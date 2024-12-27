РЭО: 22 субъекта РФ начали передавать фотографические данные о вывозе ТКО

«Состояние контейнерных площадок - важнейший показатель реализации мусорной реформы, а мобильное приложение в таком случае выступает в качестве инструмента получения в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в режиме реального времени. Приложение создано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, связанные с вывозом ТКО», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мобильное приложение «Водитель ТКО» стало доступно всем региональным оператором с октября 2024 года, всем им был разослан установочный файл.

«Регоператоры получили приложение на безвозмездной основе. Благодаря ему они могут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них. Однако на сегодня только 22 субъекта РФ обеспечили внесение данных по фотофиксации контейнерных площадок в ФГИС УТКО по всем зонам деятельности своего региона. Призываем остальные регионы как можно скорее установить приложение и начать передавать данные», - заявил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

В рейтинг субъектов РФ по передаче фотофиксации контейнерных площадок вошли Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Тверская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Курганская, Омская, Оренбургская области, Республики Бурятия, Крым, Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Обозначенные регионы в полном объеме по всем зонам деятельности обеспечили передачу фотопотоков.

В ФГИС УТКО размещена информация о более 1 млн адресных контейнерных площадках, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.