20 ноября 2024, 17:04

РЭО: претенденты на миллионный денежный приз Зеленой Премии публично защитят свои проекты

РЭО
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Очный этап конкурса «Зеленая Премия» Российского экологического оператора впервые пройдет в Москве. На нем претенденты поборются за денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Мероприятие состоится 9 декабря 2024 года в Национальном центре «Россия».

«Четыре номинации Зеленой Премии будут представлены на очном этапе, который призван дополнительно мотивировать участников через денежные призы. Впервые такой на конкурсе будет такой большой призовой фонд: в этом году он составит 9 млн рублей. Очень большую роль в развитии отрасли и формировании экономики замкнутого цикла играют именно экологические активисты. На своем примере они показывают, что внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, будь то неравнодушный житель маленького города, студент или предприниматель. Мы хотим дать им возможность заявить о себе и своих проектах, а лучших - поддержать деньгами. Экоактивисты смогут вложить их в развитие инициатив», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри определит трех победителей в номинации «Экологическое предпринимательство», каждый получит по 500 тысяч рублей, трех - в номинации «Экологические центры» (также по 500 тысяч рублей), 10 - в номинации «Студенчество» (по 150 тысяч рублей), трех - в номинации «Экологические лидеры» (по 1 миллиону рублей).

Всего в очном этапе премии примут участие 78 человек - 74 претендента из шорт-листов и 4 амбассадора.

«Амбассадоры - это те, кто рассказывал о Зеленой Премии в течение года, самых активных мы позвали на конкурс, потому что очень благодарны им за информационную поддержку. Каждый из тех, кто как-то принял участие в конкурсе, для нас важен. Именно поэтому так было сложно выбрать претендентов в шорт-листы, а теперь и победителей. Конкурсы и соревнования всегда вызывают бурю эмоций, радость для победителей, грусть - для проигравших. Но мы хотим призвать тех, кто не дойдет до финала, не отчаиваться, сам факт участия уже говорит о многом, и мы уважаем каждого за вовлеченность. Продолжайте быть активными и вы обязательно получите приз, если не в этом, то в следующей году - точно», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, для конкурсантов мы запланировали экскурсию в экологические центры Москвы и образовательную программу с лекциями по ораторскому мастерству и лидерских компетенциях.

В 2024 году РЭО получил более чем 13,5 тысячи заявок, из которых по 13 номинациям отобрал шорт-листы. Отдельно на Зеленой Премии представлена закрытая номинация «Рейтинг регионов», эксперты РЭО оценят реформу обращения с отходами в субъектах РФ и составят «зеленый рейтинг».

Церемония награждения состоится 10 декабря в Москве, место проведения РЭО объявит позже.

19 ноября 2024, 16:34
РЭО: на «Сибстекле» впервые приступили к переработке стеклобоя с Сахалина
РЭО
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Первая партия стеклобоя из Сахалинской области поступила на завод ООО «Сибирское стекло» в Новосибирской области. Компания «Сибстекло», которая является крупнейшим утилизатором стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, приняла три вагона вторсырья весом 150 тонн.

«Ежегодно в России образуется порядка 5 миллионов тонн отходов стекла, но в переработку поступает менее пятой части. Это связано с недостатком мусороперерабатывающих заводов и системы раздельного сбора стеклоотходов. Поэтому такие компании, как „Сибстекло“, придерживающиеся принципов экономики замкнутого цикла, играют большую роль в уменьшении вреда на окружающую среду за счет использования вторичных материалов», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Производство стеклотары без использования стекольного боя технологически сложнее. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны полезных ископаемых, замедляя истощение этих ресурсов. Введение до 10% вторичного сырья в состав компонентов для стекловарения позволяет снизить энергопотребление на 3%. А срок службы стекловаренных печей увеличивается с 7−10 до 12−15 лет.

Как отметил генеральный директор «Сибстекла» и председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор, ежегодно на Дальний Восток поступает около 75 тысяч тонн стеклотары, произведенной на заводе, как для производителей напитков, так и в качестве упаковки. Однако значительная удаленность при транспортировке стеклоотходов сдерживают их вовлечение в оборот, что влияет на стоимость вторичных ресурсов.

