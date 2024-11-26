26 ноября 2024, 09:20

РЭО и Красноярский край утвердили дорожную карту для создания объектов обращения с ТКО

РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели 22 ноября рабочую встречу и обсудили детали инфраструктурных проектов. По итогам была утверждена дорожная карта по созданию объектов обращения с ТКО.

«Срок ввода всех объектов обозначен на конец 2027 года. Стоимость инфраструктурных проектов оценивается в 25 млрд рублей. РЭО окажет льготное финансирование через льготный займ. Концессионные соглашения на создание всех объектов будут заключены в первой половине следующего года. Новые объекты позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“. При этом с учетом обширной территории регион при поддержке экспертов РЭО разработал наиболее оптимальный состав объектов со сбалансированной инвестиционной емкостью», - сообщил Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Красноярский край.

Все инвестпроекты по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края будут реализованы на основе концессионных соглашений. Согласно новой дорожной карте Проектирование объектов планируется окончить в течение 2025 года. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году.

Также планируется реконструкция полигона АО «Автоспецбаза». Она должна быть завершена до конца 2025 года. Проект будет реализован за счет средств региона.

23 ноября 2024, 16:21
Центральную Россию засыпало снегом из-за циклона «Каэтано»
РИА «Новости»
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Под влиянием активного циклона «Каэтано» снег выпал в Московском регионе, а также в Тверской, Смоленской, Калужской и Брянской областях. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ в Москве составила два сантиметра.

«На других метеостанциях столицы высота снежного покрова составляет от одного до четырех сантиметров, столько же снега - четыре сантиметра - и в Новой Москве», - отметил эксперт.

В Подмосковье больше всего снега выпало на западе. В Волоколамске высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, в Клину - 14 сантиметров, в Можайске - 17 сантиметров.

Специалист подтвердил, что много снега выпало и в других регионах. В Тверской области высота снежного покрова достигает 16 сантиметров, в Смоленской - 20, а в Калужской и Брянской областях - 26.

«С большой долей уверенности можно сказать, что мы наблюдаем формирование постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны», - добавил Леус.

Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» спрогнозировали, что зима во всех российских регионах и мегаполисах будет относительно теплой. Температура поднимется выше климатической нормы. Больше всего снега ожидается в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

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22 ноября 2024, 09:34
Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти на 14 млрд рублей
РЭО
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Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил льготное финансирование инвестиционного проекта КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Протокол 8 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев.

«В Ленобласти реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами КПО „Островский“. На комплекс будет направляться 600 тысяч тонн ТКО в год. Наблюдательный совет РЭО принял положительное решение о предоставлении финансирования в объеме 14,606 млрд рублей. На объекте строители уже приступили к устройству основных фундаментов зданий и сооружений», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект получит финансирование от РЭО через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО, субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Мощность обработки на объекте составит 600 тысяч тонн в год, утилизации - 120 тысяч тонн, компостирования - 240 тысяч тонн.

Проект реализует АО «Невский экологический оператор». Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.

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20 ноября 2024, 17:04
РЭО: претенденты на миллионный денежный приз Зеленой Премии публично защитят свои проекты
РЭО
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Очный этап конкурса «Зеленая Премия» Российского экологического оператора впервые пройдет в Москве. На нем претенденты поборются за денежные призы от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Мероприятие состоится 9 декабря 2024 года в Национальном центре «Россия».

«Четыре номинации Зеленой Премии будут представлены на очном этапе, который призван дополнительно мотивировать участников через денежные призы. Впервые такой на конкурсе будет такой большой призовой фонд: в этом году он составит 9 млн рублей. Очень большую роль в развитии отрасли и формировании экономики замкнутого цикла играют именно экологические активисты. На своем примере они показывают, что внести свой вклад в защиту окружающей среды может каждый, будь то неравнодушный житель маленького города, студент или предприниматель. Мы хотим дать им возможность заявить о себе и своих проектах, а лучших - поддержать деньгами. Экоактивисты смогут вложить их в развитие инициатив», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри определит трех победителей в номинации «Экологическое предпринимательство», каждый получит по 500 тысяч рублей, трех - в номинации «Экологические центры» (также по 500 тысяч рублей), 10 - в номинации «Студенчество» (по 150 тысяч рублей), трех - в номинации «Экологические лидеры» (по 1 миллиону рублей).

