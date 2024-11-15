15 ноября 2024, 09:40

РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы

РЭО
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С 2019 года, с момента запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России было создано 280 объектов обращения с отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор ко Дню рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», - сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также было построено 144 объекта по обработке, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов. Данные актуальны на октябрь 2024 года.

14 ноября 2024, 12:00
«Уберу» и «Эконад» стали партнерами
РЭО
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Бренд лимонада из переработанной молочной сыворотки «Эконад» стал партнером «Уберу». Теперь пользователи могут узнать, куда сдать тару компании.

«„Уберу“ и „Эконад“ стали партнерами, теперь большее количество людей сможет получить информацию, куда можно сдать стеклянную тару. Благодаря цифровым технологиям каждый желающий может внести свой вклад в построение экономики замкнутого цикла и снижение образования отходов на полигонах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В основе «Эконада» - переработанная очищенная молочная сыворотка, чья утилизация - дорогостоящий процесс для большинства молочных производств. Компания внедряет новые запатентованные технологии переработки сыворотки и тем самым вносит свой вклад в защиту водоемов от загрязнения отходами молочного производства.

«Наше партнерство с Российским экологическим оператором и платформой „Уберу“ - это важный шаг к созданию замкнутого цикла производства. Мы не только производим полезный продукт, но и заботимся о его экологичной утилизации», - отметила генеральный директор бренда «Эконад» Ирина Илюхина.

Чтобы найти пункт, достаточно отсканировать QR-код на бутылке «Эконада». Пользователи могут найти на карте фандоматы партнеров (РТ-Инвест и Экопоинт), сдать бутылки, в том числе «Эконада», и получить Экойны - экологическую валюту проекта «Уберу». Экойны поступят на счет пользователя в приложении. Баллы можно потратить у партнеров проекта (сеть продуктовых магазинов, обувной магазин), информация о них есть на официальном сайте «Уберу».

«Подобные проекты демонстрируют, как бизнес может эффективно сочетать заботу о здоровье потребителей с заботой об окружающей среде. Это отличный пример ответственного производства», - добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Российский экологический оператор разработал и запустил платформу по популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления «Уберу». Проект включает в себя мобильное приложение и сайт, где каждый житель любого региона Российской Федерации сможет найти ближайший к нему пункт приема вторсырья, а также множество других экологических активностей.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.

14 ноября 2024, 06:04
Молодая самка косатки попала в плен в Охотском море
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Сотрудники МЧС РФ на Камчатке начали операцию по спасению находящейся на мелководье косатки. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным министерства, происшествие с млекопитающим случилось на лимане в Охотском море, рядом с селом Устьевое. Из-за отлива и мелководья молодая самка не могла дышать, на ее теле появились трещины.

С помощью большегрузной техники касатку переместили в другое место, из которого она сможет уплыть в прилив. Инспекторы ГИМС МЧС вручную обливают животное водой, чтобы избежать пересыхания кожи.

Похожий случай произошел в начале октября. Четыре косатки и два детеныша застряли на мелководье. Вызволять млекопитающих прибыли сотрудники МЧС, в миссии участвовали 30 специалистов. Спасательная операция длилась несколько дней и закончилась успешно.

Природа МЧС РФ Косатки Животные Камчатка
12 ноября 2024, 11:47
РЭО и «ЭкоХод» проведут заключительный вебинар по профориентации для педагогов
РЭО
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Российский экологический оператор проведет заключительный вебинар просветительского цикла «ЭкоХод», на котором эксперты расскажут педагогам об экономике замкнутого цикла.

«РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“ цикл экопросветительских вебинаров. Они рассчитаны на педагогов, которые стремятся сформировать экологическую культуру у школьников. В конечном итоге мы хотим донести до молодого поколения, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно, объяснить на понятных практиках, что такое экономика замкнутого цикла и какой вклад в ее формирование может внести каждый из нас», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На вебинаре выступит куратор деятельности Консорциума «Экономика замкнутого цикла» Дамир Янахов. Он расскажет о том, чем может быть полезен Консорциум педагогам в области повышения квалификации и профориентации школьников, задачах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и кадровом запросе, а также опыте Института экологии РУДН по подготовке кадров для зеленой экономики.

Чтобы получить сертификат о прохождении вебинара, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 18:00 12 ноября 2024 года, а также подключиться к вебинару 13 ноября 2024 в 14:00 по Москве.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.

Природа МЧС РФ Косатки Животные Камчатка
11 ноября 2024, 13:52
Выставка «Зеленый квадрат» пройдет в Твери
РЭО
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Российский экологический оператор откроет 11 ноября в Твери выставку арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат», которая посвящена экологическим проблемам.

«Мы стремимся с помощью этого проекта привлечь внимание к значимости раздельного сбора и переработки отходов, а также подчеркнуть роль каждого человека в заботе об экологии и создании экономики замкнутого цикла», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Экспозиция выставки «Зеленый квадрат» в Твери включает 15 арт-объектов, посвященных экологии и влиянию человека на окружающую среду. Арт-объекты «Зеленого квадрата» были созданы финалистами одноименного конкурса, организованного РЭО и арт-кластером «Таврида» в 2024 году.

Выставка экспонировалась в Мелитополе в Запорожской области и вызвала большое внимание, особенно со стороны молодёжи. Затем она «приезжала» в Казань, Нижний Новгород и Саратов. А с 11 по 24 ноября познакомиться с экспозицией можно в Твери.

«Экспонаты выставки впечатляют не только внешним видом, но и глубоким смыслом, отражая острые экологические проблемы. Арт-объекты демонстрируют возможность повторного использования полимеров для сохранения ресурсов, затрагивают тему загрязнения океанов пластиком, привлекают внимание к сокращению популяции редких видов животных», - отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка пройдет с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Выставка проходит при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».

Природа МЧС РФ Косатки Животные Камчатка

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