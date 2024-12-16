16 декабря 2024, 13:14

РЭО: более 1600 пунктов приема старых шин открылись в России

РЭО
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Отработанные автомобильные покрышки следует сдавать в специализированные организации, которые занимаются сбором и утилизацией шин, но ни в коем случае не сжигать их. Более подробно об этом говорится в Альбоме технологий по утилизации отходов от использования товаров, разработанном Российским экологическим оператором. На карте Российского экологического оператора «Уберу» появились 1614 пунктов приема.

«Средний срок службы шин составляет 5 лет. Когда приходит момент их замены, то многие задумываются, что с ними делать. Как правило, сдать шины можно в магазины или обслуживающие центры, которые в свою очередь передают их утилизаторам. Можно и напрямую сдавать переработчикам. Что точно нельзя делать, так это сжигать покрышки и сбрасывать их в воду и на почву. Самым распространенным способом утилизации шин является механическое дробление в резиновую крошку. Она применяется в строительстве дорог или при создании покрытия на городских площадках», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Альбоме технологий по утилизации также говорится, что отходы шин подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать старые покрышки с другими отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Запрещается обезвреживать отходы шин путем их сжигания на установках, не предназначенных для сжигания шин.

Важно, чтобы обращение с отходами шин, включая сбор, накопление, хранение, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, обеспечивало безопасность окружающей среды и здоровья человека. Отработанные шины - это отходы четвертого класса опасности: они разлагаются в окружающей среде более ста лет и загрязняют почву и грунтовые воды. А еще этот отход легко воспламеняется, что может привести к пожару на полигоне или в других несанкционированных местах выброса.

Напомним, ежегодно в России отходами становится около миллиона шин. При этом утилизируется только 40-50%. Важно сдавать автопокрышки на переработку. Карта пунктов приема есть в приложении «Уберу», которое можно скачать по ссылкам: App Store , Google Play , Rustore.

При этом у шин колоссальные возможности переработки: резиновую крошку, полученную в результате переработки шин, используют для изготовления различных резино-технических изделий, в качестве покрытия для детских и спортивных площадок, резиновой плитки, кровельных материалов, модификаторов для асфальтобетона, матов для животноводства, а также в качестве протектора для восстановления шины.

В просветительских целях ранее РЭО публиковал ролик про важность утилизации шин с ведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

03 декабря 2024, 05:54
Россиянам пообещали теплую зиму
Unsplash
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Зима в европейской части России обещает быть неоднородной, но теплых дней будет больше, чем морозных. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы <…> преобладать будет более мягкая погода», - уточнил синоптик.

По его словам, это касается европейской части страны. На 5-10 градусов выше нормы температура ожидается в Сибири. Теплая погода будет преобладать особенно на севере региона. Однако Вильфанд подчеркнул, что по столичным меркам это все равно будут сильные морозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что для начала декабря нынешняя температура в Москве считается высокой.

28 ноября 2024, 09:52
Законопроект о трехлетнем моратории для мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме
РЭО
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Законопроект о трехлетнем моратории на штрафы за перегруз мусоровозов прошел первое чтение в Госдуме. Пленарное заседание проходило 27 ноября. В подготовке документа принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Вопрос, связанный с максимальной нагрузкой на ось мусоровоза, обсуждается довольно долго, и вот, теперь он получил развитие в виде законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Проблема с превышением нагрузки на ось распространяется на 70% мусоровозов в России. Возчики фактически работают, рискуя получить штрафы, которые варьируются от 250 до 400 тыс. рублей. При этом любая модификация мусоровоза при полной его загрузке приводит к превышениям нормы, и даже незаполненный мусоровоз максимально приближен к предельным весовым параметрам, ограничивающим его выезд на дороги общего пользования. Решить проблему позволит временный мораторий и параллельная работа с промышленниками по разработке машин, которые могли бы удовлетворять требованиям законодательства в будущем», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мораторий распространяется на тяжеловесные транспортные средства, используемые для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), масса которых с грузом или без груза и нагрузка на ось которых более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и допустимую нагрузку на ось.

После принятия законопроекта мораторий будет введен до 1 января 2028 года.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

27 ноября 2024, 13:17
Россия и Бразилия договорились о совместном развитии экономики замкнутого цикла
РИА «Новости»
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Специалисты Российского экологического оператора провели рабочую встречу с сотрудниками экономического отдела Посольства Федеративной Республики Бразилия, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ).

«В свете развивающихся процессов глобализации сотрудничество со странами БРИКС на сегодняшний день носит приоритетный характер в международной повестке нашей страны, а характер отношений между Россией и Бразилией давно сложился дружественным и партнерским. На прошедшей встрече наших экспертов с коллегами из Бразилии мы продемонстрировали опыт России в сфере обращения с ТКО и ЭЗЦ. Особенно бразильскую сторону заинтересовали достижения в области рекультивации полигонов и ИТ-сферы», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО выступили с презентацией компании, в ходе которой рассказали о задачах РЭО, а также представили ряд проектов для возможного взаимодействия.

Представители посольства рассказали о разработках в области возобновляемых источников энергии, производстве биотоплива, переработки стекла.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития взаимоотношений и в научной сфере, в частности по направлению развития ЭЗЦ. В этой связи стороны договорились о возможности создания совместного центра по подготовке специалистов двух стран.

26 ноября 2024, 09:20
РЭО и Красноярский край утвердили дорожную карту для создания объектов обращения с ТКО
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели 22 ноября рабочую встречу и обсудили детали инфраструктурных проектов. По итогам была утверждена дорожная карта по созданию объектов обращения с ТКО.

«Срок ввода всех объектов обозначен на конец 2027 года. Стоимость инфраструктурных проектов оценивается в 25 млрд рублей. РЭО окажет льготное финансирование через льготный займ. Концессионные соглашения на создание всех объектов будут заключены в первой половине следующего года. Новые объекты позволят региону достичь показателей нацпроекта „Экология“. При этом с учетом обширной территории регион при поддержке экспертов РЭО разработал наиболее оптимальный состав объектов со сбалансированной инвестиционной емкостью», - сообщил Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Красноярский край.

Все инвестпроекты по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Красноярского края будут реализованы на основе концессионных соглашений. Согласно новой дорожной карте Проектирование объектов планируется окончить в течение 2025 года. Объекты будут введены в эксплуатацию в 2027 году.

Также планируется реконструкция полигона АО «Автоспецбаза». Она должна быть завершена до конца 2025 года. Проект будет реализован за счет средств региона.

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