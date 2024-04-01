01 апреля 2024, 07:51

Рекорд потепления спрогнозировали в 2024 году

Читайте нас в: Google Новости

Глобальное потепление усилится в 2024 году, ускорит таяние ледников и вызовет подтопления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил об этом РБК.

Метеорологическое агентство ООН назвало 2023 год рекордным по многим показателям, в том числе уровню парниковых газов и температуре поверхности океана. Пик потепления пришелся на явление Эль-Ниньо - повышение температуры в экваториальной части Тихого океана. Андрей Киселев заявил, что в предыдущий раз это явление зафиксировали в 2016 году, а новое началось в 2023 году.

«Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», - сказал он.

Климатолог предупредил, что повышение температуры чревато ускорением таяния ледников, повышением уровня Мирового океана и подтоплением низин, островов и материковых территорий. В их числе Нидерланды, Венеция и Санкт-Петербург. По его словам, потепление может вызвать новый температурный рекорд.

Зимы в Подмосковье становились теплее последние 30 лет.

Температура воздуха повышалась с 1976 года.

Погода Глобальное потепление Экология
30 марта 2024, 23:55
Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москву вернутся заморозки в конце следующей недели, в ночь на пятницу, 5 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В четверг будет пасмурно и температура уже не доберется до 10-градусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки», - уточнил синоптик.

По словам специалиста, в первые дни недели в столице сохранится теплая погода, но уже в среду начнется похолодание. Леус добавил, что 1 и 2 апреля «будут носить титул самого теплого дня года», так как настолько теплым начало апреля еще не было за всю историю инструментальных наблюдений.

В середине недели регион пересечет холодный атмосферный фронт. Начнется снижаться температура, вероятны короткие ливни и первые весенние грозы, добавил Леус.

Ранее синоптик рассказал, что 21 марта в столице зафиксировали температурный максимум года - впервые с начала года потеплело до 8,2 градуса.

Прогноз погоды Погода Москва
29 марта 2024, 05:26
Москвичам пообещали аномальное тепло в начале апреля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в эту пятницу, 29 марта, ветер начнет перемещаться с юга Атлантического океана, а в субботу - со Средиземного моря. Воздушные массы продолжат поступать с юга, в частности из Африки и в последующие дни, поэтому температура воздуха превысит норму на пять - шесть градусов.

Вильфанд отметил, что в ночь на 29 марта температура в Москве составит 2… 4 градуса, а днем поднимутся до 10 градусов.

По его словам, возможен небольшое дождь и незначительное снижение атмосферного давления. В субботу, 30 марта, уже «распогодится, будет солнечно». На улице потеплеет до 11… 13 градусов.

В первых числах апреля температура воздуха составит 14… 16 градусов, а в Московской области поднимется до 17 градусов.

Метеоролог добавил, что температурные значения в конце марта уже приблизились к рекордным.

Ранее Вильфанд предупредил, что девять российских регионов накроет аномальными морозами , в частности, Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край.

Прогноз погоды Россия Погода Москва
29 марта 2024, 04:55
Мыши захватили остров. Грызунов на Марион-Айленде будут истреблять с вертолетов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию — бороться с грызунами будут с вертолетов. Об этом написало издание Lenta.ru.

Необитаемый остров Марион-Айленд долгое время был домом пингвинов, альбатросов и морских котиков. Но около двух веков назад на нем неожиданно появились мыши - вероятно, сбежали с тонущего корабля. В отсутствии внешних врагов грызуны расплодились и захватили весь остров.

Чтобы сократить популяцию мышей, работники местной метеостанции в середине XX века выпустили на остров пять кошек. Сначала это помогло решить проблему. Но кошки тоже размножились и после мышей переключились на редких птиц. Одичавшие хищники полностью уничтожили один из видов буревестников. Следующие 20 лет люди боролись с расплодившимися кошачьими.

Когда с кошками покончили, на острове опять возникла проблема мышей. Выяснилось, что грызуны нападают на птенцов и съедают их заживо. Огромные альбатросы оказались не в состоянии противостоять крохотным грызунам.

Теперь власти ЮАР предложили уничтожать мышей с вертолетов. Над островом планируется распылить 550 тонн отравляющих веществ, смертельных для грызунов, но относительно безопасных для других видов. Ученые отмечают, что, если в результате операции останется в живых хотя бы одна беременная самка, то все усилия пойдут насмарку - популяция мышей снова возродится и захватит остров.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались на нашествие мышей и крыс в окопах.

Расплодившиеся мыши на острове Марион-Айленд могут полностью истребить обитающих здесь редких птиц. Чтобы не допустить этого, власти ЮАР планируют провести почти военную операцию - бороться с грызунами будут с вертолетов. Об этом написало издание Lenta.ru.

Вертолеты Ученые Птицы Экология
28 марта 2024, 08:19
Небо в Приамурье окрасилось в желтый цвет
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Благовещенске прошел первый в 2024 году дождь, а небо окрасилось в желтый цвет. Воздушные потоки принесли частицы пыли от песчаных бурь в Монголии и Китае, сообщил Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 28 марта юго-западный циклон вызвал в Благовещенске и на юге Амурской области первый дождь. В столице на каждый квадратный метр выпало почти семь литров осадков, что составляет 67% нормы для марта. Тучи окрасились в желто-оранжевый цвет. Синоптики назвали это отличительной особенностью весенних циклонов в Приамурье.

«Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», - объяснила пресс-служба.

Песчаные бури разной интенсивности в Китае и Монголии зафиксировали вечером 27 марта. Специалисты амурского Гидрометцентра предупредили о возможном выпадении «грязных» осадков.

В девяти регионах России спрогнозировали возвращение морозов. Температура воздуха опустится на семь и более градусов ниже нормы.

Гидрометцентр РФ Погода

Новости по теме