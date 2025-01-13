РЭО: более 400 единиц техники поставлено в новые регионы

Читайте нас в:

В прибрежной зоне Крыма пока не обнаружили новых больших пятен нефтепродуктов после крушения танкеров. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

«Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе, на сегодняшний день не показывает наличия крупных пятен мазута в прибрежной зоне республики», - заявил он.

При этом специалисты каждый день фиксируют выбросы небольших фрагментов вещества по всей береговой линии.

Также Аксенов заявил о воздушном патрулировании вертолетами и дронами, а в воде задействовали группировку маломерных судов. Если с воздуха видят мазутное пятно, то передают информацию на берег. На место отправляются суда и отрабатывают ситуацию.

«На сегодняшний день около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию», - отметил глава Крыма.

По его словам, к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлекут специалистов Крымского федерального университета имени Вернадского. Они проведут экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут остановить растекания мазута.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что специалисты собрали основную часть мазута из акватории Черного моря. Небольшие полосы вещества у берега убирают вручную лопатами в мешки.