Река Урал в Оренбурге поднялась выше 10,6 метра

Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали почти восемь тысяч жителей, в том числе более двух тысяч детей. Пострадали 11,9 тысячи жилых домов и 14,9 тысячи приусадебных хозяйств, сообщило региональное правительство.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 7800 человек, в том числе 2117 детей. <…> Из зон затопления перемещены в безопасные районы 615 голов сельскохозяйственных животных», - объявила пресс-служба.

В 40 пунктах временного размещения отправились 1415 человек, в том числе 256 детей. Им обеспечили трехразовое питание и необходимые для жизни бытовые условия.

На борьбу с паводком мобилизовали все силы и средства региона. Кабмин сообщил, что больше остальных пострадали Орск, Оренбург, Бузулук, Оренбургский, Илекский и Бузулукский районы. К утру 11 апреля в зону подтопления попали 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок в 25 муниципалитетах. За сутки вода ушла из 1900 домов и 2399 участков.

Власти предупредили, что в ближайшие сутки вода в реке Урал поднимется еще выше. По прогнозам, она подтопит 3580 жилых домов и 3950 приусадебных участков в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Кувандыкском городском округе, Беляевском районе и других муниципалитетах.

Бобры начали строить плотины на затопленных улицах Орска. Животных заметили возле одной из пятиэтажек.