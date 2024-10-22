22 октября 2024, 15:36

РЭО: более 10 000 человек объединил Зеленый фестиваль на Тавриде

РЭО
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Более 10 000 человек приняли участие в Зеленом фестивале, который прошел 19 октября в Судаке Республики Крым. Генеральным экологическим партнером мероприятия выступил Российский экологический оператор.

«Забота об экологии начинается с каждого из нас. Посадив дерево, мы делаем шаг к сохранению нашей планеты для будущих поколений. Свой вклад в защиту окружающей среды и заботу о природе можно сделать, став экологически осознанными, например, сортировать отходы, отдавать их на переработку, выбирать многоразовые предметы вместо одноразовых. Кроме того, это станет и шагом в сторону формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Участники фестиваля высадили более 3500 деревьев и кустарников 30 сортов, побывали на 200 мастер-классах, увидели 2 новых арт-объекта.

В масштабном культурно-просветительском событии, посвященном формированию зеленого будущего юго-восточного Крыма, приняли участие жители полуострова и южных регионов России. Свой вклад в зеленое наследие полуострова внесли учащиеся школ, гимназий, колледжей, сотрудники предприятий и организаций Крыма, студенческие отряды, семьи с детьми, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Зеленый фестиваль - большой семейный праздник, первоочередная задача которого - озеленение территории. Все гости фестиваля могут посадить растение на площадке арт-кластера «Таврида. Арт».

22 октября 2024, 12:05
РЭО: студенты вузов еще могут побороться за стипендию в рамках Зеленой премии — 2024
РЭО
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Российский экологический оператор завершит прием заявок на стипендию в рамках трека «Студенчество» конкурса «Зеленая премия» 1 ноября. Стипендия составит 150 тысяч рублей.

«В этом году в рамках Зеленой премии появилась новая номинация „Студенчество“. В этой категории будет вручаться стипендия за успехи в области экономики замкнутого цикла. Мы стремимся привлечь больше молодежи к актуальной тематике и дать им возможность рассчитывать на поддержку своих инициатив. Также, данная стипендия должна стимулировать их выбор профессии, связанной с управлением отходами и циркулярной экономикой», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Претендовать на стипендию могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающиеся очно в российских вузах и занимающиеся вопросами управления отходами и циркулярной экономикой.

Стипендиаты получат не только финансовую помощь, но и войдут в кадровый резерв РЭО, примут участие в мероприятиях компании и станут известны благодаря освещению их научных достижений на информационных платформах РЭО.

«Для участия требуется зарегистрироваться на сайте Зеленой премии. Всего будет избрано 20 человек, которые представят свои проекты. Из них 10 студентов получат единоразовые стипендии в размере 150 тыс. рублей с учетом налогов. Финалистов объявят на декабрьской церемонии награждения Зеленой премии», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Список требований для участия и регистрация расположены по ссылке.

22 октября 2024, 04:44
Жителей 14 городов Дальнего Востока предупредили об угрозе цунами
Freepik
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Цунами может обрушиться на несколько десятков населенных пунктов и 14 городов на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве предупредили, что мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до тысячи километров в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», - уточнили в МЧС.

Цунами представляют опасность потому, что за первой волной обычно следует ряд повторных, причем более мощных.

Специалисты МЧС оценили интенсивность воздействия цунами на побережье по условной шестибалльной шкале. Человеческие жертвы и значительные повреждения инфраструктуры возможны уже при цунами в пять баллов. При шести последствия уже катастрофические. Это фактически полное опустошение побережья и приморских территорий, причем суша затапливается морской водой на значительные расстояния вглубь.

Ранее у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой силой 5,7.

МЧС РФ Камчатка Курильские острова Дальний Восток
16 октября 2024, 11:34
РЭО: до конца приема заявок на Зеленую премию остается чуть больше двух недель
РЭО
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Прием заявок на Зеленую премию — 2024 завершится 1 ноября. Российский экологический оператор напомнил о правилах участия в конкурсе.

«В 2024 году Зеленая премия обновила список номинаций. Теперь в общественном треке есть пять отдельных категорий: „Экологический лидер“ в сотрудничестве с движением „Экосистема“, „Экологическая семья“, „Экологические центры“, „Студенчество“ и „Экологическое предпринимательство“. Победители этих номинаций получат возможность не только заявить о своих инициативах на общенациональном уровне, но и выиграть денежные награды. В этом году призовой фонд составляет 9 миллионов рублей», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финалисты трека «Зеленая премия. Юннаты» также могут рассчитывать на денежную награду. В этот трек включены номинации «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов» и «Лидеры юннатов», реализуемые совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Трек «Юннаты» поощряет выдающиеся экологические инициативы участников в возрасте от 10 до 18 лет.

Профессиональный трек также получил новое развитие, включая проекты как внешнего, так и внутреннего характера, направленные на формирование экокультуры среди населения и клиентов и внутреннее развитие ESG-инициатив в компаниях. В профессиональном треке будут оцениваться корпоративные инициативы, направленные на формирование культуры ответственного потребления и экологических привычек, а также на развитие различных ESG-практик в бизнесе.

Подать заявку на участие в «Зеленой премии» можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.

МЧС РФ Камчатка Курильские острова Дальний Восток
15 октября 2024, 22:18
Очередная магнитная буря обрушится на Землю 16 октября
Unsplash
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Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды «Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

Днем 16 октября ожидаются слабые магнитные бури, сообщил центр погоды « Фобос». По его информации, сейчас на Солнце накачиваются энергией две группы пятен, которые могут повлиять на погоду на Земле.

«Вероятность того, что сформированные ими выбросы солнечного вещества успеют задеть Землю, пока мала. Вращение Солнца довольно быстро отправляет обе группы пятен все дальше от линии Солнце-Земля к западному краю солнечного диска», - уточнили ученые.

Восточнее этих пятен - чистое Солнце. Это говорит о том, что неделя практически гарантированно будет спокойна, однако в среду Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Специалисты предупредили о слабых или среднего уровня магнитных бурях 16 октября.

На прошлой неделе магнитные бури уже обрушивались на Землю. Жители нескольких регионов России могли наблюдать за полярным сиянием.

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