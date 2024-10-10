РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024

«Спецтехника является начальным и важным элементом в цепочке обращения с отходами. Сейчас в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) задействовано порядка 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но до сих пор существует потребность в мусоровозах, она составляет 3 286 единиц. Важно, чтобы новая техника соответствовала всем современным требованиям, которые диктуют нынешние условия и обеспечивала вывоз ТКО от южных до крайних северных регионов. На РЭФ была представлена техника, которая отвечает этим вызовам», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На форуме были представлены наиболее распространенные среди региональных операторов образцы мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с отходами для их последующего транспортирования.

«Были представлены следующие мусоровозы: маневренный мусоровоз производства „МАЗ“ для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО. Мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры, типа „колокольчик“. Мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов или вообще не уплотнять их», - подробнее рассказал о выставленной технике заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Был выставлен и образец мусоровоза с оптимальными классическими характеристиками, поставляемый на новые территории, способный загружать в себя как контейнеры, так и бункеры. Также нашлось место и для компактного мусоровоза, который может использоваться в районах с плотной жилой застройкой и территориями с особенностями сбора отходов, где требуется малогабаритная техника, например, в городах-курортах, добавил Карелов.