Предприятие «Сибстекло» использует стеклобой из Сибири, Центральной России и Дальнего Востока, включая Амурскую область, Хабаровский и Приморский края. Сбором стеклоотходов для завода занимается ООО «Чистая страна» (актив РАТМ Холдинга). Эта компания заключила договор с региональным оператором на Сахалине АО «Управление по обращению с отходами».

По словам исполнительного директора компании-регоператора Владимира Ткачука, во всех районах Сахалина действует система раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Жители выбрасывают пластик, металл, стеклянные бутылки и банки в синие контейнеры, а затем содержимое направляется на сортировку. Каждый день отбирается приблизительно тонна стекла.

Директор «Чистой страны» Александр Мартынов сообщил, что сортировка ТКО, которая начинается с многоквартирных домов, улучшает качество стеклобоя по сравнению с полигонным. Уже ведутся обсуждения оптимальных способов транспортировки стеклоотходов с Сахалина, включая возможность использования порожних вагонов, возвращающихся из Дальнего Востока в Сибирь.

«Сибстекло» - партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга.

19 ноября 2024, 14:52
Более 60 регионов поддержали новые правила содержания контейнерных площадок и установку ограждений и навесов
РЭО
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Российский экологический оператор направил в регионы предложения по унификации требований к созданию и содержанию контейнерных площадок (КП).

В частности, предлагается устанавливать ограждение для контейнерной площадки, если количество контейнеров - три и более, заменить контейнеры типа «бункеры-лодочки» на обычные контейнеры, оборудовать контейнерные площадки навесами либо использовать контейнеры с крышками. Изменения, которые предлагается внести в СанПиН и Правила обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО), поддержали 68 регионов.

«Основные требования к контейнерным площадкам содержатся в Правилах обращения с ТКО и СанПиН, поэтому ключевые изменения касаются этих документов. В полном объеме предложения Российского экологического оператора поддержали 32 региона, еще 36 поддержали с замечаниями по отдельным пунктам. Больше 70% страны видит необходимость в актуализации санитарных требований. О необходимости их реформирования регионы говорят практически на каждом заседании штаба. Мы также предлагаем вынести этот вопрос на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Патрушева», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Правила содержания площадки Проектом Правил обращения с ТКО, который готовится к принятию, впервые вводится понятие о содержании контейнерной площадки. Отдельные регионы предложили дополнить это понятие такими видами работ, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров, уборка снега. Перечень видов работ открытый и в него может входить все, что сделает площадку соответствующей санитарным и экологическим требованиям.

Новые правила также предусматривают ранее неотрегулированные способы накопления - в индивидуальные контейнеры домовладений и контейнеры в технических помещениях, здесь регионы могут самостоятельно предусматривать способы накопления.

Ограждения По данным Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), в 46% случаев для накопления ТКО используется один контейнер, в 23% - два. Оборудование таких мест накопления ограждениями, по предварительным расчетам, потребует более 60 млрд рублей. РЭО предлагает уточнить в этой части санитарные требования и требовать установку ограждения только для мест накопления ТКО с тремя и более контейнерами.

«В этой части мы нашли поддержку регионов. При этом кто-то высказался за отказ от ограждения для контейнерных площадок. Например, это Вологодская область и Ненецкий автономный округ. А кто-то, наоборот, за сохранение общего требования, то есть обязательства с ограждением. Это Челябинская, Липецкая области, Республика Коми и Башкортостан. Я считаю, что компромиссный вариант - это предусмотреть на выбор региону возможность сохранения как с ограждением, так и без оного, по принципу, если больше двух, то ограждаем, меньше двух, не ограждаем», - сказал Денис Буцаев.

Расстояние РЭО предлагает зафиксировать в СанПиН, что изменять расстояние до площадки можно на основе комиссионного решения органов местного самоуправления, регионального оператора и ТУ Роспотребнадзора. Комиссионное решение было практикой, от которой отказались не так давно. РЭО предлагает возвратиться к ней.

