Река Урал в Орске опустилась почти на два метра

«Уровень Урала упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра», - объявил он.

Приток воды, по словам Василия Козупицы, сократился, и к утру 12 апреля Ириклинское водохранилище замедлило сброс до 629 кубометров в секунду - на 273 кубометров меньше, чем день назад. В зоне подтопления остались 5182 жилых дома, люди начали возвращаться.

Вода заметно убыла в Советском районе Орска. Василий Козупица сообщил, что в Старом городе подтопление сохранилось в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной. В отдаленных поселках ситуация нормализовалась. Глава города заявил, что проезжая часть обсохла на Вокзальном шоссе у магазина «Строительный бум».

В Оренбурге вода в реке Урал продолжила прибывать. За ночь зафиксировали подъем до 1120 сантиметров.

Пик паводка спрогнозировали 12 апреля.