Река Урал в Орске опустилась почти на два метра
В Орске уровень воды в реке Урал снизился до 673 сантиметров, почти на два метра за сутки. В зоне подтопления остались более 5,1 тысячи домов, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.
«Уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра», - объявил он.
Приток воды, по словам Василия Козупицы, сократился, и к утру 12 апреля Ириклинское водохранилище замедлило сброс до 629 кубометров в секунду - на 273 кубометров меньше, чем день назад. В зоне подтопления остались 5182 жилых дома, люди начали возвращаться.
Вода заметно убыла в Советском районе Орска. Василий Козупица сообщил, что в Старом городе подтопление сохранилось в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной. В отдаленных поселках ситуация нормализовалась. Глава города заявил, что проезжая часть обсохла на Вокзальном шоссе у магазина «Строительный бум».
В Оренбурге вода в реке Урал продолжила прибывать. За ночь зафиксировали подъем до 1120 сантиметров.
Пик паводка спрогнозировали 12 апреля.