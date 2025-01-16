РЭО: более 5000 пунктов приема старых елок открыли для россиян

«Уже больше 5000 точек сбора деревьев нанесено на карту „Елочного круговорота“. В некоторых городах для сбора деревьев организовали специальные площадки, а где-то сбор елок будет организован спецрейсами с обычных контейнерных площадок. Натуральные ели могут быть переработаны в щепу для благоустройства или в корм для животных в зоопарках и на фермах. Приобретая живую елку и сдавая ее в переработку после праздников, вы приобщаетесь к экономике замкнутого цикла, когда отход возвращается в хозяйственный оборот, а полигонное захоронение снижается», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Использованные и подсушенные деревья измельчают в щепу, которую применяют в городском и парковом благоустройстве, передают на подстилку животным. Те ели, которые не были куплены, тоже отправляют на переработку. Сразу по наступлению Нового года они отправляются на корм животным в зоопарки и на фермы.

Акции по сбору живых елок проводят как представители общественных организаций, зоопарки и питомники, так и местные администрации, управляющие компании и региональные операторы.

«При решении проблемы отходов важно не забывать про их сезонность. Мы ежегодно рассылаем рекомендации по обращению с новогодними древесными отходами региональными операторам и местным органам власти, чтобы деревья на затрудняли погрузку мусоровозов, не забивали контейнеры и не отправлялись на захоронение, а использовались в хозяйственной деятельности различных организаций», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Если поблизости нет пункта сбора деревьев, то дерево можно отнести в ближайший лесопарк, предварительно отделив ветки от ствола. Обязательно нужно снять всю мишуру и украшения с деревьев.

Ознакомиться с картой «Елочного круговорота» и найти пункт сбора можно на сайте РЭО.