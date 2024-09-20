РЭО и «Ресурс» рассказали о потребности в ESG-специалистах на Дне карьеры в РУДН

«Для нас важно, чтобы новое поколение делало выбор профессионального пути не просто в пользу сферы экологии, но конкретно отрасли обращения с отходами. Здесь особенно требуются ESG-специалисты, экологи и экономисты, понимающие принципы построения циклической экономики. Именно поэтому считаем необходимым участвовать в мероприятиях, направленных на построение карьерного маршрута студентов, чтобы давать им представление об отрасли и отвечать на возникающие вопросы», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперты выступили с докладами по таким направлениям деятельности, как ESG, экологический менеджмент предприятий и экономика замкнутого цикла.

В частности заместитель руководителя Департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов рассказал будущим экологам о расширенной ответственности производителей (РОП).

«В своем выступлении я отметил важность механизма РОП, перехода с экономики линейной к цикличной и максимального использования ресурсов. Я и раньше выступал в стенах РУДН, но в этот раз я заметил огромную вовлеченность студентов. Они задавали множество вопросов на различные темы, начиная с биологоразлагаемых товаров и упаковки, полигонов, мусоросортировок и заканчивая вопросами прохождения стажировки в профильных организациях, учреждениях. Также их интересовало, как сегодня используется вторсырье в производстве товаров, какие меры поддержки существуют, разработка новых биологоразлагаемых упаковок, использование цифровых технологий в достижении поставленных в отрасли целей», - отметил Ибрагимов.

«Институт экологии - это один из новых институтов в рамках РУДН, но он уже доказал свою хорошую репутацию. Очень интересное мероприятие с достойной программой и спикерами, с большим присутствием и включенностью студентов. Моя площадка называлась „Карьерные треки“, и я рассказывала о структурировании работодателей экологического спектра. Это те, для кого экология - профессиональный вид деятельности, консалтинговые компании, компании-операторы по обращению с отходами и так далее. Со стороны ребят, которые уже заканчивают обучение, было здорово увидеть большой отклик. Причем присутствовали не только российские, но и иностранные студенты», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.