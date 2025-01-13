13 января 2025, 10:13

РЭО: более 400 единиц техники поставлено в новые регионы

РЭО
Читайте нас в: Google Новости

Российский экологический оператор поставил в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области 442 единицы специализированной  техники для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 22 720 контейнеров и бункеров за два года.

«В рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (ПСЭР) в 2023–2024 годах РЭО закупил для нужд новых регионов 22 720 контейнеров и бункеров для ТКО. Также в новые регионы поставлено за два года 442 единицы специализированной техники для обращения с ТКО. План по поставкам специализированной техники для обращения с ТКО, контейнеров и бункеров по состоянию на 19 декабря 2024 года выполнен в полном объеме», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За 2023–2024 годах в Донецкую Народную Республику было поставлено 95 единиц техники, 7 226 контейнеров и бункеров.

В Луганскую Народную Республику - 138 единиц техники, 4 957 контейнеров и бункеров.

В Запорожскую область - 94 единицы техники, 6 958 контейнеров и бункеров.

В Херсонскую область - 115 единиц техники, 3 579 контейнеров и бункеров.

Поставки в регионы осуществляются в соответствии с их заявками на получение новой техники и контейнеров.

13 января 2025, 15:32
Аксенов заявил об утилизации 400 тонн мазута после ЧП с танкерами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В прибрежной зоне Крыма пока не обнаружили новых больших пятен нефтепродуктов после крушения танкеров. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале.

«Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе, на сегодняшний день не показывает наличия крупных пятен мазута в прибрежной зоне республики», - заявил он.

При этом специалисты каждый день фиксируют выбросы небольших фрагментов вещества по всей береговой линии.

Также Аксенов заявил о воздушном патрулировании вертолетами и дронами, а в воде задействовали группировку маломерных судов. Если с воздуха видят мазутное пятно, то передают информацию на берег. На место отправляются суда и отрабатывают ситуацию.

«На сегодняшний день около 400 тонн загрязненного мазутом грунта отправлено на последующую утилизацию», - отметил глава Крыма.

По его словам, к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлекут специалистов Крымского федерального университета имени Вернадского. Они проведут экспериментальные испытания особых смесей, которые смогут остановить растекания мазута.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что специалисты собрали основную часть мазута из акватории Черного моря. Небольшие полосы вещества у берега убирают вручную лопатами в мешки.

Вертолеты Черное море Суд Крым Сергей Аксенов Крушение танкеров в Керченском проливе
13 января 2025, 13:08
Систему мониторинга РЭО включили в реестр отечественного ПО
РЭО
Читайте нас в: Google Новости
Минцифры России внесло сведения об Информационной системе Российского экологического оператора для мониторинга объектов размещения твердых коммунальных отходов (Система мониторинга) в реестр отечественного ПО (Реестровая запись № 25385). Это стало первым программным обеспечением от РЭО, данные о котором появились в реестре, а также важным шагом для импортозамещения ПО в сфере обращения с отходами. 

«Согласно Указу Президента РФ № 309 „О национальных целях развития РФ“, в рамках цифровой трансформации к 2030 году в госуправлении должен быть достигнут ряд показателей по импортозамещению ПО. В рамках реформы отрасли обращения с отходами РЭО уже активно внедряет и популяризирует цифровые технологии, но еще одним важным шагом в этом направлении должно стать обеспечение технологического суверенитета, то есть создание собственных разработок. Обязательным пунктом является включение новых наработок в реестр отечественного ПО. Система мониторинга РЭО стала первым программным обеспечением от РЭО, которое добавлено в реестр Минцифры. Теперь в целях развития отрасли государственные учреждения смогут воспользоваться системой РЭО. Например, региональные власти при помощи российских технологий смогут тщательнее наблюдать за работой полигонов и предотвращать резонансные ситуации, связанные с ними», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Система призвана обеспечить контроль эксплуатации объектов размещения ТКО, выявлять возможные факты о нарушениях в экологической области на территории России, прогнозировать и предотвращать опасные ситуации. Данные для информационной системы собираются с помощью беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе в автоматическом режиме с применением дронопортов. «Созданная РЭО информационная система для мониторинга объектов размещения ТКО - это первая информационная система в отрасли обращения с ТКО, в рамках которой используются БАС и средства искусственного интеллекта. Информационная система РЭО для мониторинга объектов размещения ТКО является важным достижением не только для отрасли обращения с ТКО, но и для отрасли развития БАС. В 2025 году РЭО продолжит работу по созданию ИТ-решений, развитию уже созданных и их включению в реестр отечественного ПО», - добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Система мониторинга ТКО состоит из Единого хранилища данных, включая модули сбора трансформации и загрузки данных; визуализации 3D-моделей; управления маршрутами беспилотных летательных аппаратов, установленных в дронопорт; геовизуализации данных и результатов анализа; аналитики; обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта.

Ссылка на запись в реестре отечественного ПО.

Вертолеты Черное море Суд Крым Сергей Аксенов Крушение танкеров в Керченском проливе
13 января 2025, 07:19
«Приближаемся к концу». На Западе забили тревогу из-за новой угрозы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Для всего мира повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 году станет тревожным сигналом. Об этом журналу Nature заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.

По его словам, человечество приближается к концу того, что считало раньше зоной своей безопасности.

«Люди сейчас могут впасть в опасную стадию самоуспокоенности. Человечество уже пресекло определенную климатическую черту, однако из-за этого все люди мира не почувствовали катастрофических немедленных последствий на себе. Поэтому у людей может упасть мотивация улучшать экологию», - сказал Уайтмен.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании правительства заявил, что разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе стал одним из самых серьезных вызовов в области экологии , с которыми сталкивалась страна.

Ученые Запад
13 января 2025, 00:56
Москвичам рассказали о погоде на Крещение
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Крещение в Москве ожидается символическое похолодание, температура ночью опустится до -5 градусов, а днем будет около нуля градусов. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днем в понедельник ожидается слабый снег, днем возможна гололедица. Самым холодным днем в неделе будет вторник, столбик термометра опустится до -7 градусов. Во второй половине ожидаются снегопады.

«В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0…-3, днем мокрый снег возобновится, и 0… 3. В пятницу оттепель усилится, ветрено, в течение суток 1… 4, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает. <…> На Крещение - символическое похолодание. Ночью 0…-5, днем около нуля», - сообщил синоптик.

В Шатуре из-за плюсовых погодных аномалий зацвели цветы. Зима оказалась самой теплой за последние годы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что настоящей зимы до конца января не предвидится. Неустойчивая погода может продержаться не только до конца января, но и в феврале, передало радио Sputnik слова метеоролога.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве

Новости по теме