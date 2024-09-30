30 сентября 2024, 13:06

РЭО: более 300 экоактивистов осмотрели заводы по переработке отходов в 15 регионах

Экосистема
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Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» провел с 16 по 26 сентября марафон экскурсий на 22 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работу комплексов осмотрели 300 активистов в 15 субъектах РФ.

«Реформа отрасли активизировала строительство предприятий по обращению с отходами, которые являются важным элементом всей системы управления ТКО. Однако не менее значима экологическая просветительская составляющая реформы. Вместе с нашими партнерами - движением „Экосистема“ - мы организовали марафон экскурсий на объекты для активной молодежи, интересующейся экологической повесткой. Экоактивисты смогли подробно изучить принципы экономики замкнутого цикла и особенности системы управления отходами, а также убедиться в результативности реформы обращения с отходами, побывав на комплексах в 15 регионах страны», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего прошло 24 выезда на 22 объекта по обращению с ТКО, включая экоцентры, КПО, заводы, фабрики и музеи. В них приняли участие 300 активистов движения из Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Вологодской, Самарской, Московской, Тамбовской, Красноярской, Псковской, Кемеровской, Тульской областей, а также из Севастополя и Республики Удмуртия.

Среди мест, которые посетили экоактивисты, были Немузеймусора, «Тамбовский мусороперерабатывающий завод ООО „КОМЭК“», Завод «Кузбасский Скарабей», «Экоцентр „Арт-решения“» и многие другие объекты.

«Марафон экскурсий объединил две главные цели нашего движения: во-первых, это практическая реализация экологической повестки - посещение объектов по обращению с отходами позволило оценить настоящее положение дел в этой отрасли, обратить внимание участников на важность правильной сортировки и дальнейшей переработки. Во-вторых, мы смогли заинтересовать активистов, в том числе молодых ребят, студентов, замотивировать их использовать те экознания, которые они получили, применять их в своей жизни», - отметил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

В Волгоградской области добровольцы, среди которых студенты, отправились на площадку ЭкоЦентра Волгограда, посетили завод «Эко-Капитальник» и Волгоградский завод утилизации. Участникам показали современные технологии переработки.

В Московской области активисты увидели, как работают заводы «ЭкоПласт», «ЭкоТехПром» и КПО «Восток». Специалисты предприятий рассказали о своем опыте, трудностях и достижениях в сфере переработки отходов.

Планируется, что такие экскурсии на предприятия станут традицией, чтобы как можно больше людей увидело изнутри, как работает отрасль обращения с отходами, и стало практиковать бережное отношение к окружающей среде.

29 сентября 2024, 05:57
Москвичам пообещали еще один теплый день осени
Freepik
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Москвичам пообещали 20-градусное тепло и местами кратковременный дождь в воскресенье, 29 сентября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура будет варьироваться от 18 до 20 градусов, а ночью ожидается до 9.

Тепло будет и в Подмосковье, где днем прогнозируется от 15 до 20 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до 6.

Кроме того, в столице ожидается южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву вернется летняя погода с 1 октября. По его словам, столбики термометров поднимутся до 22 градусов уже во вторник.

До этого синоптик Алексей Пулин сообщил, что теплая погода сохранится до 1 октября в Свердловской области благодаря тому, что антициклон сейчас находится над Казахстаном.

Прогноз погоды Москва
27 сентября 2024, 12:07
Названы регионы-лидеры по размещению металлов на ЭТП
РЭО
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Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле отходами металлов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Лидерами по реализации черных и цветных металлов и отходов, а также металлической упаковкой из алюминия стали Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Алтайский край и Самарская область. Данный рейтинг был сформирован по итогам года», - сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

В Санкт-Петербурге размещено лотов на 39 млн рублей, в Московской области - на 34,5 млн рублей, в Москве - на 14 млн рублей, в Алтайском крае - на 7,884 млн рублей, в Самарской области - на 6,04 млн рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.

Прогноз погоды Москва
24 сентября 2024, 20:35
Назван источник угрожающей миру климатической катастрофы
РИА «Новости»
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Рост числа засух, наводнений, природных пожаров во всем мире стал признаком надвигающейся климатической катастрофы. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Трансляция с его речью прошла на сайте мероприятия.

В ходе своего выступления Гутерриш подчеркнул, что увеличение числа стихийных бедствий вызвано прежде всего влиянием человечества.

«Это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», - заявил он.

Генсек ООН добавил, что без ископаемых будущее все равно придет, но государствам пора задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии. Как быстро это произойдет, зависит только от руководства стран.

Гутерриш призвал всех присутствующих на саммите лидеров государств разработать национальные планы со стратегией по переходу на экологические виды энергетики, чтобы не допустить дальнейшего повышения температуры на планете выше 1,5 градусов к 2030 году. Он подчеркнул, что это норма должна охватить все сектора мировой экономики.

Ранее член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова заявила, что волна обрушившихся природных катаклизмов связана с глобальным потеплением, которое привело к таянию арктических льдов и росту уровня Мирового океана. Специалист подчеркнула, что мир уже прошел точку невозврата, и теперь возможно лишь замедление роста температуры.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН
24 сентября 2024, 12:18
РЭО назвал спикеров деловой программы РЭФ-2024
РЭО
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Российский экологический оператор добавил информацию о спикерах на сайт Российского экологического форума (РЭФ).

«Участниками деловой программы РЭФ являются представители бизнеса, государства и общественности. На площадке РЭФ в рамках 21 сессии, двух паблик-токов, двух отраслевых заседаний и пленарного заседания они обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием отрасли и формированием экономики замкнутого цикла. Участниками данных мероприятий станут как представители отраслевых компаний и общественных организаций, так и министры, руководители госучреждений», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В пленарном заседании примут участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин, Председатель Совета Директоров АО «Минерально-химическая компания ЕвроХим» Игорь Нечаев, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Алексей Пименов, ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, Заместитель Председателя Комиссии по природным ресурсам и окружающей среде Сената Таиланда Вирасак Коусурат.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган выступят на сессии, посвященной работе региональных операторов.

Спикерами на сессии об инвестициях будут вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин и руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

В сессии по треку «Кадры» примут участие ректоры ведущих вузов страны, в частности ректор РЭУ им Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова.

Программу всех дней проведения форума с точным временем сессий и спикерами можно скачать по ссылке.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Саммиты ООН Климат Экология Генассамблея ООН

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