12 ноября 2024, 11:47

РЭО и «ЭкоХод» проведут заключительный вебинар по профориентации для педагогов

РЭО
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Российский экологический оператор проведет заключительный вебинар просветительского цикла «ЭкоХод», на котором эксперты расскажут педагогам об экономике замкнутого цикла.

«РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“ цикл экопросветительских вебинаров. Они рассчитаны на педагогов, которые стремятся сформировать экологическую культуру у школьников. В конечном итоге мы хотим донести до молодого поколения, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно, объяснить на понятных практиках, что такое экономика замкнутого цикла и какой вклад в ее формирование может внести каждый из нас», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На вебинаре выступит куратор деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов. Он расскажет о том, чем может быть полезен Консорциум педагогам в области повышения квалификации и профориентации школьников, задачах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и кадровом запросе, а также опыте Института экологии РУДН по подготовке кадров для зеленой экономики.

Чтобы получить сертификат о прохождении вебинара, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года, а также подключиться к вебинару 13 ноября 2024 в 14:00 по Москве.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.

11 ноября 2024, 13:52
Выставка «Зеленый квадрат» пройдет в Твери
РЭО
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Российский экологический оператор откроет 11 ноября в Твери выставку арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат», которая посвящена экологическим проблемам.

«Мы стремимся с помощью этого проекта привлечь внимание к значимости раздельного сбора и переработки отходов, а также подчеркнуть роль каждого человека в заботе об экологии и создании экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экспозиция выставки «Зеленый квадрат» в Твери включает 15 арт-объектов, посвященных экологии и влиянию человека на окружающую среду. Арт-объекты «Зеленого квадрата» были созданы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году.

Выставка экспонировалась в Мелитополе в Запорожской области и вызвала большое внимание, особенно со стороны молодёжи. Затем она «приезжала» в Казань, Нижний Новгород и Саратов. А с 11 по 24 ноября познакомиться с экспозицией можно в Твери.

«Экспонаты выставки впечатляют не только внешним видом, но и глубоким смыслом, отражая острые экологические проблемы. Арт-объекты демонстрируют возможность повторного использования полимеров для сохранения ресурсов, затрагивают тему загрязнения океанов пластиком, привлекают внимание к сокращению популяции редких видов животных», - отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка пройдет с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Выставка проходит при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».

11 ноября 2024, 13:00
«Скучный формат глухой осени». Синоптик спрогнозировал погоду на неделю
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Гидрометцентр предупредил о похолодании, которое придет в Москву с 11 ноября. Какую погоду ждать на неделе, 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На фоне радостных солнечных выходных дней погода на неделе опять вернется в такой серый, облачный скучный формат глухой осени», - заявил синоптик.

По его словам, температура в течение всей недели будет колебаться в районе нуля градусов. Будет облачно, но сухо и почти безветренно, а значительные осадки в виде мокрого снега придут не раньше пятницы. Также к выходным сильно упадет атмосферное давление - с 755-758 до 737-740 миллиметров ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима настанет не раньше декабря и будет относительно мягкой и снежной.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем по миру.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
11 ноября 2024, 05:01
Москвичей предупредили о похолодании 11 ноября
РИА «Новости»
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В Москве ожидается похолодание в понедельник, 11 ноября. После теплых выходных температура воздуха днем упадет сразу на несколько градусов, предупредили в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Без осадков», - уточнили синоптики.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье прогнозируют дневные температуры в районе от –1 до 4 градусов, а ночью - до –4.

В Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 759–760 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал россиянам, когда наступит зима. По его словам, не стоит смены сезона раньше декабря. При этом пояснил, что декабрь и в целом зима будут мягкими и снежными.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
08 ноября 2024, 13:54
РЭО назвал регионы — лидеры по сбору макулатуры в школах и детских садах
РЭО
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Белгородская, Кемеровская, Челябинская, Ивановская, Вологодская области вошли в топ-5 регионов, где собрали больше всего макулатуры в рамках регионального этапа Всероссийской акции по сбору макулатуры «Спасаем деревья с эколятами».

Инициаторами проведения акции выступили Российский экологический оператор и программный комитет Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

«Детские сады и школы приняли активное участие в региональном этапе акции „Спасаем деревья с эколятами“. Мы увидели, что каждый регион очень старался и хотел внести свой вклад в сохранение природы. Лидерами стали Белгородская область, где собрали более 250 тонн макулатуры, Кемеровская - там собрали почти 116 тонн макулатуры. В пятерку лидеров также вошли Челябинская, Ивановская, Вологодская области, которые собрали более 50 тонн макулатуры», - рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

После регионального этапа стартовал федеральный, который продлится с 8 ноября до 15 декабря. После этого программный комитет проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», а также эксперты РЭО определят победителей.

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