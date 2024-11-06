06 ноября 2024, 12:06

РЭО: 60 компаний вошли в реестр утилизаторов отходов

РЭО
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В реестр утилизаторов вошли 60 компаний после проверки их документации и выездов на предприятия для оценки их мощностей по переработке отходов. Теперь эти компании смогут оказывать услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В проверках принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«С 2024 года в рамках реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла стартовала работа по включению предприятий, которые занимаются утилизацией отходов от использованных товаров, в реестр утилизаторов. Уже 60 организаций успешно прошли документарную проверку и выездную оценку на предмет соответствия заявляемых сведений. Все они попали в реестр утилизаторов. Суммарная мощность данных предприятий составляет 4,8 миллиона тонн в год», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компании, которые вошли в реестр, перерабатывают отходы от различных видов товаров - аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, дерево, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, электротехнику, электронику.

Процесс включения в реестр утилизаторов представляет собой проверку заявления и комплекта документов организации, а также последующую выездную оценку, если пройдена документарная проверка.

«Качество подготовки документов заявителями для включения в реестр заметно улучшилось после проведенных РЭО и Росприроднадзором семинаров и вебинаров для заинтересованных лиц, а также публикации рекомендаций по порядку заполнения заявления и содержания прикладываемых документов. Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», - подчеркнул директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В рамках действующего законодательства переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.

31 октября 2024, 23:24
Проект доклада о состоянии окружающей среды в 2023 году одобрили в Минприроды РФ
Pixabay
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Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Для доклада собирали аналитическую информацию о состоянии окружающей среды в прошлом году, также эксперты обсудили экологические проблемы и перспективные инициативы в сфере защиты окружающей среды.

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», - заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

Директор департамента Минприроды Роман Мальцев отметил, что доклад готовили в сотрудничестве с различными федеральными органами. Глава общественного совета Александр Закондырин подчеркнул, что необходимо повышать достоверность используемых в докладе данных. В совете предложили сделать три версии доклада для различных категорий пользователей.

Природа Александр Мальцев Экология
30 октября 2024, 10:41
Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку
РЭО
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Приложение «Уберу» (Uberu) и сервис Ubirator открыли новый город для услуги «Экотакси». Теперь жители Волгограда могут заказать экотакси, водитель которого заберет и отвезет на переработку ПЭТ-бутылки, алюминий, макулатуру и черные металлы.

«В России 53% жителей сортируют отходы, поэтому крайне важно поддерживать вовлеченность людей в тему раздельного сбора отходов, развивать и создавать новые возможности для сдачи вторичных ресурсов на переработку. Это одно из важных направлений для формирования экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Услуга «Экотакси» действует по единому тарифу для семи городов-участников пилотного проекта приложения Uberu, поэтому объем вывоза вторичных ресурсов может быть любой. Стоимость единого тарифа составляет 1600 рублей. Это позволяет вывозить вторичное сырье в то время и в том месте, которое удобно жителям.

«Не всегда есть возможность самому сдать вторичное сырье - пункт может располагаться далеко, его график работы может не удобен для пользователя, либо же отходов слишком много. Что делать в этом случае? Команда приложения „Уберу“ совместно с сервисом Ubirator нашли выход и запустили экотакси, которое теперь доступно еще и жителям Волгограда. Данное партнерство позволит каждому жителю заказать машину для вывоза отходов в удобное для него время, что благоприятно скажется на экологии», - отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Наша команда, заинтересована в вовлечении жителей РФ в практику раздельного сбора отходов, поэтому мы стремимся максимально упростить процедуру передачи отходов на переработку. Сервис Ubirator - ежегодно помогает снизить объем полезного вторичного сырья попадающего на полигоны, таким образом снижая негативное воздействие на окружающую среду», - сказал основатель сервиса Ubirator Никита Никишкин.

Приложение Uberu создано Российский экологическим оператором. Услуга «Экотакси» действует в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и Волгоград.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

Природа Александр Мальцев Экология
29 октября 2024, 22:51
Синоптик предупредил россиян о «черном льде» на дорогах
Freepik
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Дороги Центральной России могут покрыться «черным льдом» или слабой гололедицей в ночь на 30 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Россия 24». Фрагмент из эфира синоптик выложил у себя в Telegram-канале.

«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», - заявил он.

По словам Тишковца, это может привести к появлению слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра на дорогах центральных регионов РФ.

При этом на Урале и в Сибири, объяснил синоптик, высота снежного наката в некоторых местах достигает трех-восьми миллиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам. В сентябре и начале октября температура воздуха в городе поднималась до аномально жарких для этого времени значений.

Урал Прогноз погоды Дороги Россия Погода Сибирь Погода в Москве
29 октября 2024, 11:04
РЭО назвал регионы с дефицитом контейнеров для ТКО
РЭО
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Карачаево-Черкесская Республика, а также Республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва имеют наихудшую обеспеченность контейнерами и контейнерными площадками.

В КЧР контейнеров на 38% меньше необходимого количества в 1500 единиц, в Дагестане - на 49% (необходимое количество - 17 724 ед.), в Ингушетии - на 44% (547 ед.), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 ед.), в Дагестане - 46% (5162 ед.), в Ингушетии - 64% (322 ед.), в Бурятии - 65% (6972 ед.), в Тыве - 65% (1110 ед.). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионы.

Данные предоставил Российский экологический оператор, они были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представил на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«На площадке Минприроды России ведется активная работа по анализу существующих положений дел в области обращения с ТКО в субъектах РФ. Одна из основных тем для обсуждения и проработки - обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами. Проработка этого блока направлена как на оценку текущей ситуации, так и на построение планов по их созданию и приобретению. К сожалению, ряд регионов оказались в отстающих - это Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва. В этих субъектах наихудшая ситуации с наличием контейнеров и площадок», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом РЭО также назвал лидеров по количеству контейнеров. Наилучшие показатели по обеспеченности контейнерами у таких регионов, как Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Чукотский автономный округ.

Для анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). Оценка данных показала среднероссийскую обеспеченность и позволила определить регионы с наибольшими отклонениями от данного значения. Для определения причин значительных отклонений от средних значений будет проведена инвентаризация данных, которую вносили региональные власти и операторы обращения с ТКО.

Среднероссийское значение обеспеченности составляет 8,9 контейнерных площадок на 1000 человек, 17,9 контейнеров на 1000 человек. Среднероссийское значение дефицита по регионам в настоящее время составляет: 16% по контейнерным площадкам, 19% по контейнерам.

«Анализ планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров указывает на то, что не все руководители владеют информацией о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, в ряде случаев взаимодействие с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено плохо, и такой анализ не проводится», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также планируется выработка дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны подготовить совместно с органами местного самоуправления и иными участниками отрасли. Выполнение данной задачи позволит исключить потенциальные навалы ТКО в местах их накопления, а также их складирования в необорудованных для этого местах.

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