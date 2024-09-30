30 сентября 2024, 15:34

РЭО предложил отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов

РЭО
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Российский экологический оператор предложил перейти на полностью электронное ведение реестра мест накопления отходов, в частности сразу загружать информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также добавить в реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов. Предложения представил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Оценка утвержденных на сегодняшний день муниципальных реестров показывает, что они имеют мало общего со сложившейся реальной картиной и содержат неполные сведения. Это связано, в том числе, с тем, что СанПиНы и действующие правила обращения с ТКО не содержат полного перечня способов складирования ТКО, которые применяются в реальной жизни. С учетом проведенного анализа считаем необходимым внести изменения в законодательство, а именно в постановление № 1039. Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», - сообщил глава РЭО.

В рамках обсуждения дефицита контейнерных площадок и отсутствия достаточных средств для их создания РЭО проанализировал состав данных о местах накопления, размещаемых во ФГИС УТКО. Анализ выявил следующую ситуацию с организацией системы сбора и вывоза ТКО в муниципалитетах.

Помимо контейнерных площадок для накопления ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без огороженной площадки, контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах многоквартирных домов, и пакетный сбор в технических помещениях юридических лиц.

При этом, согласно правилам обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденным Постановлением Правительства № 1039, предусмотрено включение в реестр только контейнерных площадок, на которые получено заключение Роспотребнадзора о соответствии всем необходимым требованиям и только на основании заявления собственника такой площадки.

Кроме того, реестры могут вестись в бумажном виде и актуализироваться нерегулярно. Глава РЭО уточнил, что сейчас отсутствуют актуализированные данные в большинстве реестров субъектов.

Помимо отказа от бумажного ведения реестров, РЭО предлагает включать в них все места накопления ТКО, которые используются региональным оператором. Речь идет не только о контейнерных площадках, но и об отдельных контейнерах. «Это позволит через систему ФГИС УТКО более плотно контролировать вывоз отходов с соответствующих контейнеров», - добавил Денис Буцаев.

Данные реестра должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это позволит верифицировать информацию, которая будет внесена в реестр.

Чтобы данные реестра были актуальны, необходимо дать возможность потребителям - региональным операторам - подавать в систему заявки на корректировку реестра. Это еще один шаг, необходимый для обеспечения достоверности и актуальности информации в системе.

РЭО предлагает конкретизировать требования в отношении того, на каких именно площадках должны формироваться места сбора крупногабаритных отходов и осуществляться раздельные накопления отходов. Сейчас по этим вопросам в постановлении разграничения нет.

Реестры должны содержать не только существующие площадки, но и перспективные.

«Только так мы сможем получить корректные цифры по дефициту мест накопления отходов и, как следствие, получим актуальные дорожные карты по исправлению ситуации», - заключил Денис Буцаев.

РЭО направит предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейшей инициации изменений в нормативном поле.

30 сентября 2024, 13:06
РЭО: более 300 экоактивистов осмотрели заводы по переработке отходов в 15 регионах
Экосистема
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Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» провел с 16 по 26 сентября марафон экскурсий на 22 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работу комплексов осмотрели 300 активистов в 15 субъектах РФ.

«Реформа отрасли активизировала строительство предприятий по обращению с отходами, которые являются важным элементом всей системы управления ТКО. Однако не менее значима экологическая просветительская составляющая реформы. Вместе с нашими партнерами - движением „Экосистема“ - мы организовали марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, интересующейся экологической повесткой. Экоактивисты смогли подробно изучить принципы экономики замкнутого цикла и особенности системы управления отходами, а также убедиться в результативности реформы обращения с отходами, побывав на комплексах в 15 регионах страны», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего прошло 24 выезда на 22 объекта по обращению с ТКО, включая экоцентры, КПО, заводы, фабрики и музеи. В них приняли участие 300 активистов движения из Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Самарской, Московской, Тамбовской, Красноярской, Псковской, Кемеровской, Тульской областей, а также из Севастополя и Республики Удмуртия.

