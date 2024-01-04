Рекорд минимальной температуры побит в Санкт-Петербурге

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге утром 4 января температура воздуха опустилась до отметки -25,3 градуса. До этого самым морозным в истории наблюдений считалось 4 января 1950 года - тогда градусники показывали температуру -25,1 градуса.

«Кстати, -25 градусов сейчас на территории всего Санкт-Петербурга, в окрестностях на юге и востоке города -27…-28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области снова до -36 градусов», - сообщил Колесов.

Метеоролог добавил, что температура в Санкт-Петербурге начнет повышаться под влиянием циклона с 5 на 6 января. Но не очень значительно: петербуржцев ждут морозы до -15…-20 градусов и небольшой снег.

Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 42 года: столбики термометров опустились ниже 27 градусов мороза. Это на 15 градусов ниже климатической нормы января.