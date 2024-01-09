09 января 2024, 05:23

Рекордную жару спрогнозировали на 2024 год

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на исследования специалистов.

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений, глобальная температура была выше среднего показателя на 1,4 градуса. В 2024 году ожидается превышение этого показателя более чем на 1,5 градуса.

Повышение температуры связано с явлением Эль-Ниньо - колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эксперты объяснили, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры на поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает более жаркий, чем первый. Ученые отметили, что усилятся засухи и наводнения.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус, заявили климатологи. Причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.

Исследования Наводнения Планета Земля Ученые Погода
08 января 2024, 03:25
Россиян предупредили о частых магнитных бурях в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности. Об этом сообщил РИА «Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев.

По его словам, 2024-й будет годом максимальной солнечной активности.

«Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», - объяснил ученый.

При этом невозможно точно спрогнозировать вспышки на Солнце и вызванные ими магнитные бури на Земле. По мнению Богачева, пик солнечной активности и магнитных бурь ожидается в мае–июне. К концу года этот процесс может пойти на спад.

Но американские коллеги Богачева наоборот считают, что 2024 год в этом плане будет довольно умеренным, а пик солнечной активности придется на следующий год.

Ранее сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка , которая продлилась 32 минуты.

В конце прошлого года климатолог, доктор географических наук Нина Александровна Зайцева заявила, что новости о магнитных бурях могут пугать людей с метеозависимостью, однако прямых доказательств их влияния на организм человека и погоду не существует.

Россия Погода Магнитные бури
07 января 2024, 17:56
Аномальный холод задержится в Центральной России еще на два дня
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новая неделя не принесет жителям центральных регионов России ожидаемого потепления. Последний день новогодних каникул и рабочие будни начнутся с аномальных холодов. Об этом с ссылкой на синоптиков сообщили региональные главки МЧС.

Управление по Воронежской области предупредило жителей, что столбики термометра опустятся до -17...-22 градусов. Людей попросили одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений. Водителям посоветовали в дальние поездки взять дополнительный запас горючего.

Курский главк МЧС предупредил, что температура в предстоящие два дня к климатической норме не вернется и останется на уровне -15...-21 градуса. Как уточнили спасатели Орловской области , это на 8-13 градусов ниже нормы.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами», - призвали они.

Морозы также задержатся в Смоленской, Рязанской и Липецкой областях. Спадать холода начнут только с середины следующей недели.

Об опасности температуры ниже -10 градусов предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что аллергическая реакция на холод может проявиться у любого человека, даже у тех, кто раньше не испытывал подобных проблем.

МЧС РФ Прогноз погоды Россия Погода
05 января 2024, 21:50
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в московском регионе до воскресенья, 7 января. Такое решение в Гидрометцентре приняли из-за сильных морозов, сообщили на сайте организации.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», - пояснили метеорологи.

Оранжевый уровень опасности действует не только в Москве и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Смоленской и Владимирской областях.

О сильном похолодании в Москве ранее сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил москвичей и гостей города о температуре воздуха до -23 градусов с 5 по 8 января. Сравнительно теплым днем, по его словам, станет суббота, 7 января.

О сильных морозах в столице предупреждали и в московском МЧС. В ведомстве отметили, что с 6 по 8 января в городе будет аномально холодная погода.

Те, кого не пугают морозы, смогут согреться безалкогольным глинтвейном в специальных пунктах раздачи горячих напитков. Они работают под контролем городского департамента культуры парков и созданы для создания комфортной атмосферы в холодную погоду.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
05 января 2024, 01:08
Утечка газовой смеси с метанолом произошла в Сыктывкаре
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на территории промышленной зоны «Сыктывкарского ЛПК». Прокуратура Республики Коми организовала проверку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, выброс загрязняющих веществ произошел в четверг, 4 января.

«Прокуратура Республики Коми во взаимодействии с Печорским управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС по региону сообщило об утечке газовой смеси с содержанием метанола. По данным ведомства, авария произошла из-за прорыва диафрагмы на пятой выпарной станции Сыктывкарского ЛПК.

«Утечка силами предприятия устранена в течение 10 минут. Автоматические датчики предприятия превышения предельно допустимой концентрации метанола не зафиксировали. Сложившиеся погодные условия способствуют удержанию смеси в приземных слоях атмосферы», - добавили в МЧС.

В среду, 3 января, четыре человека насмерть отравились угарным газом в Люберцах.

Газ Заводы Экология

Новости по теме