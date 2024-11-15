РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы

Бренд лимонада из переработанной молочной сыворотки «Эконад» стал партнером «Уберу». Теперь пользователи могут узнать, куда сдать тару компании.

«„Уберу“ и „Эконад“ стали партнерами, теперь большее количество людей сможет получить информацию, куда можно сдать стеклянную тару. Благодаря цифровым технологиям каждый желающий может внести свой вклад в построение экономики замкнутого цикла и снижение образования отходов на полигонах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В основе «Эконада» - переработанная очищенная молочная сыворотка, чья утилизация - дорогостоящий процесс для большинства молочных производств. Компания внедряет новые запатентованные технологии переработки сыворотки и тем самым вносит свой вклад в защиту водоемов от загрязнения отходами молочного производства.

«Наше партнерство с Российским экологическим оператором и платформой „Уберу“ - это важный шаг к созданию замкнутого цикла производства. Мы не только производим полезный продукт, но и заботимся о его экологичной утилизации», - отметила генеральный директор бренда «Эконад» Ирина Илюхина.

Чтобы найти пункт, достаточно отсканировать QR-код на бутылке «Эконада». Пользователи могут найти на карте фандоматы партнеров (РТ-Инвест и Экопоинт), сдать бутылки, в том числе «Эконада», и получить Экойны - экологическую валюту проекта «Уберу». Экойны поступят на счет пользователя в приложении. Баллы можно потратить у партнеров проекта (сеть продуктовых магазинов, обувной магазин), информация о них есть на официальном сайте «Уберу».

«Подобные проекты демонстрируют, как бизнес может эффективно сочетать заботу о здоровье потребителей с заботой об окружающей среде. Это отличный пример ответственного производства», - добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Российский экологический оператор разработал и запустил платформу по популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления «Уберу». Проект включает в себя мобильное приложение и сайт, где каждый житель любого региона Российской Федерации сможет найти ближайший к нему пункт приема вторсырья, а также множество других экологических активностей.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store , Google Play , Rustore , AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.