РЭО: 236 т макулатуры сдали жители Югры в экоцентры в 2024 году

Компаний, которые должны будут отчитаться за утилизацию отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), станет в 40 раз меньше по итогам отчетного 2025 года. Это упростит администрирование подотчетных, а также снизит нагрузку на остальные компании.

Эксперты Российского экологического оператора выступили 21 января на международной выставке упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO 2025 и разъяснили производителям упаковки функции РОП, а также новые правила, касающиеся отчетности.

«С 2024 года заработал обновленный механизм РОП, по которому ответственность за утилизацию отходов упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Количество субъектов, которые должны отчитываться, сократилось в 40 раз - с 2 миллионов до примерно 55 тысяч. Теперь администрирование не только станет более прозрачным и простым, но и снимет нагрузку с большого числа компаний. К примеру, те, кто раньше фасовал чипсы в пакеты, должны были отчитываться. Теперь отчеты будут ждать только от тех, кто производит пакеты для этих чипсов. Тех, кто производит саму упаковку, гораздо меньше, чем тех, кто фасует товар в эту упаковку. Таким образом и было снижено количество субъектов, которые должны отчитываться», - объяснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отчеты по итогам 2023 и 2024 годов необходимо подать до 15 апреля 2025 года в Росприроднадзор. В этот раз отчетность коснется тех, кто работал по старым правилам, и тех, кто работает по новым. Таких компаний насчитывается около 2 миллионов.

По итогам 2025-го, то есть до 15 апреля 2026 года, отчитываться будут уже только те, кто работает по новым правилам РОП. Это производители упаковки, а также производители товаров и импортеры, подпадающие под РОП согласно Постановлению № 2414. Таких примерно 55 тысяч.

На круглом столе «Почему РОП - это не новый налог. Сценарий для добросовестных производителей» обсуждались предварительные итоги реформы РОП за 2024 год. Представители отраслевых сообществ подчеркнули, что РЭО провел большую работу по информированию субъектов РОП, которая способствовала пониманию всех ее аспектов, но данную работу важно продолжить.

Мероприятие организовали Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак).

«Участники дискуссии позитивно оценивают роль РЭО в адаптации РОП, которая была произведена за прошедший год. Многие предложения удалось рассмотреть и учесть. Мы получали их и от экспертов, и от бизнеса. Работа не заканчивается и идет сейчас на площадке Ассоциации. На круглом столе мы обсудили межотраслевое взаимодействие, большое внимание уделили коэффициенту цикличности, его обоснованию. Важно опираться не только на давно освоенные, но и на новые технологии, их экспертизу и доказанность переработки. Обсудили готовность к взаимодействию на таких площадках, как „Ресурс“. Это дает основание для сотрудничества, конструктивного отношения добросовестных компаний к РОП, не как к новому налогу, а как к инструменту развития, содействия внедрению новых технологий, экологизации и кооперации», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая выступила модератором круглого стола.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО. В Ассоциацию входит 170 организаций.