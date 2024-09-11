РЭО: 54% коммунальных отходов сортируется в России

«Если кратко подвести итоги нашей реформы за пять лет. Мы на текущий момент имеем 54,3% сортировки отходов, имеем утилизацию 13,9%. 261 завод построен в России за этот период», - сказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин на сессии «Комплексная система обращения с отходами: ход реализации масштабной реформы и взаимодействие ее участников».

Он добавил, что необходимо развивать компостирование отходов и производство твердого топлива, а также переработку вторичных ресурсов, которые извлекаются из отходов. При этом половина необходимой инфраструктуры обращения с ТКО уже построена, еще 400 предприятий по обращению с отходами предстоит создать в ближайшем будущем.

За время реформы был усовершенствован механизм расширенной ответственности производителей (РОП), который предполагает ответственный подход к бизнесу и более строгий подход к объектам по утилизации.

«Правительство наделило РЭО полномочиями проверки утилизаторов - оценивать реальные мощности по утилизации, а также фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. Таким образом, истории о фейковых актах утилизации уйдут в небытие, а исполнение ответственности в рамках нового механизма РОП станет максимально прозрачным. Без этого невозможно представить достижение национальных целей - к 2030 мы должны сортировать все 100% бытовых отходов, а перерабатывать половину», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Решение, включать или не включать утилизатора в реестр проверенных, принимается только после аудита документов и выезда на площадку. Если утилизатора нет в реестре - исполнение нормативов в рамках РОП зачтено не будет. Чтобы попасть в реестр , надо направить заявку на сайте системы учета отходов от использования товаров и упаковки (ЕФГИС УОИТ).