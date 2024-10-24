24 октября 2024, 17:47

РЭО: объект ТКО мощностью 500 тысяч тонн построен на 70% в Крыму

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел 24 октября совместно с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Белогорском районе.

«В Белогорском районе строится один из трех комплексных объектов обращения с ТКО мощностью 500 тысяч тонн обработки в год. Сегодня проверили статус выполнения работ. Строительная готовность объекта составляет 72%. Еще два объекта строятся в Сакском (мощность 200 тысяч тонн) и Ленинском (160 тысяч тонн) районах. Создание объектов позволит Крыму выполнить цели нацпроекта „Экология“ и обеспечить 100%-ную обработку ТКО и снижение захоронения до 50%, причем на пять лет раньше обозначенного президентом срока», - сообщил Денис Буцаев.

«С 2019 года в нашей стране реализуется реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. У вас в рамках нацпроекта „Экология“ строятся три объекта для обработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Два из них мы сегодня посещаем. Безусловно, надо вовремя завершить строительство и ввести их в эксплуатацию», - сказал Дмитрий Патрушев на встрече с главой региона.

На КПП объекта в Белогорском районе уже установлены весы для весового контроля мусоровозов, созданы ванна дезинфекции колес большегрузного транспорта, резервуар чистой воды, емкость накопления концентрата, очистные сооружения.

«Подрядчик задействует в работе порядка 220 специалистов ежедневно, налажен прямой контакт с производителями оборудования. В начале 2025 года в рамках лимитов будет произведена закупка необходимых материалов, чтобы не допустить последующего удорожания объекта», - отметил Сергей Аксенов.

Возведены железобетонные фундаменты, полы и колонны здания мусоросортировочного комплекса. Выполнен монтаж металлоконструкций бытовой пристройки, а также ограждающих конструкций. Ведутся работы по монтажу кровли.

На участке компостирования возведены железобетонные конструкции, установлено технологическое оборудование, смонтированы аэрационные лотки. Начались первичные индивидуальные испытания оборудования.

Также строители проложили сети наружного водопровода, пожарного водовода и питьевого водопровода.

Стартовали работы по благоустройству территории.

23 октября 2024, 12:26
Вовлечение сельхозотходов в циклическую экономику обсудили на РЭФ-2024
РЭО
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Результаты перехода к экономике замкнутого цикла в отрасли сельского хозяйства обсудили на сессии «Существует ли вторая жизнь у отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в 21 веке» Российского экологического форума (РЭФ) 9 октября.

«Первые результаты реализации отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022–2030 годы“ показали необходимость кооперации исполнителей федерального, регионального уровня государственной власти РФ, сельхозтоваропроизводителей, компаний, владеющих технологиями утилизации отходов сельского хозяйства, отраслевых союзов, общественных объединений и учреждений, заинтересованных в изменении ситуации в экологическом сегменте сельскохозяйственной отрасли», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В сессии приняли участие первый заместитель председателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла ТПП РФ Елена Семилетова, руководитель рабочей группы по органическим удобрениям Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, генеральный директор ООО «АИК» Михаил Меламед, член правления промышленного кластера Республики Татарстан - координатор отраслевого комитета «Сельскохозяйственное и дорожно-строительное машиностроение» Артур Полев, генеральный директор ООО «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Участники сессии обменялись идеями и рекомендациями по механизмам внедрения высокотехнологичного оборудования в субъектах РФ с учетом разных климатических зон страны и сезонных периодов работы. Спикеры рассказали участникам о современных высокотехнологичных решениях не только для крупных сельхозтоваропроизводителей, но и для мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

В приветственном слове заместитель руководителя департамента экономики замкнутого цикла Святослав Удинцев обратил особое внимание на недостаточное использование и внедрение наилучших доступных технологий в сфере утилизации отходов сельского хозяйства, побочных продуктов животноводства, а также на слабую организацию этой работы на местах и повсеместное применение «устаревших» методов лагунного перепревания при утилизации отходов сельского хозяйства.

Как отметила модератор Елена Семилетова, необходима экосистема взаимодействия, обязательное сопровождение «пилотных» проектов, определение рынка сбыта с обобщением всей экспертизы реализации отраслевой программы и регулярное обсуждение в отрасли механизмов удаления административных барьеров. Семилетова отметила, что в 2025 году в рамках РЭФ необходимо организовать бизнес-игру для сельхозтоваропроизводителей.

Ежегодно в России образуется более 300 млн тонн отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства, из которых возможно произвести 15 млн тонн органических удобрений. По оценкам РЭО, объем рынка составляет порядка 300 млрд рублей, что должно дополнительно привлечь новых игроков в развитие отрасли утилизации сельского хозяйства в Российской Федерации, сообщил Михаил Меламед.

Создание в Республике Татарстан отрасли производства биогаза имеет несколько основных преимуществ: импортозамещение, использование зеленой энергии, а также исключение экологических рисков для сельхозтоваропроизводителей. Реализация «пилотного» проекта в Менделеевском районе Татарстана позволит в будущем создать 43 биогазовых станции, по одной - в каждом районе Республики. Проект обеспечит сбор и утилизацию всех отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства региона, отметил Артур Полев.

