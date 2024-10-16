РЭО: до конца приема заявок на Зеленую премию остается чуть больше двух недель

«В 2024 году Зеленая премия обновила список номинаций. Теперь в общественном треке есть пять отдельных категорий: „Экологический лидер“ в сотрудничестве с движением „Экосистема“, „Экологическая семья“, „Экологические центры“, „Студенчество“ и „Экологическое предпринимательство“. Победители этих номинаций получат возможность не только заявить о своих инициативах на общенациональном уровне, но и выиграть денежные награды. В этом году призовой фонд составляет 9 миллионов рублей», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финалисты трека «Зеленая премия. Юннаты» также могут рассчитывать на денежную награду. В этот трек включены номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов», реализуемые совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Трек «Юннаты» поощряет выдающиеся экологические инициативы участников в возрасте от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек также получил новое развитие, включая проекты как внешнего, так и внутреннего характера, направленные на формирование экокультуры среди населения и клиентов и внутреннее развитие ESG-инициатив в компаниях. В профессиональном треке будут оцениваться корпоративные инициативы, направленные на формирование культуры ответственного потребления и экологических привычек, а также на развитие различных ESG-практик в бизнесе.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.