Среди мест, которые посетили экоактивисты, были Немузеймусора, «Тамбовский мусороперерабатывающий завод ООО „КОМЭК“», Завод «Кузбасский Скарабей», «Экоцентр „Арт-решения“» и многие другие объекты.

«Марафон экскурсий объединил две главные цели нашего движения: во-первых, это практическая реализация экологической повестки - посещение объектов по обращению с отходами позволило оценить настоящее положение дел в этой отрасли, обратить внимание участников на важность правильной сортировки и дальнейшей переработки. Во-вторых, мы смогли заинтересовать активистов, в том числе молодых ребят, студентов, замотивировать их использовать те экознания, которые они получили, применять их в своей жизни», - отметил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В Волгоградской области добровольцы, среди которых студенты, отправились на площадку ЭкоЦентра Волгограда, посетили завод «Эко-Капитальник» и Волгоградский завод утилизации. Участникам показали современные технологии переработки.

В Московской области активисты увидели, как работают заводы «ЭкоПласт», «ЭкоТехПром» и КПО «Восток». Специалисты предприятий рассказали о своем опыте, трудностях и достижениях в сфере переработки отходов.

Планируется, что такие экскурсии на предприятия станут традицией, чтобы как можно больше людей увидело изнутри, как работает отрасль обращения с отходами, и стало практиковать бережное отношение к окружающей среде.

29 сентября 2024, 05:57
Москвичам пообещали еще один теплый день осени
Freepik
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Москвичам пообещали 20-градусное тепло и местами кратковременный дождь в воскресенье, 29 сентября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура будет варьироваться от 18 до 20 градусов, а ночью ожидается до 9.

Тепло будет и в Подмосковье, где днем прогнозируется от 15 до 20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до 6.

Кроме того, в столице ожидается южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву вернется летняя погода с 1 октября. По его словам, столбики термометров поднимутся до 22 градусов уже во вторник.

До этого синоптик Алексей Пулин сообщил, что теплая погода сохранится до 1 октября в Свердловской области благодаря тому, что антициклон сейчас находится над Казахстаном.

Прогноз погоды Москва
27 сентября 2024, 12:07
Названы регионы-лидеры по размещению металлов на ЭТП
РЭО
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Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле отходами металлов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Лидерами по реализации черных и цветных металлов и отходов, а также металлической упаковкой из алюминия стали Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область. Данный рейтинг был сформирован по итогам года», - сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Санкт-Петербурге размещено лотов на 39 млн рублей, в Московской области - на 34,5 млн рублей, в Москве - на 14 млн рублей, в Алтайском крае - на 7,884 млн рублей, в Самарской области - на 6,04 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.

Прогноз погоды Москва
24 сентября 2024, 20:35
Назван источник угрожающей миру климатической катастрофы
РИА «Новости»
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Рост числа засух, наводнений, природных пожаров во всем мире стал признаком надвигающейся климатической катастрофы. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Трансляция с его речью прошла на сайте мероприятия.

В ходе своего выступления Гутерриш подчеркнул, что увеличение числа стихийных бедствий вызвано прежде всего влиянием человечества.

«Это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», - заявил он.

Генсек ООН добавил, что без ископаемых будущее все равно придет, но государствам пора задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии. Как быстро это произойдет, зависит только от руководства стран.

Гутерриш призвал всех присутствующих на саммите лидеров государств разработать национальные планы со стратегией по переходу на экологические виды энергетики, чтобы не допустить дальнейшего повышения температуры на планете выше 1,5 градусов к 2030 году. Он подчеркнул, что это норма должна охватить все сектора мировой экономики.

Ранее член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова заявила, что волна обрушившихся природных катаклизмов связана с глобальным потеплением, которое привело к таянию арктических льдов и росту уровня Мирового океана. Специалист подчеркнула, что мир уже прошел точку невозврата, и теперь возможно лишь замедление роста температуры.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН

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