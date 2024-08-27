27 августа 2024, 12:37

РЭО экологизировал испытания на право ношения Крапового Берета

РЭО
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Российский экологический оператор провел экологизацию мероприятия для военнослужащих запаса сил специального назначения. На территории испытаний был организован раздельный сбор отходов.

«Экологизация мероприятий вышла на новый уровень. При поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов на испытаниях на право ношения Крапового Берета для военнослужащих запаса сил спецназа. Важно прививать экопривычки как можно большему числу граждан, ведь каждый привносит свой вклад в экологическое будущее нашей страны», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках экологизации РЭО установил баки для раздельного сбора отходов. Собранное вторсырье было направлено на переработку.

Мероприятие прошло 24 августа на базе ЧОУ ДПО «Центра специальной подготовки „Витязь“ в Московской области. Его посетили более 650 человек.

27 августа 2024, 00:26
На концерте Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша из-за сильных ливней
РИА «Новости»
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Сильные дожди обрушились на Сочи. Потоки воды пронеслись по улицам города-курорта, в некоторых зданиях протекла крыша. Последствия непогоды показал RT.

В городе объявили штормовое предупреждение.

Залповые ливни, по информации администрации Сочи , прошли в Адлерском и Хостинском районах. Вода затопила дороги, но на большинстве участков ушла естественным путем. Лишь на участке федеральной трассы в Адлере в районе ЖК «Морская симфония» использовали спецтехнику для откачки.

«Уровень воды в реках Сочи не приблизился к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

В соцсетях появились ролики с затопленных улиц. В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей. Очевидцы рассказали, что во время шоу Стаса Михайлова в концертном зале «Фестивальный» протекла крыша. Вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды, но артист продолжил выступление.

Сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром порывами до 20-23 метров в секунду пройдут 27 и 28 августа, предупредила пресс-служба МЧС Краснодарского края. На участке побережья от Анапы до Магри могут образоваться смерчи.

Из-за непогоды 24 августа в Сочи закрывали все пляжи. Летевшие на курорт самолеты отправили на запасные аэродромы.

Концерты Сочи МЧС РФ Погода Стас Михайлов Потопы после ливней на юге России Краснодарский край
17 августа 2024, 09:01
«Супержара» свыше 35 градусов ждет жителей сразу нескольких регионов России
РИА «Новости»
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На выходных жителей Тувы ждет очень жаркая погода до +38 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На выходных жителей Тувы ждет очень жаркая погода до 38 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура до 36 градусов ожидается также в Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Воронежской областях страны. В Иркутской области диапазон температуры установится в пределах до 32 градусов.

«С субботы на воскресенье в Туве установится супержаркая погода, это температура на 10 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Иркутской области, там на 6-11 градусов выше нормы в период с субботы на вторник», - сказал синоптик.

Кроме того, температура составит 25–29 градусов в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае. При этом в регионах Северного Кавказа отмечается отсутствие осадков и засуха.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в выходные в Москву вернется летняя жара, потеплеет до 27 градусов.

Прогноз погоды Россия
14 августа 2024, 05:07
Москвичам пообещали возвращение тепла
РИА «Новости»
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В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до +24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москве и Московской области в ближайшие дни начнется потепление. К выходным столбик термометра поднимется до 24 градусов, сообщил ОТР руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, во второй половине августа установится более характерная для этого периода погода. Шувалов сообщил, что 16 августа в столичном регионе потеплеет до 21… 24 градусов.

В начале августа Москву накрыла циклоническая депрессия. Установилась облачная погода с кратковременными дождями. К 13 августа синоптики прогнозировали репетицию осени - характерное для сентября похолодание до 15… 20 градусов днем и 8… 13 градусов ночью.

В отличие от Подмосковья, в Якутии выпал снег, сообщили «Известия». Нетипичные для лета осадки два дня шли в горной местности Момского и Эвено-Бытантайского районов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
12 августа 2024, 10:36
Москвичам пообещали потепление в середине рабочей недели
РИА «Новости»
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Начало рабочей недели в Московском регионе выдалось прохладным, но вскоре погода начнет улучшаться. Таким прогнозом в беседе с 360.ru поделился синоптик Александр Ильин.

По его словам, похолодание в Московском регионе связано с влиянием циклона, который расположился на Урале.

«Большая часть европейского региона находится в тыловой части циклона, где, как правило, всегда холодно, с порывистым ветром. Поэтому ведущие потоки несут нас полярный воздух», - сказал метеоролог.

Ильин уточнил, что в понедельник в Москве и области будет 19 градусов тепла. Это максимальное значение, которое можно ожидать.

«При порывистом ветре до 17 метров в секунду на улице будет не очень комфортно, вероятны дождь и гроза. Начиная со вторника, температура понемногу начнет повышаться, дожди и ветер немного ослабнут. Со среды температура поползет вверх, в Москве будет 22… 24, по области - до 19… 24», - заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снижение температуры в Центральной России соответствует климатической норме.

Прогноз погоды Погода

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