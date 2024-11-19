19 ноября 2024, 10:16

РЭО: почти 90% предприятий не предоставляют данные о взвешивании отходов

РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил на площадке Координационного центра Правительства РФ усилить контроль за передачей РЭО данных телеметрии о взвешивании отходов на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сейчас из 1325 действующих объектов обращения с ТКО (полигоны, сортировки, утилизаторы) такие данные передают лишь 165, то есть 10%. Остальные предприятия либо не передают данные (не взвешивают поступающие отходы), либо передают данные один раз в месяц, что создает возможности для их искажения.

«Законодательство не первый год требует, чтобы предприятия автоматически передавали данные по весовому контролю в государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). По факту каждый мусоровоз должен вставать на весы перед тем, как попасть на предприятие. Этот механизм должен позволить фиксировать объем отходов, который образуется в стране. Но на практике все выглядит иначе. Это наиболее чувствительный момент всей технологии работы с отходами.

На 12 ноября юрлица внесли в систему информацию о 1325 действующих объектах обращения с ТКО. Из них только 165 настроили передачу данных с постов весового контроля в автоматизированном режиме. Фактически ни на федеральном, ни на региональном уровне мы не можем достоверно сказать, какой объем отходов поступает на полигоны ежедневно, еженедельно, ежемесячно, в календарный отчетный период. Это создает большие риски сознательного манипулирования данными, а значит, будут искажаться расходы предприятий, включаемые в тарифы.

Сейчас мы ориентируемся на данные, которые заносят сами регоператоры, без подтверждения об использовании средств инструментального контроля. Прошу внести этот показатель пунктом поручений для отслеживания на регулярной основе во все следующие штабы», - сообщил Денис Буцаев.

Регионами-лидерами по внесению данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская и Кировские области. В этих субъектах информацию передают около 70% предприятий. В 43 регионах нет передачи данных ни по одному объекту инфраструктуры, передающему данные весового контроля в автоматическом режиме. Многие регионы пока подключают передачу данных лишь на малых объектах, большие не подключают.

На штабе Денис Буцаев также сообщил, что РЭО разослал всем региональным операторам установочный файл с мобильным приложением «Водитель ТКО». Оно помогает следить за сбором и вывозом ТКО при помощи фотографий с контейнерных площадок до и после их опустошения. Приложение интегрировано с ФГИС УТКО.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. С 14 ноября еженедельные заседания штаба проходят на площадке Координационного центра Правительства РФ.

18 ноября 2024, 14:07
Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери
РЭО
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Официальное открытие выставки арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат» состоялось в пятницу, 15 ноября, в Твери. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с приветственным словом.

«Наша выставка ездит по России уже почти год - впервые мы масштабно запустили ее в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи под председательством Сергея Кириенко. Теперь „Зеленый квадрат“ - это передвижная выставка из 16 арт-объектов. Благодаря этому направлению нашей работы мы все больше убеждаемся, что тема экологии откликается у художников, лидеров мнений и зрителей, особенно - у молодежи. Причем по всему миру, что еще раз доказывает: экология вне политики», - сказал Денис Буцаев.

Авторами арт-объектов стали финалисты конкурса «Зеленый квадрат», который проходил в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Выставка уже побывала в Крыму, Мелитополе Запорожской области, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове.

«„Зеленый квадрат“ - это еще и международная арт-группа, в которую вошли признанные художники из Марокко, Китая и Кот-д’Ивуара. Интерес людей и творческого сообщества к теме экологии продолжает расти, а мы со своей стороны продолжим развивать культурные направления в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», - добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка проходит с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Режим работы: ежедневно, 10:00 - 21:00.

Выставка организована при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».

15 ноября 2024, 10:42
Координационный штаб по обращению с ТКО перешел к формату «инцидент»
РИА «Новости»
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По указанию премьер-министра России Михаила Мишустина, заседания штаба теперь проходят в Координационном центре Правительства. 14 ноября обсуждались создание дорожных карт, вопросы тарифного регулирования и новое приложение для отслеживания вывоза отходов. 

