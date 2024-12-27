27 декабря 2024, 17:26

РЭО: 22 субъекта РФ начали передавать фотографические данные о вывозе ТКО

РЭО
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Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, которые приступили к передаче информации о состоянии контейнерных площадок через мобильное приложение «Водитель ТКО». Данные в полном объеме по всем зонам деятельности стали передавать 22 субъекта РФ.

«Состояние контейнерных площадок - важнейший показатель реализации мусорной реформы, а мобильное приложение в таком случае выступает в качестве инструмента получения в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в режиме реального времени. Приложение создано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, связанные с вывозом ТКО», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильное приложение «Водитель ТКО» стало доступно всем региональным оператором с октября 2024 года, всем им был разослан установочный файл.

«Регоператоры получили приложение на безвозмездной основе. Благодаря ему они могут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них. Однако на сегодня только 22 субъекта РФ обеспечили внесение данных по фотофиксации контейнерных площадок в ФГИС УТКО по всем зонам деятельности своего региона. Призываем остальные регионы как можно скорее установить приложение и начать передавать данные», - заявил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В рейтинг субъектов РФ по передаче фотофиксации контейнерных площадок вошли Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Тверская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Курганская, Омская, Оренбургская области, Республики Бурятия, Крым, Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Обозначенные регионы в полном объеме по всем зонам деятельности обеспечили передачу фотопотоков.

В ФГИС УТКО размещена информация о более 1 млн адресных контейнерных площадках, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.

27 декабря 2024, 16:31
РЭО подтвердил кредитный рейтинг ruA+
РЭО
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Российского экологического оператора на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на имеющемся уровне в течение 12 месяцев.

«РЭО подтвердил свой кредитный рейтинг на уровне А. Стабильное значение рейтинга отражает устойчивое положение компании на финансовом рынке. Важно отметить разработанную РЭО Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), позволяющую проводить анализ потребностей и планировать создание объектов ТКО в регионах. РЭО уполномочен оказывать софинансирование на льготных условиях новым проектам по созданию объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО и экономики замкнутого цикла посредством участия в уставном капитале проектных компаний или размещения облигаций, выдачи займов. На конец 2024 года при участии РЭО реализуется 19 проектов в 13 регионах России, причем 12 из них уже введены в промышленную эксплуатацию и приступили к приему и переработке отходов», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основным механизмом финансирования инвестпроектов РЭО является предоставление льготных займов по ставке 7,5%-9,5% годовых за счет средств, полученных от размещения облигаций в рамках постановлений Правительства РФ № 906 и № 1762. В 2023–2024 гг. РЭО разместил 13 выпусков облигаций на сумму 49,59 млрд рублей. Средства от их размещения были направлены на создание объектов по обращению с ТКО. Общий объем инвестиций по проектам с участием РЭО превысил 100 млрд руб. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Рейтинговое агентство оценило высокий уровень ликвидности компании, комфортный уровень рентабельности, высокий уровень корпоративного управления, стратегического обеспечения и информационной прозрачности.

В «Эксперт РА» отметили, что РЭО занимает особое положение в российской отрасли обращения ТКО в силу осуществляемых ею функций в рамках реформы, осуществляет инвестиционную и координационную деятельность и является единственной подобной компанией в своём роде.

Кредитный рейтинг РЭО был впервые присвоен 11 января 2022 года.

25 декабря 2024, 15:16
Мультсериал «Помощники Земли» показали в 5 регионах России
РЭО
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Мультипликационный сериал для детей «Помощники Земли» Российского экологического оператора показали по телевидению в пяти субъектах — Кемеровской и Вологодской областях, Хакасии, городе Севастополь и Херсонской области. Мультик рассказывает о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев.