Спикеры акцентировали внимание на том, что без личной заинтересованности глав Республик и руководителей регионов невозможно положительно осуществить этапы выполнения мероприятий при реализации «пилотных» проектов, по вовлечению вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства в хозяйственный оборот.

Гендиректор «Обезвреживание отходов» Алексей Леонов презентовал комплексные системы обращения с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, как твердой и жидкой фракции. По его словам, при утилизации жидкой фракции сельхозтоваропроизводители достигли значимых результатов при использовании шланговой системы и дополнительной аэрации, при этом твердая фракция требует внедрения более современных технологий, которые необходимо предложить отраслевому сообществу.

«Необходима организация государственного контроля за обращением с отходами сельского хозяйства и побочными продуктами животноводства, что позволит в реальном времени сельхозтоваропроизводителю внедрять наилучшие доступные технологии», - добавила Валерия Гулимова.

Для широкого круга специалистов в отрасли сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей, сельхозпереработчиков предложены меры экономической поддержки, в том числе со стороны РЭО за счет «зеленого финансирования», которое используется при реализации других программ и других мероприятий компании.

В рамках исполнения мероприятий отраслевых программ сформированы «пилотные» проекты по применению вторичных ресурсов и вторичного сырья, перечень перспективных НИОКР для развития технологической инфраструктуры, предложены законодательные изменения в части утилизации отходов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства.

Эксперты РЭО обсудили с представителями регионов важность своевременной финансовой поддержки со стороны ППК, в том числе на первых этапах реализации отраслевой программы и масштабирования результатов «пилотных» проектов для широко круга потребителей в разных регионах Российской Федерации.

22 октября 2024, 15:36
РЭО: более 10 000 человек объединил Зеленый фестиваль на Тавриде
РЭО
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Более 10 000 человек приняли участие в Зеленом фестивале, который прошел 19 октября в Судаке Республики Крым. Генеральным экологическим партнером мероприятия выступил Российский экологический оператор.

«Забота об экологии начинается с каждого из нас. Посадив дерево, мы делаем шаг к сохранению нашей планеты для будущих поколений. Свой вклад в защиту окружающей среды и заботу о природе можно сделать, став экологически осознанными, например, сортировать отходы, отдавать их на переработку, выбирать многоразовые предметы вместо одноразовых. Кроме того, это станет и шагом в сторону формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Участники фестиваля высадили более 3500 деревьев и кустарников 30 сортов, побывали на 200 мастер-классах, увидели 2 новых арт-объекта.

В масштабном культурно-просветительском событии, посвященном формированию зеленого будущего юго-восточного Крыма, приняли участие жители полуострова и южных регионов России. Свой вклад в зеленое наследие полуострова внесли учащиеся школ, гимназий, колледжей, сотрудники предприятий и организаций Крыма, студенческие отряды, семьи с детьми, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Зеленый фестиваль - большой семейный праздник, первоочередная задача которого - озеленение территории. Все гости фестиваля могут посадить растение на площадке арт-кластера «Таврида. Арт».

22 октября 2024, 12:05
РЭО: студенты вузов еще могут побороться за стипендию в рамках Зеленой премии — 2024
РЭО
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Российский экологический оператор завершит прием заявок на стипендию в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия» 1 ноября. Стипендия составит 150 тысяч рублей.

«В этом году в рамках Зеленой премии появилась новая номинация „Студенчество“. В этой категории будет вручаться стипендия за успехи в области экономики замкнутого цикла. Мы стремимся привлечь больше молодежи к актуальной тематике и дать им возможность рассчитывать на поддержку своих инициатив. Также, данная стипендия должна стимулировать их выбор профессии, связанной с управлением отходами и циркулярной экономикой», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Претендовать на стипендию могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся очно в российских вузах и занимающиеся вопросами управления отходами и циркулярной экономикой.

Стипендиаты получат не только финансовую помощь, но и войдут в кадровый резерв РЭО, примут участие в мероприятиях компании и станут известны благодаря освещению их научных достижений на информационных платформах РЭО.

«Для участия требуется зарегистрироваться на сайте Зеленой премии. Всего будет избрано 20 человек, которые представят свои проекты. Из них 10 студентов получат единоразовые стипендии в размере 150 тыс. рублей с учетом налогов. Финалистов объявят на декабрьской церемонии награждения Зеленой премии», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.

22 октября 2024, 04:44
Жителей 14 городов Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
Freepik
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Цунами может обрушиться на несколько десятков населенных пунктов и 14 городов на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве предупредили, что мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», - уточнили в МЧС.

Цунами представляют опасность потому, что за первой волной обычно следует ряд повторных, причем более мощных.

Специалисты МЧС оценили интенсивность воздействия цунами на побережье по условной шестибалльной шкале. Человеческие жертвы и значительные повреждения инфраструктуры возможны уже при цунами в пять баллов. При шести последствия уже катастрофические. Это фактически полное опустошение побережья и приморских территорий, причем суша затапливается морской водой на значительные расстояния вглубь.

Ранее у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой силой 5,7.

МЧС РФ Камчатка Курильские острова Дальний Восток

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