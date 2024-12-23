23 декабря 2024, 13:10

РЭО предоставил финансирование объекту ТКО в Крыму в размере 1,3 млрд рублей

РЭО
Читайте нас в: Google Новости

Размещение зарегистрированного Банком России выпуска облигаций Российского экологического оператора в целях финансирования создания объекта «Полигон твердых коммунальных отходов в Белогорском районе Республики Крым» состоялось 19 декабря 2024 года. Приобретателем бумаги выступил ПАО «Сбербанк России».

Решение о предоставлении льготного финансирования данному инвестиционному проекту за счет средств от выпуска облигаций одобрено Наблюдательным советом Российского экологического оператора. Протокол 25 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«Инвестиционный проект по созданию объекта обращения с ТКО мощностью 600 тысяч тонн реализуется в Белогорском районе Крыма. Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование в объеме 1 345 975 447 рублей. В 2025 году в Крыму будет создан современный полигон ТКО, позволяющий минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Согласно действующей редакции территориальной схемы обращения с отходами Республики, после ввода в эксплуатацию он станет единственным объектом захоронения ТКО на территории субъекта. На строительной площадке уже ведутся подготовительные работы», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Предоставленное льготное финансирование РЭО по ставке 8,7% годовых позволит существенно сдержать рост тарифа и, как следствие, платы граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Общий объем инвестиций оценивается в 1 431 053 232 рублей, что подтверждено положительным заключением Государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости.

На проектную документацию получено положительное заключение Государственной экспертизы. Кроме того, получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы, разрешение на строительство, заключен договор генерального подряда.

Проект реализуется на основе концессионного соглашения, заключенного между ООО «КЭО» и Министерством ЖКХ Республики Крым.

23 декабря 2024, 12:36
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новые места загрязнения после выбросов мазута в зоне ЧС в Анапе зафиксировали после шторма. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Специалисты проверили территории от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Практически во всех местах, где волонтеры активно убирали следы от выброса мазута, появились новые.

«Фиксируют загрязнения разного масштаба - от мелких вкраплений до пятен и луж от трёх квадратных метров до 50 квадратных метров», - рассказали представители оперштаба.

Повторные выбросы мазута зафиксировали в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Специалисты и волонтеры снова начали уборку прибрежной полосы. Они вывозят с пляжей собранные ранее мешки с загрязненным песком.

Разлив мазута произошел в результате ЧП в Керченском проливе: там 15 декабря затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Специалисты установили в акватории боновые заграждения для защиты от загрязнения , и более десяти тысяч человек вышли на расчистку береговой линии. Волонтеры зафиксировали массовый выброс дельфинов на берег.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
23 декабря 2024, 00:49
Шторм осложнил очистку пляжей от мазута на Кубани
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сильный шторм может усугубить ситуацию в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе, где ведутся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Об этом Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Вице-губернатор Александр Нестеренко заявил, что пока позволяли погодные условия на побережье работала спецтехника.

«Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет», - отметил он.

Нестеренко предупредил, что в связи с плохой погодой собранные мешки могут повредиться. Также на берег с моря может выбросить еще больше мазута.

По словам вице-губернатора, сейчас для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье собрали максимально возможное количество техники с учетом темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны.

После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили более 39,7 километра береговой линии Анапы. На месте работали более 10 тысяч человек и 366 единиц спецтехники.

Шторм Погода Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 21:20
Больше всего мазута скопилось рядом с детским лагерем в Анапе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
После разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров самым загрязненным участком берега в Анапе стал пляж рядом с детским лагерем «Планета». Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Место активных работ на самом загрязненном участке берега - пляж возле детского лагеря „Планета“ в Анапе», - отметили в сообщении.

В оперштабе заявили, что сотни волонтеров занимаются сбором грунта, загрязненного нефтепродуктами. Также в работе задействовали десятки тракторов и самосвалов. Специалисты стараются максимально оперативно убрать повторные выбросы мазута, чтобы их не замело песком.

По данным МЧС, площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров. Волонтеры увезли с побережья более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Мазут в Черное море попал после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Оба судна получили повреждения во время шторма. В итоге ветер пригнал нефтепродукты к побережью Краснодарского края.

Детские лагеря Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 декабря 2024, 20:10
Площадь очищенного от мазута побережья Анапы выросла почти до 40 километров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС и волонтеры очистили от мазута более 39,7 километра береговой линии Анапы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что площадь очищенной акватории в городском порту увеличилась до 500 квадратных метров.

Всего с побережья увезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, специалисты увеличили взятую под контроль территорию до 37 километров, до новороссийского села Мысхако. На месте продолжили работу более 10 тысяч человек и 366 единиц техники.

Работы по очистке от мазута провели в Крыму, где собрали более 60 тонн загрязненного песка и грунта. Масляные пятна в море нашли в Ленинском районе и около Керчи. Общая площадь загрязнения составила менее 10 квадратных метров. К расчистке привлекли 412 человек, 37 единиц техники и четыре плавательных средства.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что волонтеры и специалисты спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц. Всех пернатых направили для реабилитации в Ставропольский край.

Черное море МЧС РФ Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

Новости по теме