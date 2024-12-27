РЭО подтвердил кредитный рейтинг ruA+

«РЭО подтвердил свой кредитный рейтинг на уровне А+. Стабильное значение рейтинга отражает устойчивое положение компании на финансовом рынке. Важно отметить разработанную РЭО Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), позволяющую проводить анализ потребностей и планировать создание объектов ТКО в регионах. РЭО уполномочен оказывать софинансирование на льготных условиях новым проектам по созданию объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО и экономики замкнутого цикла посредством участия в уставном капитале проектных компаний или размещения облигаций, выдачи займов. На конец 2024 года при участии РЭО реализуется 19 проектов в 13 регионах России, причем 12 из них уже введены в промышленную эксплуатацию и приступили к приему и переработке отходов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основным механизмом финансирования инвестпроектов РЭО является предоставление льготных займов по ставке 7,5%-9,5% годовых за счет средств, полученных от размещения облигаций в рамках постановлений Правительства РФ № 906 и № 1762. В 2023–2024 гг. РЭО разместил 13 выпусков облигаций на сумму 49,59 млрд рублей. Средства от их размещения были направлены на создание объектов по обращению с ТКО. Общий объем инвестиций по проектам с участием РЭО превысил 100 млрд руб. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Рейтинговое агентство оценило высокий уровень ликвидности компании, комфортный уровень рентабельности, высокий уровень корпоративного управления, стратегического обеспечения и информационной прозрачности.

В «Эксперт РА» отметили, что РЭО занимает особое положение в российской отрасли обращения ТКО в силу осуществляемых ею функций в рамках реформы, осуществляет инвестиционную и координационную деятельность и является единственной подобной компанией в своём роде.

Кредитный рейтинг РЭО был впервые присвоен 11 января 2022 года.