко, его график работы может не удобен для пользователя, либо же отходов слишком много. Что делать в этом случае? Команда приложения „Уберу“ совместно с сервисом Ubirator нашли выход и запустили экотакси, которое теперь доступно еще и жителям Волгограда. Данное партнерство позволит каждому жителю заказать машину для вывоза отходов в удобное для него время, что благоприятно скажется на экологии», - отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Наша команда, заинтересована в вовлечении жителей РФ в практику раздельного сбора отходов, поэтому мы стремимся максимально упростить процедуру передачи отходов на переработку. Сервис Ubirator - ежегодно помогает снизить объем полезного вторичного сырья попадающего на полигоны, таким образом снижая негативное воздействие на окружающую среду», - сказал основатель сервиса Ubirator Никита Никишкин.

Приложение Uberu создано Российский экологическим оператором. Услуга «Экотакси» действует в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и Волгоград.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

Природа Александр Мальцев Экология
29 октября 2024, 22:51
Синоптик предупредил россиян о «черном льде» на дорогах
Freepik
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Дороги Центральной России могут покрыться «черным льдом» или слабой гололедицей в ночь на 30 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Россия 24». Фрагмент из эфира синоптик выложил у себя в Telegram-канале.

«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», - заявил он.

По словам Тишковца, это может привести к появлению слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра на дорогах центральных регионов РФ.

При этом на Урале и в Сибири, объяснил синоптик, высота снежного наката в некоторых местах достигает трех-восьми миллиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам. В сентябре и начале октября температура воздуха в городе поднималась до аномально жарких для этого времени значений.

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