РЭО: более 1600 пунктов приема старых шин открылись в России

«Средний срок службы шин составляет 5 лет. Когда приходит момент их замены, то многие задумываются, что с ними делать. Как правило, сдать шины можно в магазины или обслуживающие центры, которые в свою очередь передают их утилизаторам. Можно и напрямую сдавать переработчикам. Что точно нельзя делать, так это сжигать покрышки и сбрасывать их в воду и на почву. Самым распространенным способом утилизации шин является механическое дробление в резиновую крошку. Она применяется в строительстве дорог или при создании покрытия на городских площадках», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Альбоме технологий по утилизации также говорится, что отходы шин подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать старые покрышки с другими отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Запрещается обезвреживать отходы шин путем их сжигания на установках, не предназначенных для сжигания шин.

Важно, чтобы обращение с отходами шин, включая сбор, накопление, хранение, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, обеспечивало безопасность окружающей среды и здоровья человека. Отработанные шины - это отходы четвертого класса опасности: они разлагаются в окружающей среде более ста лет и загрязняют почву и грунтовые воды. А еще этот отход легко воспламеняется, что может привести к пожару на полигоне или в других несанкционированных местах выброса.

Напомним, ежегодно в России отходами становится около миллиона шин. При этом утилизируется только 40-50%. Важно сдавать автопокрышки на переработку. Карта пунктов приема есть в приложении «Уберу», которое можно скачать по ссылкам: App Store , Google Play , Rustore.

При этом у шин колоссальные возможности переработки: резиновую крошку, полученную в результате переработки шин, используют для изготовления различных резино-технических изделий, в качестве покрытия для детских и спортивных площадок, резиновой плитки, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобетона, матов для животноводства, а также в качестве протектора для восстановления шины.

В просветительских целях ранее РЭО публиковал ролик про важность утилизации шин с ведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.