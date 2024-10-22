РЭО: более 10 000 человек объединил Зеленый фестиваль на Тавриде

«Забота об экологии начинается с каждого из нас. Посадив дерево, мы делаем шаг к сохранению нашей планеты для будущих поколений. Свой вклад в защиту окружающей среды и заботу о природе можно сделать, став экологически осознанными, например, сортировать отходы, отдавать их на переработку, выбирать многоразовые предметы вместо одноразовых. Кроме того, это станет и шагом в сторону формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Участники фестиваля высадили более 3500 деревьев и кустарников 30 сортов, побывали на 200 мастер-классах, увидели 2 новых арт-объекта.

В масштабном культурно-просветительском событии, посвященном формированию зеленого будущего юго-восточного Крыма, приняли участие жители полуострова и южных регионов России. Свой вклад в зеленое наследие полуострова внесли учащиеся школ, гимназий, колледжей, сотрудники предприятий и организаций Крыма, студенческие отряды, семьи с детьми, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Зеленый фестиваль - большой семейный праздник, первоочередная задача которого - озеленение территории. Все гости фестиваля могут посадить растение на площадке арт-кластера «Таврида. Арт».