При отсутствии возможности создания КП накопление ТКО может осуществляться в техническом помещении, которое должно быть изолировано, обеспечено водоснабжением, вентиляцией. Регионы предложили установить понятие «техническое помещение», скорректировать требования к ним, установить обязанность по выкату контейнеров.

Бункеры-лодочки РЭО предлагает ограничить использование бункеров-лодочек для сбора ТКО, так как это выглядит неэстетично и зачастую нецелесообразно с учетом узких дворовых проездов. Обычно такие бункеры используются для сбора крупногабаритных отходов. Калужская и Магаданская области обратили внимание, что этот способ особенно популярен в сельской местности, его полный запрет может привести к расходам регоператоров. РЭО учтет информацию при подготовке финальных предложений.

Мойка контейнеров Большой отклик у субъектов нашли вопросы по содержанию контейнерных площадок, в том числе практическая возможность промывки контейнеров. По мойке контейнеров такие практики уже существуют, для этого есть специализированная техника, но она стоит существенно дороже, чем обычные мусоровозы.

Ответственный за контейнерную площадку РЭО предлагает дать регионам возможность принимать решение о том, чтобы функции по содержанию мест накопления ТКО передавались региональным операторам. Так как специфика у всех регионов разная, то они сами должны выбрать, кто будет отвечать - региональный оператор или муниципальное образование.

«Формальная ответственность закреплена за муниципалитетами, то у них, как правило, не хватает денег. Передача этой функции региональным операторам позволит урегулировать вопрос путем учета расходов в тарифах. 13 регионов высказались за то, чтобы в указанном вопросе поставить точку окончательно и определить единого ответственного за контейнерную площадку», - отметил глава РЭО.

Количество баков В соответствии с СанПиН, количество контейнеров на площадке определяется на основании нормативов накопления ТКО. В связи с чем, даже при переходе на факт потребители должны устанавливать контейнеры, посчитанные по нормативам, а не исходя из своего образования ТКО. РЭО предложил и получил поддержку в вопросе определения количества контейнеров исходя из фактических среднегодовых значений образования отходов.

«Вопрос об ограничении количества контейнеров требует явного пересмотра с учетом практики конкретных регионов. Потому что те параметры, которые заложены в СанПиН сегодня, фактически не рассчитаны на массовую высокоэтажную жилую застройку. Плотность застройки за последние годы изменилась категорически. У нас есть высокоурбанизированные, даже по мировым стандартам, а есть территории, где, наоборот, низкая плотность проживающего населения. Поэтому в городе и появляются большие бункеры для накопления ТКО, стандартные контейнерные площадки зачастую не справляются», - добавил Денис Буцаев.

Осадки Сейчас СанПиН не предусматривает требования по исключению попадания атмосферных осадков в контейнеры. Хотя именно из-за них сухую фракцию невозможно переработать. Если она намокает, то объемы переработки снижаются десятикратно. РЭО предлагает либо делать площадку с навесом, либо использовать контейнеры с крышкой. Это требование следует указать в обязательствах по оборудованию контейнерных площадок.

«Как отметили некоторые регионы, в этом случае металлические контейнеры надо будет заменить современными евроконтейнерами либо оборудовать площадку крышей. Что уместнее сделать - решать каждому региону», - отметил глава РЭО.

Частота вывоза ТКО Требуемая процедура по санитарно-эпидемиологической оценке для изменения периодичности вывоза ТКО фактически не работает. Ни одна лаборатория ее не может провести. Одновременно, данные во ФГИС УТКО (федеральная система учета отходов) говорят о том, что по тем площадкам, в отношении которых заполнены данные по графику вывоза, только в 36% случаях наблюдается ежедневный вывоз.

«Жители и муниципалитеты зачастую сами против того, чтобы мусоровозы ездили к ним каждый день, так как они разбивают дороги и плата за вывоз отходов возрастает. По средним оценкам, если единовременно все начнут соблюдать требования по ежедневному вывозу отходов, тарифы придется поднять на 30%. РЭО не направлял предложения в части периодичности вывоза ТКО, но регионы сами поднимают на обсуждение данную проблематику», - сказал Денис Буцаев.

