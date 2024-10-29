РЭО назвал регионы с дефицитом контейнеров для ТКО

В КЧР контейнеров на 38% меньше необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане - на 49% (необходимое количество - 17 724 ед.), в Ингушетии - на 44% (547 ед.), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 ед.), в Дагестане - 46% (5162 ед.), в Ингушетии - 64% (322 ед.), в Бурятии - 65% (6972 ед.), в Тыве - 65% (1110 ед.). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионы.

Данные предоставил Российский экологический оператор, они были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представил на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«На площадке Минприроды России ведется активная работа по анализу существующих положений дел в области обращения с ТКО в субъектах РФ. Одна из основных тем для обсуждения и проработки - обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами. Проработка этого блока направлена как на оценку текущей ситуации, так и на построение планов по их созданию и приобретению. К сожалению, ряд регионов оказались в отстающих - это Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва. В этих субъектах наихудшая ситуации с наличием контейнеров и площадок», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом РЭО также назвал лидеров по количеству контейнеров. Наилучшие показатели по обеспеченности контейнерами у таких регионов, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

Для анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). Оценка данных показала среднероссийскую обеспеченность и позволила определить регионы с наибольшими отклонениями от данного значения. Для определения причин значительных отклонений от средних значений будет проведена инвентаризация данных, которую вносили региональные власти и операторы обращения с ТКО.

Среднероссийское значение обеспеченности составляет 8,9 контейнерных площадок на 1000 человек, 17,9 контейнеров на 1000 человек. Среднероссийское значение дефицита по регионам в настоящее время составляет: 16% по контейнерным площадкам, 19% по контейнерам.

«Анализ планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров указывает на то, что не все руководители владеют информацией о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, в ряде случаев взаимодействие с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено плохо, и такой анализ не проводится», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также планируется выработка дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны подготовить совместно с органами местного самоуправления и иными участниками отрасли. Выполнение данной задачи позволит исключить потенциальные навалы ТКО в местах их накопления, а также их складирования в необорудованных для этого местах.