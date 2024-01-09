Рекордную жару спрогнозировали на 2024 год

Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений, глобальная температура была выше среднего показателя на 1,4 градуса. В 2024 году ожидается превышение этого показателя более чем на 1,5 градуса.

Повышение температуры связано с явлением Эль-Ниньо - колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эксперты объяснили, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры на поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает более жаркий, чем первый. Ученые отметили, что усилятся засухи и наводнения.

Средние температуры на Земле зимой 2023–2024 годов будут рекордно высокими и превысят средние показатели за последние десятилетия на один градус, заявили климатологи. Причина этого - активизация феномена Эль-Ниньо.