Регионы также предложили установить дополнительные требования по габаритам контейнеров и площадок, освещению и наличию мест для подъезда и разворота. При этом у субъектов РФ уже есть полномочия по утверждению порядка накопления ТКО, где они частично могут эти вопросы решить самостоятельно. Поэтому если регион считает необходимым это сделать, он может это сделать уже сейчас, добавил глава РЭО.

19 ноября 2024, 10:16
РЭО: почти 90% предприятий не предоставляют данные о взвешивании отходов
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил на площадке Координационного центра Правительства РФ усилить контроль за передачей РЭО данных телеметрии о взвешивании отходов на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сейчас из 1325 действующих объектов обращения с ТКО (полигоны, сортировки, утилизаторы) такие данные передают лишь 165, то есть 10%. Остальные предприятия либо не передают данные (не взвешивают поступающие отходы), либо передают данные один раз в месяц, что создает возможности для их искажения.

«Законодательство не первый год требует, чтобы предприятия автоматически передавали данные по весовому контролю в государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). По факту каждый мусоровоз должен вставать на весы перед тем, как попасть на предприятие. Этот механизм должен позволить фиксировать объем отходов, который образуется в стране. Но на практике все выглядит иначе. Это наиболее чувствительный момент всей технологии работы с отходами.

На 12 ноября юрлица внесли в систему информацию о 1325 действующих объектах обращения с ТКО. Из них только 165 настроили передачу данных с постов весового контроля в автоматизированном режиме. Фактически ни на федеральном, ни на региональном уровне мы не можем достоверно сказать, какой объем отходов поступает на полигоны ежедневно, еженедельно, ежемесячно, в календарный отчетный период. Это создает большие риски сознательного манипулирования данными, а значит, будут искажаться расходы предприятий, включаемые в тарифы.

Сейчас мы ориентируемся на данные, которые заносят сами регоператоры, без подтверждения об использовании средств инструментального контроля. Прошу внести этот показатель пунктом поручений для отслеживания на регулярной основе во все следующие штабы», - сообщил Денис Буцаев.

Регионами-лидерами по внесению данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская и Кировские области. В этих субъектах информацию передают около 70% предприятий. В 43 регионах нет передачи данных ни по одному объекту инфраструктуры, передающему данные весового контроля в автоматическом режиме. Многие регионы пока подключают передачу данных лишь на малых объектах, большие не подключают.

На штабе Денис Буцаев также сообщил, что РЭО разослал всем региональным операторам установочный файл с мобильным приложением «Водитель ТКО». Оно помогает следить за сбором и вывозом ТКО при помощи фотографий с контейнерных площадок до и после их опустошения. Приложение интегрировано с ФГИС УТКО.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. С 14 ноября еженедельные заседания штаба проходят на площадке Координационного центра Правительства РФ.

18 ноября 2024, 14:07
Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери
РЭО
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Официальное открытие выставки арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат» состоялось в пятницу, 15 ноября, в Твери. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с приветственным словом.

«Наша выставка ездит по России уже почти год - впервые мы масштабно запустили ее в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи под председательством Сергея Кириенко. Теперь „Зеленый квадрат“ - это передвижная выставка из 16 арт-объектов. Благодаря этому направлению нашей работы мы все больше убеждаемся, что тема экологии откликается у художников, лидеров мнений и зрителей, особенно - у молодежи. Причем по всему миру, что еще раз доказывает: экология вне политики», - сказал Денис Буцаев.

Авторами арт-объектов стали финалисты конкурса «Зеленый квадрат», который проходил в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Выставка уже побывала в Крыму, Мелитополе Запорожской области, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове.

«„Зеленый квадрат“ - это еще и международная арт-группа, в которую вошли признанные художники из Марокко, Китая и Кот-д’Ивуара. Интерес людей и творческого сообщества к теме экологии продолжает расти, а мы со своей стороны продолжим развивать культурные направления в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», - добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка проходит с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Режим работы: ежедневно, 10:00 - 21:00.

Выставка организована при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».

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