22 октября 2024, 12:05

РЭО: студенты вузов еще могут побороться за стипендию в рамках Зеленой премии — 2024

РЭО
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Российский экологический оператор завершит прием заявок на стипендию в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия» 1 ноября. Стипендия составит 150 тысяч рублей.

«В этом году в рамках Зеленой премии появилась новая номинация „Студенчество“. В этой категории будет вручаться стипендия за успехи в области экономики замкнутого цикла. Мы стремимся привлечь больше молодежи к актуальной тематике и дать им возможность рассчитывать на поддержку своих инициатив. Также, данная стипендия должна стимулировать их выбор профессии, связанной с управлением отходами и циркулярной экономикой», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Претендовать на стипендию могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся очно в российских вузах и занимающиеся вопросами управления отходами и циркулярной экономикой.

Стипендиаты получат не только финансовую помощь, но и войдут в кадровый резерв РЭО, примут участие в мероприятиях компании и станут известны благодаря освещению их научных достижений на информационных платформах РЭО.

«Для участия требуется зарегистрироваться на сайте Зеленой премии. Всего будет избрано 20 человек, которые представят свои проекты. Из них 10 студентов получат единоразовые стипендии в размере 150 тыс. рублей с учетом налогов. Финалистов объявят на декабрьской церемонии награждения Зеленой премии», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.

22 октября 2024, 04:44
Жителей 14 городов Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
Freepik
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Цунами может обрушиться на несколько десятков населенных пунктов и 14 городов на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве предупредили, что мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», - уточнили в МЧС.

Цунами представляют опасность потому, что за первой волной обычно следует ряд повторных, причем более мощных.

Специалисты МЧС оценили интенсивность воздействия цунами на побережье по условной шестибалльной шкале. Человеческие жертвы и значительные повреждения инфраструктуры возможны уже при цунами в пять баллов. При шести последствия уже катастрофические. Это фактически полное опустошение побережья и приморских территорий, причем суша затапливается морской водой на значительные расстояния вглубь.

Ранее у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой силой 5,7.

МЧС РФ Камчатка Курильские острова Дальний Восток
16 октября 2024, 11:34
РЭО: до конца приема заявок на Зеленую премию остается чуть больше двух недель
РЭО
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Прием заявок на Зеленую премию — 2024 завершится 1 ноября. Российский экологический оператор напомнил о правилах участия в конкурсе.

«В 2024 году Зеленая премия обновила список номинаций. Теперь в общественном треке есть пять отдельных категорий: „Экологический лидер“ в сотрудничестве с движением „Экосистема“, „Экологическая семья“, „Экологические центры“, „Студенчество“ и „Экологическое предпринимательство“. Победители этих номинаций получат возможность не только заявить о своих инициативах на общенациональном уровне, но и выиграть денежные награды. В этом году призовой фонд составляет 9 миллионов рублей», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финалисты трека «Зеленая премия. Юннаты» также могут рассчитывать на денежную награду. В этот трек включены номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов», реализуемые совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Трек «Юннаты» поощряет выдающиеся экологические инициативы участников в возрасте от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек также получил новое развитие, включая проекты как внешнего, так и внутреннего характера, направленные на формирование экокультуры среди населения и клиентов и внутреннее развитие ESG-инициатив в компаниях. В профессиональном треке будут оцениваться корпоративные инициативы, направленные на формирование культуры ответственного потребления и экологических привычек, а также на развитие различных ESG-практик в бизнесе.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.

МЧС РФ Камчатка Курильские острова Дальний Восток
15 октября 2024, 22:18
Очередная магнитная буря обрушится на Землю 16 октября
Unsplash
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Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды «Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды « Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

«Вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала. Вращение Солнца довольно быстро отправляет обе группы пятен все дальше от линии Солнце-Земля к западному краю солнечного диска», - уточнили ученые.

Восточнее этих пятен - чистое Солнце. Это говорит о том, что неделя практически гарантированно будет спокойна, однако в среду Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Специалисты предупредили о слабых или среднего уровня магнитных бурях 16 октября.

На прошлой неделе магнитные бури уже обрушивались на Землю. Жители нескольких регионов России могли наблюдать за полярным сиянием.

Погода
15 октября 2024, 11:12
РЭО: регоператоры смогут учесть в тарифах недополученные доходы
РЭО
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Тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Участники штаба обменялись предложениями по совершенствованию механизма формирования тарифов, а также детально обсудили новое постановление, которое установило возможность при расчете тарифов учитывать недополученные доходы регоператоров.

«В октябре было принято постановление по тарифам в сфере ТКО. Теперь в тарифах регоператоров будут учитываться расходы на эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, если использование таких станций ведет к экономии транспортных расходов. Тему тарифного регулирования мы продолжили обсуждать на заседании федерального штаба 10 октября. Субъекты РФ вынесли на повестку предложения, в том числе по уточнению состава документов, необходимых для установления тарифов, и методик определения затрат, например, на заработную плату водителей и иных служащих», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Постановление Правительства РФ № 1318 было принято 1 октября 2024 года. Изменения внесены в Основы ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденные постановлением Правительства РФ № 484 от 30 мая 2016.

Также, согласно постановлению, с учетом фактически накопленной инфляции по расходам на транспортирование ТКО, по решению высшего должностного лица субъекта РФ тарифы регоператоров в этой части могут быть пересмотрены по сравнению с плановыми расходами, рассчитываемыми при проведении конкурсных отборов. Это позволит определять расходы на транспортирование ТКО в соответствии с реальной экономической ситуацией.

Постановление установило возможность при расчете тарифов на 2025 год учитывать недополученные доходы, возникшие за 9 месяцев 2024 года, если такие расходы подтверждены, а соответствующим оператором по обращению с ТКО реализуется инвестиционная программа, по результатам реализации которой обеспечивается сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

На штабе представитель ФАС России сообщил о планах по разработке единого пакета изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования тарифного регулирования сферы обращения с ТКО. Работа будет организована совместно с субъектами Российской Федерации в рамках федерального штаба.

Погода

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