Всего в очном этапе премии примут участие 78 человек - 74 претендента из шорт-листов и 4 амбассадора.

«Амбассадоры - это те, кто рассказывал о Зеленой Премии в течение года, самых активных мы позвали на конкурс, потому что очень благодарны им за информационную поддержку. Каждый из тех, кто как-то принял участие в конкурсе, для нас важен. Именно поэтому так было сложно выбрать претендентов в шорт-листы, а теперь и победителей. Конкурсы и соревнования всегда вызывают бурю эмоций, радость для победителей, грусть - для проигравших. Но мы хотим призвать тех, кто не дойдет до финала, не отчаиваться, сам факт участия уже говорит о многом, и мы уважаем каждого за вовлеченность. Продолжайте быть активными и вы обязательно получите приз, если не в этом, то в следующей году - точно», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Кроме того, для конкурсантов мы запланировали экскурсию в экологические центры Москвы и образовательную программу с лекциями по ораторскому мастерству и лидерских компетенциях.

В 2024 году РЭО получил более чем 13,5 тысячи заявок, из которых по 13 номинациям отобрал шорт-листы. Отдельно на Зеленой Премии представлена закрытая номинация «Рейтинг регионов», эксперты РЭО оценят реформу обращения с отходами в субъектах РФ и составят «зеленый рейтинг».

Церемония награждения состоится 10 декабря в Москве, место проведения РЭО объявит позже.

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19 ноября 2024, 16:34
РЭО: на «Сибстекле» впервые приступили к переработке стеклобоя с Сахалина
РЭО
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Первая партия стеклобоя из Сахалинской области поступила на завод ООО «Сибирское стекло» в Новосибирской области. Компания «Сибстекло», которая является крупнейшим утилизатором стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, приняла три вагона вторсырья весом 150 тонн.

«Ежегодно в России образуется порядка 5 миллионов тонн отходов стекла, но в переработку поступает менее пятой части. Это связано с недостатком мусороперерабатывающих заводов и системы раздельного сбора стеклоотходов. Поэтому такие компании, как „Сибстекло“, придерживающиеся принципов экономики замкнутого цикла, играют большую роль в уменьшении вреда на окружающую среду за счет использования вторичных материалов», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Производство стеклотары без использования стекольного боя технологически сложнее. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны полезных ископаемых, замедляя истощение этих ресурсов. Введение до 10% вторичного сырья в состав компонентов для стекловарения позволяет снизить энергопотребление на 3%. А срок службы стекловаренных печей увеличивается с 7−10 до 12−15 лет.

Как отметил генеральный директор «Сибстекла» и председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антон Мор, ежегодно на Дальний Восток поступает около 75 тысяч тонн стеклотары, произведенной на заводе, как для производителей напитков, так и в качестве упаковки. Однако значительная удаленность при транспортировке стеклоотходов сдерживают их вовлечение в оборот, что влияет на стоимость вторичных ресурсов.

Предприятие «Сибстекло» использует стеклобой из Сибири, Центральной России и Дальнего Востока, включая Амурскую область, Хабаровский и Приморский края. Сбором стеклоотходов для завода занимается ООО «Чистая страна» (актив РАТМ Холдинга). Эта компания заключила договор с региональным оператором на Сахалине АО «Управление по обращению с отходами».

По словам исполнительного директора компании-регоператора Владимира Ткачука, во всех районах Сахалина действует система раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Жители выбрасывают пластик, металл, стеклянные бутылки и банки в синие контейнеры, а затем содержимое направляется на сортировку. Каждый день отбирается приблизительно тонна стекла.

Директор «Чистой страны» Александр Мартынов сообщил, что сортировка ТКО, которая начинается с многоквартирных домов, улучшает качество стеклобоя по сравнению с полигонным. Уже ведутся обсуждения оптимальных способов транспортировки стеклоотходов с Сахалина, включая возможность использования порожних вагонов, возвращающихся из Дальнего Востока в Сибирь.

«Сибстекло» - партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга.

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