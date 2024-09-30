РЭО предложил отказаться от бумажных реестров контейнерных площадок для отходов

«Оценка утвержденных на сегодняшний день муниципальных реестров показывает, что они имеют мало общего со сложившейся реальной картиной и содержат неполные сведения. Это связано, в том числе, с тем, что СанПиНы и действующие правила обращения с ТКО не содержат полного перечня способов складирования ТКО, которые применяются в реальной жизни. С учетом проведенного анализа считаем необходимым внести изменения в законодательство, а именно в постановление № 1039. Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», - сообщил глава РЭО.

В рамках обсуждения дефицита контейнерных площадок и отсутствия достаточных средств для их создания РЭО проанализировал состав данных о местах накопления, размещаемых во ФГИС УТКО. Анализ выявил следующую ситуацию с организацией системы сбора и вывоза ТКО в муниципалитетах.

Помимо контейнерных площадок для накопления ТКО используются отдельно стоящие контейнеры без огороженной площадки, контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах многоквартирных домов, и пакетный сбор в технических помещениях юридических лиц.

При этом, согласно правилам обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденным Постановлением Правительства № 1039, предусмотрено включение в реестр только контейнерных площадок, на которые получено заключение Роспотребнадзора о соответствии всем необходимым требованиям и только на основании заявления собственника такой площадки.

Кроме того, реестры могут вестись в бумажном виде и актуализироваться нерегулярно. Глава РЭО уточнил, что сейчас отсутствуют актуализированные данные в большинстве реестров субъектов.

Помимо отказа от бумажного ведения реестров, РЭО предлагает включать в них все места накопления ТКО, которые используются региональным оператором. Речь идет не только о контейнерных площадках, но и об отдельных контейнерах. «Это позволит через систему ФГИС УТКО более плотно контролировать вывоз отходов с соответствующих контейнеров», - добавил Денис Буцаев.

Данные реестра должны подтверждаться фото- и видеофиксацией с обязательной геопривязкой. Это позволит верифицировать информацию, которая будет внесена в реестр.

Чтобы данные реестра были актуальны, необходимо дать возможность потребителям - региональным операторам - подавать в систему заявки на корректировку реестра. Это еще один шаг, необходимый для обеспечения достоверности и актуальности информации в системе.

РЭО предлагает конкретизировать требования в отношении того, на каких именно площадках должны формироваться места сбора крупногабаритных отходов и осуществляться раздельные накопления отходов. Сейчас по этим вопросам в постановлении разграничения нет.

Реестры должны содержать не только существующие площадки, но и перспективные.

«Только так мы сможем получить корректные цифры по дефициту мест накопления отходов и, как следствие, получим актуальные дорожные карты по исправлению ситуации», - заключил Денис Буцаев.

РЭО направит предложения в субъекты РФ и после получения обратной связи представит их в Минприроды РФ для дальнейшей инициации изменений в нормативном поле.