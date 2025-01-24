24 января 2025, 13:32

РЭО: 236 т макулатуры сдали жители Югры в экоцентры в 2024 году

«ВКонтакте»
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа сдали на переработку 236 295 кг макулатуры в экоцентры «Югра Собирает» в 2024 году и тем самым сохранили более двух миллионов деревьев.

«В регионах появляются не только экопункты, куда жители могут сдать вторсырье, но и целые точки притяжения, где дети и взрослые могут узнать, как внести свой вклад в защиту окружающей среды. В прошлом году на карте появился еще один такой экоцентр нового формата - это „Югра Собирает“ в Сургуте. За 2024 год жители ХМАО сдали в пункт 236 295 кг макулатуры и спасли более двух миллионов деревьев. Это наглядный пример того, как любой может стать участником экономики замкнутого цикла, а главное - снизить свой антропогенный след», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экоцентры «Югра Собирает» расположены в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Макулатура - самая популярная из 15 принимаемых в сети экоцентров фракций. Среди других больше всего собираемых фракций - стекло, крышечки, пластик, батарейки.

«Особенность экопросветительской площадки в Сургуте заключается в том, что она объединила в себе традиционный пункт приема вторсырья и помещение, где проводятся лектории. Это место стало точкой притяжения юных горожан. Владельцы экопункта также приглашают все общественные экологические организации города присоединиться к совместным активностям», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В экоцентрах также организована программа поощрения образовательных учреждений. Посетители могут записать баллы за принесенное вторсырье на виртуальный кошелек «Экокопилка» любого образовательного учреждения - участника акции.

В 2024 году школы и детсады сдали на переработку рекордное количество вторсырья. Педагоги и их воспитанники принесли в пункты сбора «Югра Собирает» более 410 тонн отходов - в полтора раза больше, чем в 2023-м. Самым активным школам и детским садам вручили дипломы, а также призы - стильные боксы для сбора крышечек, скамейки из переработанного пластика, плакаты о раздельном сборе отходов.

23 января 2025, 09:57
РЭО: количество отчетов для утилизаторов сократится в 40 раз
РЭО
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Компаний, которые должны будут отчитаться за утилизацию отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), станет в 40 раз меньше по итогам отчетного 2025 года. Это упростит администрирование подотчетных, а также снизит нагрузку на остальные компании.

Эксперты Российского экологического оператора выступили 21 января на международной выставке упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO 2025 и разъяснили производителям упаковки функции РОП, а также новые правила, касающиеся отчетности.

«С 2024 года заработал обновленный механизм РОП, по которому ответственность за утилизацию отходов упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Количество субъектов, которые должны отчитываться, сократилось в 40 раз - с 2 миллионов до примерно 55 тысяч. Теперь администрирование не только станет более прозрачным и простым, но и снимет нагрузку с большого числа компаний. К примеру, те, кто раньше фасовал чипсы в пакеты, должны были отчитываться. Теперь отчеты будут ждать только от тех, кто производит пакеты для этих чипсов. Тех, кто производит саму упаковку, гораздо меньше, чем тех, кто фасует товар в эту упаковку. Таким образом и было снижено количество субъектов, которые должны отчитываться», - объяснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отчеты по итогам 2023 и 2024 годов необходимо подать до 15 апреля 2025 года в Росприроднадзор. В этот раз отчетность коснется тех, кто работал по старым правилам, и тех, кто работает по новым. Таких компаний насчитывается около 2 миллионов.

По итогам 2025-го, то есть до 15 апреля 2026 года, отчитываться будут уже только те, кто работает по новым правилам РОП. Это производители упаковки, а также производители товаров и импортеры, подпадающие под РОП согласно Постановлению № 2414. Таких примерно 55 тысяч.

На круглом столе «Почему РОП - это не новый налог. Сценарий для добросовестных производителей» обсуждались предварительные итоги реформы РОП за 2024 год. Представители отраслевых сообществ подчеркнули, что РЭО провел большую работу по информированию субъектов РОП, которая способствовала пониманию всех ее аспектов, но данную работу важно продолжить.

Мероприятие организовали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак).

