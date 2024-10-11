РЭО представил СПЧ концепцию по «Минимизации образования отходов»

«Концепция по „Минимизации образования отходов“ разработана в рамках реализации федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Основная цель минимизации образования отходов - формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное увеличение срока эксплуатации товаров и недопущения утраты ими потребительских свойств, а также на максимальную эффективность использования природных ресурсов и снижение объема сложноперерабатываемых отходов», - сказал Игорь Забралов.

Основными задачами концепции являются продление жизненного цикла товаров, развитие системы центров по ремонту и обслуживанию товаров, поэтапный отказ от одноразовых товаров и упаковки в пользу многоразовой альтернативной продукции, развитие систем совместного использования вещей, минимизация образования пищевых отходов, популяризация ответственного использования, в том числе в рамках образовательных программ.

Основы и приоритетные направления государственной политики, связанные с экономикой замкнутого цикла, а также правоотношения, возникающие при ее реализации, планируется урегулировать отдельным законом, о ходе разработки которого сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Расширенное заседание постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Минимизация образования отходов как основа экономики замкнутого цикла, сохранения ресурсов и обеспечения экологического благополучия граждан» состоялось 2 октября.

В мероприятии также приняла участие исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Система обращения с отходами проходит становление и подстраивается под геометрический скачок образования и изменение морфологии отходов. Столько упаковки и одноразовых короткоживущих товаров невозможно быстро встроить ни во вторичное использование, ни в переработку. Остается только путь на полигон. Поэтому надо говорить, что обращение с ТКО - важное, но не единственное, звено в цепочке жизненного цикла товаров. Важно также снижение отходообразования, но не через снижение уровня жизни, а путем перехода на принципы циклической экономики. Не только материалы и востребованность вторичного ресурса, но и плановый срок выбытия товаров, который описывает производитель в паспорте продукции, должен влиять на ставки расширенной ответственности производителя», - отметила Валерия Гулимова.

Предложения, проработанные РЭО совместно с заинтересованными министерствами, направлены в правительство Российской Федерации.