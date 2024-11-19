РЭО: почти 90% предприятий не предоставляют данные о взвешивании отходов

Сейчас из 1325 действующих объектов обращения с ТКО (полигоны, сортировки, утилизаторы) такие данные передают лишь 165, то есть 10%. Остальные предприятия либо не передают данные (не взвешивают поступающие отходы), либо передают данные один раз в месяц, что создает возможности для их искажения.

«Законодательство не первый год требует, чтобы предприятия автоматически передавали данные по весовому контролю в государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). По факту каждый мусоровоз должен вставать на весы перед тем, как попасть на предприятие. Этот механизм должен позволить фиксировать объем отходов, который образуется в стране. Но на практике все выглядит иначе. Это наиболее чувствительный момент всей технологии работы с отходами.

На 12 ноября юрлица внесли в систему информацию о 1325 действующих объектах обращения с ТКО. Из них только 165 настроили передачу данных с постов весового контроля в автоматизированном режиме. Фактически ни на федеральном, ни на региональном уровне мы не можем достоверно сказать, какой объем отходов поступает на полигоны ежедневно, еженедельно, ежемесячно, в календарный отчетный период. Это создает большие риски сознательного манипулирования данными, а значит, будут искажаться расходы предприятий, включаемые в тарифы.

Сейчас мы ориентируемся на данные, которые заносят сами регоператоры, без подтверждения об использовании средств инструментального контроля. Прошу внести этот показатель пунктом поручений для отслеживания на регулярной основе во все следующие штабы», - сообщил Денис Буцаев.

Регионами-лидерами по внесению данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская и Кировские области. В этих субъектах информацию передают около 70% предприятий. В 43 регионах нет передачи данных ни по одному объекту инфраструктуры, передающему данные весового контроля в автоматическом режиме. Многие регионы пока подключают передачу данных лишь на малых объектах, большие не подключают.

На штабе Денис Буцаев также сообщил, что РЭО разослал всем региональным операторам установочный файл с мобильным приложением «Водитель ТКО». Оно помогает следить за сбором и вывозом ТКО при помощи фотографий с контейнерных площадок до и после их опустошения. Приложение интегрировано с ФГИС УТКО.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. С 14 ноября еженедельные заседания штаба проходят на площадке Координационного центра Правительства РФ.