«Участники дискуссии позитивно оценивают роль РЭО в адаптации РОП, которая была произведена за прошедший год. Многие предложения удалось рассмотреть и учесть. Мы получали их и от экспертов, и от бизнеса. Работа не заканчивается и идет сейчас на площадке Ассоциации. На круглом столе мы обсудили межотраслевое взаимодействие, большое внимание уделили коэффициенту цикличности, его обоснованию. Важно опираться не только на давно освоенные, но и на новые технологии, их экспертизу и доказанность переработки. Обсудили готовность к взаимодействию на таких площадках, как „Ресурс“. Это дает основание для сотрудничества, конструктивного отношения добросовестных компаний к РОП, не как к новому налогу, а как к инструменту развития, содействия внедрению новых технологий, экологизации и кооперации», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая выступила модератором круглого стола.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В Ассоциацию входит 170 организаций.

22 января 2025, 15:30
В России разработают порядок исследований черноморской рыбы
РИА «Новости»
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Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) разрабатывают временный порядок гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе, и продукции, произведенной из них. Об этом президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал «Известиям».

«Первоочередная задача - получение точной информации о состоянии добываемых в Азово-Черноморском бассейне водных биоресурсов. Это позволит исключить риски причинения вреда здоровью населения из-за возможного попадания на потребительский рынок загрязненной после ЧС в Керченском проливе рыбопродукции», - отметил он.

По словам Зверева, чтобы не спровоцировать падение спроса и не допустить кризиса в рыбной промышленности Крыма и Приазовья, нужно избежать двух крайностей. С одной стороны, нельзя допускать злонамеренного нагнетания обстановки, спекуляций на фоне чрезвычайной ситуации и распространения ложных слухов. С другой стороны - проявления чрезмерной алчности и стремления продать продукцию без соблюдения установленных правил контроля, которые гарантируют доступ на рынок только безопасной продукции.

Ранее ученые проверили воду в Керченском проливе и у берегов Черного моря после того, как туда попала нефть. Они выяснили, что морская рыба не пострадала и не опасна для людей. Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения.

Специалисты также продолжат искать способы, как очистить берега Черного моря от нефтепродуктов. Один из них - использовать минерал глауконит. Он помогает растворить мелкие частички мазута.

Крым Роспотребнадзор
21 января 2025, 13:19
На берегу Азовского моря убрали 150 килограммов загрязненного мазутом грунта
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На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края продолжают уборку фракций мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Накануне во время обследования береговой полосы в районе урочища Кучугуры в Славянском районе специалисты обнаружили небольшие куски мазута и комки водорослей с вкраплениями нефтепродуктов.

К утру вторника 65 человек и семь единиц техники убрали шесть километров береговой полосы, собрав 150 килограммов загрязненного грунта. Этот район внесли в список зон постоянного контроля.

Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае достигла 265 километров.

Эколог Наталья Соколова ранее заявила, что пляжный отдых в Анапе в 2025 году может быть под угрозой из-за выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Она уточнила, что очистить всю акваторию практически невозможно.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
21 января 2025, 12:49
Новый объект размещения ТКО на 30 тысяч тонн ввели в Костромской области
РЭО
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Новый полигон размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 30 тысяч тонн в год с сортировочной линией построили в Галичском районе Костромской области. В Российском экологическом операторе указали, что объект заменит старый полигон.

«В Галичском районе Костромской области появился новый объект размещения отходов, построенный полностью за счет средств частного инвестора - регионального оператора ООО „Полигон“. Общая стоимость строительства составила более 98 миллионов рублей. Расчетный срок эксплуатации объекта составит 30 лет», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территории объекта размещены карта для захоронения отходов мощностью 30 тысяч тонн в год, административно-хозяйственная зона с весами, площадка для техники и сортировочный комплекс.

Подстилающий слой тела полигона выполнен из современных гидроизоляционных материалов, предотвращающих попадание в почву веществ, которые образуются в процессе разложения отходов.

«Планируется, что созданный полигон будет принимать прошедшие сортировку отходы, которые образуются в Антроповском, Галичском, Буйском, Парфеньевском, Солигаличском и Чухломском районах области, городских округах г. Буй и г. Галич. Сейчас отходы с этих районов свозятся на действующий объект захоронения отходов ООО „Полигон“, который исчерпает свои мощности уже через 2 года. Новый объект позволит для начала разгрузить, а в дальнейшем и полностью заместить старый полигон, а также предотвратить коллапсы, связанные с вывозом ТКО из обслуживаемой региональным оператором ООО „Полигон“ 2 зоны», - отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в Галичском районе получено 26 декабря 2024 года.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе

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