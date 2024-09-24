24 сентября 2024, 12:18

РЭО назвал спикеров деловой программы РЭФ-2024

РЭО
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Российский экологический оператор добавил информацию о спикерах на сайт Российского экологического форума (РЭФ).

«Участниками деловой программы РЭФ являются представители бизнеса, государства и общественности. На площадке РЭФ в рамках 21 сессии, двух паблик-токов, двух отраслевых заседаний и пленарного заседания они обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием отрасли и формированием экономики замкнутого цикла. Участниками данных мероприятий станут как представители отраслевых компаний и общественных организаций, так и министры, руководители госучреждений», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В пленарном заседании примут участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, Председатель Совета Директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, Заместитель Председателя Комиссии по природным ресурсам и окружающей среде Сената Таиланда Вирасак Коусурат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган выступят на сессии, посвященной работе региональных операторов.

Спикерами на сессии об инвестициях будут вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин и руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

В сессии по треку «Кадры» примут участие ректоры ведущих вузов страны, в частности ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова.

Программу всех дней проведения форума с точным временем сессий и спикерами можно скачать по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

24 сентября 2024, 11:43
Регоператоры и муниципалитеты смогут обсудить вопросы вывоза отходов онлайн
РЭО
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Российский экологический оператор добавил в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) новые модули, которые позволят эффективно координировать работу между всеми участниками отрасли обращения с ТКО в России.

«Модернизация ФГИС УТКО в части разработки и внедрения новых модулей направлена на упрощение процесса управления отходами, улучшение взаимодействия между региональными операторами, владельцами объектов ТКО и органами власти всех уровней, а также повышение прозрачности и контроля за обращением с отходами. Внедрение таких решений ускоряет реализацию федеральных экологических проектов, обеспечивает пользователей оперативной и достоверной информацией», - прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В новом модуле «Запросы» для регоператоров, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), органов местного самоуправления (ОМСУ), компаний в сфере обращения с отходами появилась возможность взаимодействовать друг с другом на единой платформе ФГИС УТКО.

В этом модуле поставщики информации могут создавать запросы на внесение и корректировку данных (например, о местах накопления отходов), следить за их статусом и исполнять полученные запросы, направлять проекты территориальных схем обращения с ТКО на рассмотрение РЭО, а также заявки на проведение воздушного лазерного сканирования полигонов. Это поможет существенно сократить время на взаимодействие в официальном порядке в том числе в целях корректировки и актуализации информации.

«Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) представляет собой мощный инструмент, направленный на улучшение взаимодействия всех участников процесса обращения с отходами. Новые модули системы не только расширяют функциональные возможности, но и значительно облегчают коммуникацию между операторами, региональными органами власти и государственными структурами. Возможности взаимодействия пользователей внутри ФГИС УТКО - новый уровень контроля и прозрачности», - пояснил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также в ФГИС УТКО появился модуль «Транспортирующих организаций», где автоматически формируется список транспортирующих организаций на основе заключенных договоров и обновлена «Интерактивная карта», где пользователи могут получать информацию о контейнерных площадках и схемах транспортирования ТКО.

24 сентября 2024, 10:36
Изменения в нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО обсудят эксперты на РЭФ-2024
РЭО
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Паблик-ток «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Участники отрасли и представители гос органов обсудят законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В нормативном регулировании отрасли обращения с ТКО назрело множество актуальных тем, необходимых к обсуждению. На предстоящем паблик-токе, который состоится на площадке РЭФ, обсудим новые правила разработки терсхем, позволяющие вырабатывать сбалансированные решения по развитию системы обращения с ТКО, а также новый порядок коммерческого учета ТКО. Он необходим для того, чтобы определить количество отходов, за которое рассчитываются потребители с региональным оператором, а последний - с операторами объектов. Такая информация позволит эффективнее планировать работу по взаимодействию с участниками рынка», - сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Также участники паблик-тока обсудят последние изменения, касающиеся медицинских отходов.

Четвертой темой станет обращение с ТКО на труднодоступных территориях. В таких местах часто возникают сложности с организацией сбора и вывоза отходов, поэтому важно найти оптимальные решения для этих территорий.

В паблик-токе примут участие заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

22 сентября 2024, 21:15
Летняя погода вернется в Москву
Pxhere
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Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха 25 сентября поднимется до 24 градусов.

«В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро 5… 10, днем 19… 24 градуса», - отметил синоптик.

В четверг воздух немного остынет. Ночью столбики термометров покажут 7… 12 градусов, днем - 17… 22 градуса. В пятницу атмосферный фронт окклюзии накроет столицу многослойными облаками - москвичам стоит подготовиться к освежающим дождям. На выходных сохранится пасмурная дождливая погода, после чего начнется настоящая золотая осень.

Чтобы адаптироваться к предстоящим холодам, жителям города нужно носить шерстяную одежду , пить чай с лимоном и наладить режим сна. В рацион стоит добавить больше летних овощей и фруктов.

Погода Погода в Москве Москва
20 сентября 2024, 12:35
Эксперты обсудят с регионами развитие инфраструктуры ТКО на основе концессий на РЭФ-2024
РЭО
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Сессия «На пути к концессии. Как региону успешно реализовать мероприятия „Дорожных карт“ по созданию инфраструктуры обращения с ТКО» пройдет 8 октября на Российском экологическом форуме. Представители субъектов РФ, государственных учреждений, финансовых организаций и участники отрасли обсудят механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

«За последние два года механизм ГЧП стал неотъемлемой частью развития инфраструктуры по обращению с ТКО в регионах. Этот финансовый инструмент позволяет строить инфраструктуру в амбициозно короткие сроки. В 2022–2024 годах РЭО помог 36 субъектам РФ заключить 65 концессионных соглашений на общую сумму более 170 млрд рублей. При этом до 95% от объема требуемых инвестиций - финансовая поддержка, оказываемая проектам со стороны РЭО. Сессия на РЭФ в первую очередь будет ориентирована на профильные органы субъектов РФ и инвесторов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Дорожные карты по созданию инфраструктуры подписаны в 75 субъектах РФ. На сессии обсудят типовые ошибки в реализации дорожных карт, а также варианты их предупреждения и выхода из сложившейся ситуации.

В заседании примут участие представители ФАС России, Минприроды России, Сбербанка, Правительства Архангельской области, Правительства Приморского края, юридических консультантов.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора. Организатором РЭФ выступает Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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