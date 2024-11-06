РЭО: 60 компаний вошли в реестр утилизаторов отходов

«С 2024 года в рамках реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла стартовала работа по включению предприятий, которые занимаются утилизацией отходов от использованных товаров, в реестр утилизаторов. Уже 60 организаций успешно прошли документарную проверку и выездную оценку на предмет соответствия заявляемых сведений. Все они попали в реестр утилизаторов. Суммарная мощность данных предприятий составляет 4,8 миллиона тонн в год», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компании, которые вошли в реестр, перерабатывают отходы от различных видов товаров - аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, дерево, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, электротехнику, электронику.

Процесс включения в реестр утилизаторов представляет собой проверку заявления и комплекта документов организации, а также последующую выездную оценку, если пройдена документарная проверка.

«Качество подготовки документов заявителями для включения в реестр заметно улучшилось после проведенных РЭО и Росприроднадзором семинаров и вебинаров для заинтересованных лиц, а также публикации рекомендаций по порядку заполнения заявления и содержания прикладываемых документов. Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», - подчеркнул директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В рамках действующего законодательства переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.