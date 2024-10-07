РЭО поддержал инициативу развития фудшеринга в России

Юристы, инженеры, водители мусоровозов и рабочие оказались в числе самых востребованных профессий в сфере обращения с отходами. Об этом рассказали эксперты отрасли на панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ). Сессия прошла 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ-2024.

«К 2030 году экономика замкнутого цикла даст более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительные места в смежных отраслях. Но это должны быть специалисты, которые радеют за свое дело, именно таких больших профессионалов мы пригласили выступить на нашей сессии. Они рассказали про профессии, которые сейчас наиболее востребованы. Это как узкие специалисты, например, технологи, так и рабочие профессии, те же водители мусоровозов. Чтобы создать необходимый кадровый резерв для экономики замкнутого цикла, вместе с вузами и компаниями РЭО основал консорциум. Наши студенты получают образование в топовых вузах страны и имеют все шансы максимально реализоваться в отрасли», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров назвал востребованными профессиями в сфере обращения с отходами юристов и инженеров.

«Квалифицированные юристы очень нужны отрасли экономики замкнутого цикла. Причем они нужны с двух сторон, с точки зрения правоприменительной и с точки зрения законодательной инициативы и законотворчества. Потому что от качества тех документов, которые будут созданы, будет зависеть эффективность работы всей нашей отрасли. Безусловно, само предприятие, это инженерная составляющая. От эффективности работы производственных процессов и работы оборудования зависит востребованность будущих материалов, которые мы возвращаем обратно на рынок и в новые производственные циклы. Безусловно, это инженеры с точки зрения адаптации вторичных материалов в своих производственных процессах», - сказал Федоров.

Заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова указала на проблематику, связанную с престижем профессии водителя мусоровозов, рассказала о востребованности как разнорабочих на новых заводах, так и главных технологов, узких специалистов, а также о вакансиях исполнительных и генеральных директоров на заводах.

«Завод „Экопласт“ выпускает контейнеры, поддоны для ретейла. И там уникальные термопластавтоматы. Специалистов по этим термопастам практически нет. Ты их должен выращивать сам, надеяться найти их на рынке - это утопия. Директора по производству. Еще раз подчеркну, это не вопрос нижних позиций, которые пока не закрыты, это вопрос всей цепочки. Эта отрасль открыта для того, чтобы туда мог зайти кто угодно, если у него есть мозги, желание, мотивация, умение работать, и сделать довольно быструю карьеру до верхней точки - до генерального директора», - отметила она.

Заместитель директора - руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева назвала дефицитными рабочие специальности, такие как водители, сварщики, как правило, у них высокие зарплатные ожидания.

«Что касается инженерных специальностей и управленческого персонала, таких специалистов не всегда только зарплатой можно заманить. Им интересен, во-первых, карьерный рост, они должны видеть, что могут расти. Во-вторых, интересность деятельности, что можно получить. Экономика замкнутого цикла и сфера обращения с отходами - эта отрасль сейчас очень быстрорастущая и изменяющаяся. Ввиду этого как раз можно реализоваться и получить такие знания, которые будут в дальнейшем все более и более востребованы», - сказала Степанычева.

Участникам сессии также рассказали о ликвидации опасных отходов производства. До конца 2030 года в России должны ликвидировать не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова рассказала, что для решения таких задач необходимы самые разные специалисты - экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты, пиарщики.

«В национальном проекте „Экология“ существует такая программа „Престиж работы в промышленной экологии“. В рамках этой программы мы как раз стараемся создать бесшовную траекторию для получения профессии именно в сфере промышленной экологии, то есть обеспечить эту сферу квалифицированными кадрами совершенно разных направлений», - добавила она.

Руководитель информационно-аналитического управления ООО «МСК-МТ» Мартин Мартиросян считает, что основной проблемой нехватки квалифицированных кадров является образование. Он поблагодарил РЭО и МГИМО за создание магистерской программы обучения, чьими спонсорами выступают компания «МСК-МТ» и Группа компаний «ЭкоЛайн».

«Магистерская программа „Экономика замкнутого цикла“, 23 дисциплины позволяют воспитать и обучить сотрудников как раз для того, чтобы потом они управляли всеми проектами, которые происходят и будут происходить в рамках внедрения экономики замкнутого цикла. Я являюсь студентом этого университета, мне было очень непривычно в 34 года стать студентом повторно. И я очень рад, что наша компания совместно с ППК РЭО позволила молодым студентам получить образование в одном из самых престижных вузов страны. Потому что я смотрю на ребят, с которыми я учусь, они только закончили бакалавриат, и я вижу, насколько у них горят глаза и они хотят развивать нашу страну», - сказал Мартиросян.

Модератором сессии выступил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.