«Сегодня в 74 регионах созданы региональные штабы под председательством глав субъектов. Ещё в 15 работу скоро закончат. Что касается „дорожных карт“ по устойчивости региональных операторов, то они утверждены в 10 регионах. В ближайшее время утвердят ещё 19, ППК „РЭО“ уже согласовал их. Планы по обеспеченности спецтехникой утверждены в 4 субъектах из 31, а планы по обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в 6 регионах из 36. С задачей разработки дорожных карт по инфраструктуре справились 78 субъектов из 86», - отметил министр природных ресурсов Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что дорожные карты касаются всех объектов утилизации и переработки отходов, включая новые и модернизируемые, чтобы построить полноценную инфраструктуру для Национальной цели.

Дополнительно внимание было уделено тарифному регулированию. ФАС продолжает анализировать данные субъектов о совершенствовании тарифов.

Представитель ФАС сообщил, что постановлением от октября 2024 года учитываются фактические расходы на транспортировку в связи с инфляцией, а также затраты на эксплуатацию станций перегрузки, если они экономически обоснованы и включены в сферу территориального регулирования. При формировании тарифов на 2025 год возможно включение дополнительных расходов при соблюдении инвестиционных программ операторов.

Второй темой заседания стало мобильное приложение для региональных операторов, разработанное ППК «РЭО». Оно предназначено для контроля качества вывоза ТКО, позволяя делать снимки контейнерных площадок до и после вывозки.

«29 октября всем региональным операторам был отправлен установочный файл с мобильным приложением „Водитель ТКО“. К сегодняшнему дню оно уже прошло все тестовые испытания. Данные по собранным фотографиям анализируются искусственным интеллектом и направляются во ФГИС УТКО, привязываясь к точкам контейнерных площадок, которые внесены в систему. Таким образом, в режиме реального времени мы можем наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок», - прокомментировал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «РЭО».

Буцаев подчеркнул важность быстрого внедрения приложения в работе регионов. Он уточнил, что 86 операторов из 109 регионов подтвердили использование приложения, в то время как 22 оператора из 29 отказались без объяснения наличия альтернатив. Им будет направлено уведомление с напоминанием об обязательном использовании. Ответы пока не дали 79 операторов по 118 зонам.

15 ноября 2024, 09:40
РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы
РЭО
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С 2019 года, с момента запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России было создано 280 объектов обращения с отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор ко Дню рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», - сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также было построено 144 объекта по обработке, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов. Данные актуальны на октябрь 2024 года.

14 ноября 2024, 12:00
«Уберу» и «Эконад» стали партнерами
РЭО
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Бренд лимонада из переработанной молочной сыворотки «Эконад» стал партнером «Уберу». Теперь пользователи могут узнать, куда сдать тару компании.

«„Уберу“ и „Эконад“ стали партнерами, теперь большее количество людей сможет получить информацию, куда можно сдать стеклянную тару. Благодаря цифровым технологиям каждый желающий может внести свой вклад в построение экономики замкнутого цикла и снижение образования отходов на полигонах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В основе «Эконада» - переработанная очищенная молочная сыворотка, чья утилизация - дорогостоящий процесс для большинства молочных производств. Компания внедряет новые запатентованные технологии переработки сыворотки и тем самым вносит свой вклад в защиту водоемов от загрязнения отходами молочного производства.

«Наше партнерство с Российским экологическим оператором и платформой „Уберу“ - это важный шаг к созданию замкнутого цикла производства. Мы не только производим полезный продукт, но и заботимся о его экологичной утилизации», - отметила генеральный директор бренда «Эконад» Ирина Илюхина.

Чтобы найти пункт, достаточно отсканировать QR-код на бутылке «Эконада». Пользователи могут найти на карте фандоматы партнеров (РТ-Инвест и Экопоинт), сдать бутылки, в том числе «Эконада», и получить Экойны - экологическую валюту проекта «Уберу». Экойны поступят на счет пользователя в приложении. Баллы можно потратить у партнеров проекта (сеть продуктовых магазинов, обувной магазин), информация о них есть на официальном сайте «Уберу».

«Подобные проекты демонстрируют, как бизнес может эффективно сочетать заботу о здоровье потребителей с заботой об окружающей среде. Это отличный пример ответственного производства», - добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Российский экологический оператор разработал и запустил платформу по популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления «Уберу». Проект включает в себя мобильное приложение и сайт, где каждый житель любого региона Российской Федерации сможет найти ближайший к нему пункт приема вторсырья, а также множество других экологических активностей.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

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