«Для экопросвещения самых юных граждан нашей страны, что также немаловажно для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с отходами, мы выпустили мультипликационный сериал „Помощники Земли“. В нем рассказывается о сортировке, переработке отходов, экологической культуре и о том, как важно беречь природу», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Восьмисерийный мультипликационный сериал «Помощники Земли» транслировался на таких телеканалах, как ГАУ «Региональный медиахолдинг „Кузбасс“, хакасская телерадиокомпания „РТС“, херсонская ТРК „Таврия“, Вологодский областной телеканал ООО „Русский север“ и ГАУ г. Севастополь „Севастопольская телерадиокомпания“.

Также сериал публиковали в своих группах и на информационных ресурсах региональные министерства, школы и колледжи, центры соцзащиты и природопользования, а также администрации и многофункциональные центры. Публикации были сделаны в таких регионах, как Костромская, Амурская, Нижегородская, Калужская, Оренбургская, Кемеровская, Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия).

«Мультик предназначен для детей от 5 до 7 лет. Но могу с уверенностью сказать, что смотреть его будет интересно и полезно даже взрослым», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Посмотреть мультфильм можно по ссылке.

24 декабря 2024, 13:16
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
РИА «Новости»
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Масштаб экологической катастрофы в Черном море после крушения танкеров очень большой. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это крупная экологическая катастрофа», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, остается ли ситуация в черноморской акватории в центре внимания президента.

По словам Пескова, сейчас действует комиссия, которую возглавляет вице-премьер Виталий Савельев. Руководитель Минприроды Александр Козлов работает непосредственно на месте происшествия.

«Козлов докладывал неоднократно и президенту, и руководству администрации президента, и правительства», - уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава Минприроды сообщил, что собственники танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, займутся их подъемом и утилизацией , а также возместят ущерб.

Черное море Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
24 декабря 2024, 10:14
«Ресурс» и Союз стекольщиков договорились совместно развивать технологии применения вторсырья
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и Союз стекольных предприятий (ССП) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось 18 декабря на деловом завтраке Ассоциации.

«Когда говорят о принципах циклической экономики применительно к стеклу, у большинства сразу возникают картины с оборотной тарой, стеклобоем от банок и бутылок различного цвета и формы. Но этим повестка не ограничивается. Главный финансово-административный инструмент экономики замкнутого цикла - расширенная ответственность производителей (РОП) - включает в себя большой перечень стекольной продукции. И среди этих товарных позиций есть очень проблемные. Например, автомобильный триплекс. Озабоченные исполнением своей ответственности, импортеры и производители настроены на подбор и тестирование технологий переработки, на взаимодействие со сборщиками. В этом Ассоциация „Ресурс“ имеет хорошие компетенции. Пока, к сожалению, нужен фактически штучный, ручной подбор цепочки для исполнения РОП. Будем помогать коллегам», - сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

«Производители транспортных стекол и всех зеркал крайне заинтересованы в реальной переработке своей продукции после утраты ею потребительских свойств. Подписывая соглашение с Ассоциацией „Ресурс“, мы надеемся найти в ее лице надежного партнера в решении этого вопроса», - отметил исполнительный директор Союза стекольных предприятий Сергей Секин.

Соглашение направлено на развитие раздельного сбора отходов строительства, ремонта, реконструкции и сноса, а также ремонта и утилизации автомобилей, применение вторсырья при производстве стройматериалов, изделий, элементов благоустройства.

В рамках соглашения планируется скорректировать государственные стандарты и правила, сформировать предложения по отраслевым госпрограммам для развития промышленной инфраструктуры, строительной и жилищно-коммунальной отрасли.

Члены «Ресурса» и ССП изучат отечественные и международные практики по обращению с отходами стекла, производству и использованию вторсырья, в том числе листового стекла и отходов стекла, изучат также российские и зарубежные разработки, технологии и оборудование по производству строительных материалов с использованием стекла.

Пилотные проекты будут направлены на изучение и внедрение практик по обращению с вторичными ресурсами из стекла, образующимися в строительном секторе и при ремонте и утилизации автомобилей.

Черное море Дмитрий Песков Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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