16 октября 2024, 11:34

РЭО: до конца приема заявок на Зеленую премию остается чуть больше двух недель

РЭО
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Прием заявок на Зеленую премию — 2024 завершится 1 ноября. Российский экологический оператор напомнил о правилах участия в конкурсе.

«В 2024 году Зеленая премия обновила список номинаций. Теперь в общественном треке есть пять отдельных категорий: „Экологический лидер“ в сотрудничестве с движением „Экосистема“, „Экологическая семья“, „Экологические центры“, „Студенчество“ и „Экологическое предпринимательство“. Победители этих номинаций получат возможность не только заявить о своих инициативах на общенациональном уровне, но и выиграть денежные награды. В этом году призовой фонд составляет 9 миллионов рублей», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финалисты трека «Зеленая премия. Юннаты» также могут рассчитывать на денежную награду. В этот трек включены номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов», реализуемые совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Трек «Юннаты» поощряет выдающиеся экологические инициативы участников в возрасте от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек также получил новое развитие, включая проекты как внешнего, так и внутреннего характера, направленные на формирование экокультуры среди населения и клиентов и внутреннее развитие ESG-инициатив в компаниях. В профессиональном треке будут оцениваться корпоративные инициативы, направленные на формирование культуры ответственного потребления и экологических привычек, а также на развитие различных ESG-практик в бизнесе.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.

15 октября 2024, 22:18
Очередная магнитная буря обрушится на Землю 16 октября
Unsplash
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Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды «Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды « Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

«Вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала. Вращение Солнца довольно быстро отправляет обе группы пятен все дальше от линии Солнце-Земля к западному краю солнечного диска», - уточнили ученые.

Восточнее этих пятен - чистое Солнце. Это говорит о том, что неделя практически гарантированно будет спокойна, однако в среду Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Специалисты предупредили о слабых или среднего уровня магнитных бурях 16 октября.

На прошлой неделе магнитные бури уже обрушивались на Землю. Жители нескольких регионов России могли наблюдать за полярным сиянием.

Погода
15 октября 2024, 11:12
РЭО: регоператоры смогут учесть в тарифах недополученные доходы
РЭО
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Тарифное регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Участники штаба обменялись предложениями по совершенствованию механизма формирования тарифов, а также детально обсудили новое постановление, которое установило возможность при расчете тарифов учитывать недополученные доходы регоператоров.

«В октябре было принято постановление по тарифам в сфере ТКО. Теперь в тарифах регоператоров будут учитываться расходы на эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, если использование таких станций ведет к экономии транспортных расходов. Тему тарифного регулирования мы продолжили обсуждать на заседании федерального штаба 10 октября. Субъекты РФ вынесли на повестку предложения, в том числе по уточнению состава документов, необходимых для установления тарифов, и методик определения затрат, например, на заработную плату водителей и иных служащих», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Постановление Правительства РФ № 1318 было принято 1 октября 2024 года. Изменения внесены в Основы ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденные постановлением Правительства РФ № 484 от 30 мая 2016.

Также, согласно постановлению, с учетом фактически накопленной инфляции по расходам на транспортирование ТКО, по решению высшего должностного лица субъекта РФ тарифы регоператоров в этой части могут быть пересмотрены по сравнению с плановыми расходами, рассчитываемыми при проведении конкурсных отборов. Это позволит определять расходы на транспортирование ТКО в соответствии с реальной экономической ситуацией.

Постановление установило возможность при расчете тарифов на 2025 год учитывать недополученные доходы, возникшие за 9 месяцев 2024 года, если такие расходы подтверждены, а соответствующим оператором по обращению с ТКО реализуется инвестиционная программа, по результатам реализации которой обеспечивается сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

На штабе представитель ФАС России сообщил о планах по разработке единого пакета изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования тарифного регулирования сферы обращения с ТКО. Работа будет организована совместно с субъектами Российской Федерации в рамках федерального штаба.

Погода
14 октября 2024, 12:07
Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Саратове
Анна Венгерская
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Российский экологический оператор организовал в Саратове выставку арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат». Торжественное открытие состоялось 11 октября в рамках запуска нового филиала общественного экоцентра АНО «Экологизатор».

«Молодые российские художники создали произведения из отходов и вторсырья и смогли привлечь внимание к актуальным вопросам экологии, в частности к сохранению биоразнообразия России, осознанного потребления, необходимости переработки и раздельного сбора. РЭО предоставил им возможность презентовать свои работы, выставки прошли уже в нескольких городах, теперь очередь пришла до Саратова. Более того, выставка приурочена к открытию экоцентра, в котором местные жители смогут почерпнуть новые знания, а также сдать на переработку вторсырье и тем самым внести свой вклад в защиту окружающей среды», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В экспозицию «Зеленого квадрата» вошли 16 арт-объектов. Их создали финалисты одноименного конкурса, который организовали РЭО и арт-кластер «Таврида» в преддверии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2024 году.

«Выставка „Зеленый квадрат“ уже экспонировалась в Крыму, Мелитополе в Запорожской области и вызвала большое внимание, особенно со стороны молодежи. Затем она отправилась в Казань и Нижний Новгород. Теперь арт-объекты смогут увидеть жители Саратова», - сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Презентация выставки состоялась в день открытия второго экоцентра «Экологизатора» 11 октября в 17:00. В новом пространстве запланировано размещение музея арт-объектов в стиле треш-арт и обучающая экспозиция об экологичном образе жизни, раздельном сборе и переработке отходов, ЭкоТехнопарк для проведения мастер-классов, эколекторий, площадка РСО, сбор ненужной одежды в рамках проекта «Культура вещей» и сбор крышек для проекта «Водорослям крышка». Проект «Водорослям крышка» стал призером «Зеленой премии» в номинации «Общественные проекты» в 2023 году.

Выставка«Зеленый квадрат» будет открыта с 11 октября по 7 ноября в общественном экоцентре АНО «Экологизатор» по адресу: ул. Аэропорт, д. 42.

Погода
14 октября 2024, 09:45
Более 1100 сувениров из отходов сделали в Подмосковье
РЭО
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Участники Российского экологического форума (РЭФ) в Подмосковье сделали 1100 карабинов, значков и брелоков из пластиковых отходов за три дня в мастерской переработки «Зеленый фургон».

«Уникальная мастерская переработки на колесах „Зеленый фургон“ вмещает в себя полный цикл переработки пластика и более 10 различных мастер-классов. В 2023 году фургон уже посетил 18 мероприятий, а гостями стали более 38 000 человек, многие из которых - взрослые. Мастерская пользуется большой популярностью, и РЭФ не стал исключением. За три дня гости форума измельчили в фургоне 200 килограммов пластиковых крышечек и сделали 1100 сувениров», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Измельченные пластиковые крышечки отправят на переработку, из полученного вторсырья сделают мебель.

В первый день проведения форума - Молодежный день РЭФ - участники сделали более 600 экосувениров и измельчили на велошредерах 150 кг крышек. За остальные два дня, когда проходила деловая программа форума, было сделано еще 500 сувениров и измельченно 50 кг крышек.

Погода

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